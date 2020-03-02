自由之家年度报告: 中国自由度敬陪末座

(德国之声中文网) 非政府组织「自由之家」3月4日发表年度全球自由评估报告，指2019年是全球自由度连续第14年恶化。与2018年相比，各国之间的自由度差距又再度拉大: 有64个国家的自由度下降，同時只有37个国家的自由度改善。这样的趋势影响了各个不同的政体，但在规模最大与最小的国家，其影响最为显著。

报告书中提到，中国是全球自由度最差的15个国家之一，也是自由之家判定有证据显示正在从事种族清洗，或以某种形式强制性改变人口组成的11个国家之一。

“自由之家”的评分显示，中国2019年的全球自由指数得分为10分（满分为100分）；在两个评分项目“公民自由”及“政治权利”中的分数分别是11分（满分为60分）和负1分（满分为40分）。中国是报告中最不自由的国家。

报告书提到，中国政府声称十二月就已经结束了大规模关押，但是外泄文件以及家属自述却呈現相反的現實。

报告书中认为，中国打压新疆维吾尔人的方式，是数十年来打压种族与宗教少数族群所累积下来的经验。中国使用的压迫手段和技术都曾经被应用在藏人和法轮功学员身上，近年也有迹象显示，类似技术目前也扩大应用到全国人民身上。例如在2019年，手机通讯软件公司被要求对其所有手机和网络新用户实施脸部辨识，又有新闻指出全国各级地方政府都在采购搜集与分析公民DNA的设备。

自由之家2020年报告结果，深蓝色是不自由的国家

中国势力扩大到国外

外国媒体驻中国的记者也会因为其报导内容被中国外交部谴责。北京也运用付费机器人，将中国读者因网络审查而看不到的海外内容加以改造，例如在脸书上或推特上将香港反修例民众妖魔化，或是操作谷歌、Reddit、Youtube上面的内容排行系统。中国试图借此掌握更广泛地区的话语权。

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过去一年当中，在某些地方出现了反制中国扩张的浪潮，公民发起运动拒绝有破坏性的投资案，政治人物也为了本国利益抵制中国。但是报告认为，虽然美国等民主国家曾经在公开场合做出重要表态，但是整体而言民主社会对阻止中国的人权迫害方面所做的努力还不够。欧洲领导人在公开场合所做的发言通常稍嫌温和。至于其他非民主的政府，更容易因为接受中国的贷款或是投资而噤声，甚至支持中国政府。

国际舞台出现真空

报告也提到，美国希望拉拢印度对抗中国，但是印度在过去一年当中，却成为世界上最大的25个民主国家当中，自由度下降最多的民主国家。印度执政党对穆斯林不友善的政策破坏了国家的多元性，引发上万民众反弹，但是却被警察压制。

自由之家也指责特朗普没有在人权与自由的价值上，贯彻其外交方面的承诺。

报告认为一些民主国家内部出现的民粹使得国家陷入分裂，而因此在国际上出现了权力真空，导致极权国家更有可趁之机。

自由之家的总部设立于美国华府，创建于1941年，该组织的经费有66%来自美国政府预算。

张慈/楊威廉(综合报导)