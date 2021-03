自由之家2021报告 中国自由度再列全球倒数

(德国之声中文网)由美国官方资助的非政府组织自由之家(Freedom House)於3月3日发布2021年全球自由度调查报告(Freedom in the World in 2021),中国以9分的低分位列全球分数表现最差的国家之一。

以满分100分为基准,中国的自由度分数较去年下滑,仅拿下9分,排名为全球倒数几名的「不自由」国家; 香港的自由度亦较去年下滑,仅拿下52分,被列为「部份自由」的地区; 台湾的分数较去年提升,拿下94分,在亚洲仅次於日本。

中国除了总体分数下滑之外,其政治权力(Political Rights)分数也下滑到负2分。自由之家指出,去年初爆发的新冠疫情为中国政府加速通过手机应用程序追踪丶监测与控制公民行为提供了充分理由。报告写道:「中国领导阶层努力压制独立信息来源以及对其早期掩盖丶对疫情处理不当的批评。此外,中国政府还惩罚了吹哨人与公民记者,并宣传虚假信息,将疫情的责任推给其他的国家。」

自由之家还指,过去一年,中国政府大规模推动多项大规模镇压,以此确保新疆丶西藏丶内蒙古等少数民族地区的「社会稳定」。也有新证据表明,中国透过一些项目要求农村居民强制搬迁丶维吾尔族妇女强制绝育丶将维吾尔族强制关押在「政治再教育营」丶法院对数万人监禁等。甚至,还出现羁押期间虐待与致死的可信报告。

「今年的调查结果清楚地表明,我们尚未遏制专制潮流。」自由之家研究与分析副总裁萨拉·瑞普奇(Sarah Repucci)在一份新闻稿中表示:「如果我们要扭转15年来不断衰退的局面,并建设一个更加自由和和平的世界,民主政府彼此之间将必须团结协作,并在更加压抑的环境中与民主宣导者和人权捍卫者合作。」

香港方面,自由之家则指出以民主为诉求的抗议运动持续。去年4月,香港警察逮捕15名民主派人士;去年7月,香港国家安全法通过,新增了分裂国家丶颠覆国家政权丶恐怖活动丶勾结外国或者境外势力危害国家安全罪等四宗罪,此外,香港特首林郑月娥还将香港立法会选举延期一年。去年11月,香港泛民主派立法会议员集体总辞。

台湾则是华人世界的一大例外,整体分数与政治权力分数都较前一年度提升。自由之家赞誉台湾是处理新冠疫情是世界上最成功的国家之一,比如,政府善用接触者追踪与隔离检疫,也提供精确及时的信息给大众。不过,该机构也点出其他担忧,像是台湾对於来自外国的移工的剥削,而中国也持续对台湾的政策丶媒体与民主体系进行干扰。

自由之家认为亚太地区许多国家的言论与集会自由受到越来越大的威胁。柬埔寨立法机构去年通过一项紧急状态法,有效授权政府监视与逮捕任何表达不同意见的人; 菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)政府去年关闭了一家主流的广播电视媒体; 缅甸去年因参与公众抗议而被拘留的人数提升;泰国军方也针对不同意见进行镇压,去年一个新兴政党遭到解散等。

自由之家的全球自由度调查是针对全球210个国家领土的选举流程丶政治参与度丶政府运作丶言论自由度等进行详尽分析後评比。该机构总部设立于美国华盛顿特区,创建于1941年,该组织的部份经费由美国政府资助。

