自由再受限 中国拟控管网络宗教资讯

(德国之声中文网) 「中国政府法制信息网」周一 (9月10日) 发布国家宗教事务局有关《互联网宗教信息服务管理办法》公开征求意见通知。若实施，将是在中国2018年初实施新修订《宗教事务条例》后，又一对宗教的严控措施。

中国官媒《环球时报》英文网报道，草案要求「任何组织或者个人不得在互联网上以文字、图片、音视频等方式直播或者录播拜佛、烧香、受戒、诵经、礼拜、弥撒、受洗等宗教活动。」

报导引用前中国政协民族与宗教委员会主任朱维群说，控管网路宗教资讯不是限制宗教自由，而是保障宗教人士和宗教自由的法律权利。

于此同时，《纽约时报》指美国官员回应人权团体的呼吁，表示将考虑对涉及新疆穆斯林宗教迫害的官员和中国公司进行经济制裁。美国政府也将限制美国公司贩卖监控科技给中国维安单位，以避免被用来不当管制维族人。

报导提到特朗普政府执政以来，一直不愿针对中国被指控侵害人权做出回应。一旦实施制裁，将是特朗普任內首例，预计也将影响中美两国因为贸易和朝鲜问题而陷入低潮的关係。

中国《互联网宗教信息服务管理办法》

《办法》强调在各种网路平台上，包括网站、应用程序、论坛、博客、微博客、公众账号、即时通讯工具、网络直播等，以文字、图片、影音等方式传播的宗教资讯都将受到此法规范。如果办法通过，有关宗教信息服务需经审批许可，也规定「境外组织或者个人及其在境内成立的组织，不得在境内从事互联网宗教信息服务」。

内容中规定宗教资讯「不得利用宗教煽动颠覆国家政权、反对中国共产党的领导、推翻社会主义制度、分裂国家、破坏国家统一和社会稳定，宣扬极端主义、恐怖主义、民族分裂主义和宗教狂热」，也不得「攻击国家宗教政策法规」等等。其中包括「禁止煽动未成年人参加宗教活动」和「利用宗教妨碍国家法律确定的司法、教育、婚姻、社会管理等制度实施」，也都被视为对透过宗教和文化结合的藏族及维族，实施更加紧缩的政策。

夏立民/李芊 (路透社等)