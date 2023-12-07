 自由之家：中國等26國涉騷擾海外記者 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.12.2023

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新闻广角

自由之家：中國等26國涉騷擾海外記者

國際人權組織「自由之家」年度報告指出，中國、伊朗、俄羅斯等至少26國政府透過人身攻擊、威脅等手段「鎮壓」海外的新聞工作者。還曾有女記者因在海外報導中國事件遭到「肉搜」，個資、位置外洩被放上不雅網站。

2022年，英國倫敦出現香港僑民抗議香港新聞自由下降的示威活動

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（德國之聲中文網）國際人權組織「自由之家」（Freedom House）發布2023年度報告《無法被熄滅之光：流亡記者及跨國鎮壓》，內容指全球至少26國政府正在透過人身攻擊、拘留、綁架、限制行動自由、騷擾家屬等方式，對海外的新聞工作者進行跨國鎮壓，讓他們的安全及工作面臨嚴重威脅。

報告指出，當前全球對於獨立媒體工作者的攻擊日益增加，迫使他們逃離家園，前往他國持續進行報導活動。自2014年至今年為止，自由之家已經記錄到一共112起的攻擊事件。

被「自由之家」點名的國家包含白俄羅斯、柬埔寨、中國、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、和沙烏地阿拉伯。使用的鎮壓手段則有：人身攻擊、拘留、綁架、非法驅逐出境、嚴格限制行動自由。另外還涉及恐嚇記者家屬、網路騷擾、誹謗、人肉搜索等多項企圖引發「寒蟬效應」的作法。

無國際界者組織早前公布2023年全球新聞自由地圖

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自由之家也列出幾個當前新聞自由環境最惡劣的國家，其中對中國的描述為：「中國的媒體環境受到高度限制，在海外報導（中國）侵犯人權行為的記者通報遭騷擾及監視。2019年香港民主抗議活動後，對香港媒體的壓制導致獨立媒體關閉和記者離開。

延伸閱讀：香港記協擔憂在京香港記者陳敏莉的安全

 

俄羅斯則被指為利用法律騷擾媒體並削減資金，自2022年俄羅斯大規模對烏克蘭發動入侵攻擊後，對相關報導的限制導致境內獨立記者和媒體大量出走。

記者遭受「跨國鎮壓」

據報，儘管在非民主國家流亡的記者更容易成為攻擊目標，但在民主國家落腳的新聞工作者也面臨著威脅。

報告中提及2021年白俄羅斯迫使客機降落一事，當時白俄羅斯單方面宣稱飛機上疑似有「炸彈威脅」，要求該架從希臘飛往立陶宛的瑞安航空（Ryanair）班機降落在首都明斯克，白俄當局還出動一架米格－29戰機「護航」。

白俄羅斯記者普羅塔塞維奇在飛往立陶宛的班機被迫降落後被捕

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延伸閱讀：「劫持」客機事件：美國宣布恢復制裁白俄羅斯

不過飛機落地後，警方卻趁機逮捕機上的反對派媒體「Nexta Live」前編輯普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），引發國際譁然。

除了官方直接記者人身進行的襲擊和權利侵害外，「自由之家」報告也提及，有針對性的網路暴力有可能會引起「寒蟬效應」。

延伸閱讀：智庫報告：全球民主“陷入困境”

舉例來說，伊朗女記者因為工作，在網路上面臨死亡、性侵等暴力威脅。在國外報導中國事件的女記者和從中協助的人也遭到「肉搜」，相關個人資訊和位置都被外洩，發佈到不雅網站。過去還有網友假冒長駐美國的柬埔寨記者Taing Sarada，在社群平台上創建假帳號，藉此抹黑記者的報導內容和誤導觀眾。

諸如此類的網路攻擊往往難以溯源，無法找到策畫攻擊的幕後黑手，讓不少新聞工作者決定離開社群媒體，或避免公開露面。

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