 自由再受限 中国拟控管网路宗教资讯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.09.2018

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时政风云

自由再受限 中国拟控管网路宗教资讯

人权团体要求就新疆穆斯林遭受到的宗教迫害制裁中国，美国立即回应将对此展开讨论。一旦实施，将是特朗普政府首次针对人权侵害制裁中国。

China Hui-Chinesen in Peking | Eid al-Fitr (Getty Images/K. Frayer)

中国传出大量拘捕新疆维族人逼迫其放弃信仰。美国考虑以「违反人权」制裁中国官员和企业。

(德国之声中文网) 「中国政府法制信息网」週一 (9/10) 发布国家宗教事务局有关《互联网宗教信息服务管理办法》公开徵求意见通知。若实施，将是在中国2018年初实施新修订《宗教事务条例》后，又一对宗教的严控。

中国官媒《环球时报》英文网报道，草案要求「任何组织或者个人不得在互联网上以文字、图片、音视频等方式直播或者录播拜佛、烧香、受戒、诵经、礼拜、弥撒、受洗等宗教活动。」

报导引用前中国政协民族与宗教委员会主任朱维群说，控管网路宗教资讯不是限制宗教自由，而是保障宗教人士和宗教自由的法律权利。

于此同时，《纽约时报》指美国官员回应人权团体的呼吁，表示将考虑对涉及新疆穆斯林宗教迫害的官员和中国公司进行经济制裁。美国政府也将限制美国公司贩卖监控科技给中国维安单位，以避免被用来不当管制维族人。

报导提到特朗普政府执政以来，一直不愿针对中国被指控侵害人权做出回应。一旦实施制裁，将是特朗普任內首例，预计也将影响中美两国因为贸易和朝鲜问题而陷入低潮的关係。

China Provinz Hebei Katholische Minderheit (Reuters/Damir Sagolj)

中国政府大规模打击基督教，据报在河南就有7千座教堂十字架遭强拆。

DW.COM

大规模拘押、宗教迫害和监控：国际人权组织—人权观察指出，在中国新疆，穆斯林的境况日益恶化，国际社会应出面干预。 (10.09.2018)

中国再出现强拆十字架浪潮，基督教重镇河南省是重灾区，一些以往被官方默许的大型家庭教会亦成整顿目标。拆了十字架，是否也毁了人心？《德国之声》訪問了受影响的教会领袖。 (07.09.2018)

先爱国再信教？中国对于宗教的管制愈来愈严。带有官方色彩的宗教团体倡议在所有宗教活动场所升挂国旗，增强爱国意识。 (02.08.2018)

人权组织称，位于四川甘孜地区的色达喇荣五明佛学院已基本被政府接管，学院规模和人数已经显著被压缩，其管理人员已被党员干部所取代。此前有官媒援引专家称，对佛学院来说“党政官员是更好的管理者”。 (25.01.2018)

中国《互联网宗教信息服务管理办法》

《办法》强调在各种网路平台上，包括网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通讯工具、网络直播等，以文字、图片、影音等方式传播的宗教资讯都将受到此法规范。如果办法通过，有关宗教信息服务需经审批许可，也规定「境外组织或者个人及其在境内成立的组织，不得在境内从事互联网宗教信息服务」。

内容中规定宗教资讯「不得利用宗教煽动颠复国家政权、反对中国共产党的领导、推翻社会主义制度、分裂国家、破坏国家统一和社会稳定，宣扬极端主义、恐怖主义、民族分裂主义和宗教狂热」，也不得「攻击国家宗教政策法规」等等。其中包括「禁止煽动未成年人参加宗教活动」和「利用宗教妨碍国家法律确定的司法、教育、婚姻、社会管理等制度实施」，也都被视为对透过宗教和文化结合的藏族及维族，实施更加紧缩的政策。

夏立民/李芊 (路透社等)

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