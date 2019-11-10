“自由公民自由乘车” 德国多个城市迎来免费公交

（德国之声中文网）在第一个基督降临节星期日之前的这个周六（11月30日），德国多个城市的公共交通实行免费乘车。汉诺威、明斯特和卡尔斯鲁厄等城市都相应采取了公民免费乘坐公交车的行动。目的是鼓励居民在这个历来交通繁忙的周末乘坐公共交通。

汉诺威公共运输公司Üstra的负责人克罗普纳（Volkhardt Klöppner）表示："如果我们打算严肃落实气候保护，成功地改换交通工具，也需要有勇气进行尝试。"汉诺威地区交通部门负责人弗朗兹（Ulf-Birger Franz）预先便强调此举只是一次试验性的尝试，目的是观察"公民对免费乘车措施做出的反应"，尤其是为了促使驾车者改乘公交车。

"前所未有的规模"

此外，汉诺威早已事先就做好计划对乘客进行调查。该地区免费乘车的范围明显扩大。根据州首府公布的消息，这一活动的规模迄今在德国前所未有。从周四（11月28日）开始，绿党政治家奥奈（Greens Belit Onay）出任汉诺威市市长。不过免费提供公共交通工具是该市酝酿已久的计划。

在巴登-符腾堡州的卡尔斯鲁厄和北威州的明斯特市，甚至决定在所有降临节星期六都实行公共交通免费。城市当局呼吁驾车而来的外地游客将汽车停在郊外停车场后，再转乘免费公交车，甚至为此额外开辟了停车位。其它一些地区，例如在巴登-符腾堡州的海尔布伦（Heilbronn）地区和乌尔姆市以及巴伐利亚几个城市，都开展了类似的活动。

李京慧/任琛 (德新社、法新社)