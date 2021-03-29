自由欧洲电台呼吁欧洲人权法院阻止俄官方对其处罚

（德国之声中文网）据路透社报道，今年自由欧洲电台/自由电台（RFE/RL）被俄罗斯政府以违反“外国代理人”法律为由施以重罚。俄罗斯当局要求自由欧洲电台/自由电台在报道中贴上“外国代理人”的标签，但是这家电台并未执行。

俄罗斯2017年首次将美国之音（VOA）的姊妹机构自由欧洲电台/自由电台列为外国代理人。

自由欧洲电台/自由电台方面称，如果不缴纳罚款，俄罗斯当局就会让其破产同时（或者）封锁其媒体网站的访问。该台俄语组负责人安德烈·夏里（Andrei Shary）还将 面临着最高两年的监禁以及个人破产的前途命运。

在乌克兰、叙利亚、制裁和俄罗斯著名反对派人士纳瓦尔尼（Alexei Navalny）入狱等一系列问题的压力下，华盛顿与莫斯科的关系已经处于冷战后的新低点。这次自由欧洲电台/自由电台遭重罚一事更加重了两国间的摩擦。

自由欧洲电台/自由电台表示，该台在美国法律的保护下具有完全的编辑独立性。如果贴上“外国代理人”的标签，就相当于损毁了自己的产品。

该台表示，按照目前的进度，到今年年底，莫斯科当局对莫斯科分部和俄语组负责人夏里的罚款金额可能会高达3300万美元。

俄罗斯当局认为他们有权为从事政治活动的外国资助的非政府组织、媒体或个人贴上 "外国代理人"的标签。

去年12月底，俄罗斯国家杜马（议会下院）和联邦委员会（议会上院）分别审议通过了“外国代理人”的修订法案。根据修订案， 从国外获得资金并在俄境内从事政治活动且不具有法人地位的个人或组织将被视为外国代理人。另外，在俄境内注册的外国记者如果从事与新闻记者行业不符的活动，则也将被视作外国代理人。

俄罗斯媒体监管机构联邦通信监管局（Roskomnadzor）没有回复路透社的相关问询。该机构表示，标注出"外国代理人"的标签是必要的，以便向俄罗斯受众明确表示，这些组织 "为其他国家追求利益"。

自由欧洲电台总裁吉米·弗莱（Jamie Fly）在一份声明中表示：“我们希望欧洲人权法院可以认定俄罗斯政府的这些行动是企图压制俄罗斯人民的言论自由和人权。”

洪沙/ 乐然（法新社、路透社）

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