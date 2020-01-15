自由之家: 中国加强控制媒体影响全球

(德国之声中文网) 由美国官方资助的非政府组织「自由之家」周三发布名为「北京的全球大外宣」的报告，指出中国政府数十年来不断扩增他们影响国内外媒体内容与论述的能力，而他们影响的范围遍布全球各地区，也横跨数种语言。 自2017年开始，北京透过驻外外交官、官方媒体及中国政府代理人，来持续强化它们对与中国相关的全球话语权的掌控。

负责撰写此报告的「自由之家」高级研究员库克 (Sarah Cook) 表示：「中国官方媒体能透过电视、电台与社群媒体触及到全球上亿的观众，但他们往往是以非常隐蔽的方式来影响观众。 」

库克指出，在中国快速扩展其全球话语权的背景下，全球各国的记者、媒体消费者与广告商开始面临来自中国的压力，包含被中国要求对政治敏感内容做出审查。 她说：「中国政府的媒体影响力不仅扭曲了讯息，也破坏了国际准则与讯息透明度、法治与公平竞争等民主政治的基本条件。 」

中国外交部发言人耿爽周三 (1月15日) 也对「自由之家」的指控作出回应。 他表示，「自由之家」长期「一直戴着有色眼镜看到中国」，批评他们对中国所发表的言论与报告都「罔顾事实、颠倒黑白，毫无客观性可言」。

耿爽在例行记者会上说：「第一，中国的人权状况怎么样，中国人民最有发言权。 当前中国人权状况处于历史最好时期。 第二，中国媒体秉持客观、公正、真实、准确的报道原则，为促进中国与世界各国之间的相互了解发挥了积极作用。 中国也一直依据宪法保障公民的言论自由。 」

上个月，中国外交部宣布对「自由之家」与人权观察在内的五个组织进行制裁。当时自由之家也以主席阿布拉莫维茨（Michael J. Abramowitz）名义发出声明，表示中国的威胁与民主价值与普世人权背道而驰，批评北京对自由与人权的打压是「可鄙」的行为。

勿小看中国大外宣的影响

根据「北京的全球大外宣」的内容，中国国内的媒体环境，被政府掌控的官方媒体所主宰。 这些媒体的内容大多是吹捧中国国家主席习近平及宣传中国政府的中心思想。举例来说，中国官方媒体大多将中国政府在新疆所推行的再教育营政策，塑造成反极端主义的政策。另外，官媒也会把香港与台湾的反中情绪，称为美国「暗黑势力」的作为，而非台湾与香港对北京的持续打压所做出的回应。

反观，任何负面新闻，例如批评习近平的内容，都会被省略或是从网上移除。 报告指出，过去三年，中国开始积极将这个策略往海外拓展。虽然中国不断重申不干预他国内政，但中国的政令倡导现在已遍及全球各地。

中国的央视自从推出国际频道后，目前有英语、西班牙语、法语、阿拉伯语跟俄语等频道，央视国际台的内容也在超过170个国家与地区播放。央视不仅进军非洲各国的有线电视，他们所制作的节目也会在西方国家的主要频道上播放。

在纸媒的部分，中国也未受到全球报纸行业逐渐萧条的影响。报告指出，中国官方发行的英语报纸《中国日报》在包含纽约、华盛顿、非洲与亚洲在内的全球各处都可见。 为了扩展《中国日报》的触及率，中国政府也开始透过与国际主要报章媒体的合作，以副刊的方式将其内容混在主要媒体的内页中，藉此来拓展其观众触及范围。目前与《中国日报》有类似合作的媒体包含纽约时报、华盛顿邮报及华尔街日报等知名媒体。

此外，中国官媒新华社也向意大利、孟加拉国、印度及泰国等多国媒体建立合作机制，有时甚至提供免费内容。 另一方面，中国也会定期邀请来自不同国家的记者，到中国参访。「自由之家」的报告认为这些做法，是为了让这些外国记者留下深刻印象。 该报告指出：「北京大外宣计划的某些策略的效果显著，其中包含不少政治与经济意涵。」

但是，「自由之家」也表示，虽然中国在穆斯林国家，往往能透过媒体与经济影响力来抑制它们对新疆再教育营政策的批评，但在英国，媒体监管机构却对央视展开调查，检视央视是否在过去两年内有破坏传播相关法规的现象。

即便如此，「自由之家」仍透过报告提出警告，表示中国的大外宣策略已证实对愿意免费接受内容的发展中国家媒体，有长期的影响。该报告写道：「我们不该小看中国大外宣对未来造成的影响。 」