“自由不会亲吻铁丝网”

（德国之声中文网）歌手、诗人、前东德异议人士沃尔夫· 比尔曼（Wolf Biermann）应台北诗歌节的邀请，9月28日晚上在台北中山堂举办演唱会"有美好的黑暗也有美好的光明"。他带着吉他和夫人帕美拉· 比尔曼一起弹唱,歌曲内容多半是对共产独裁政权的批判和反省。来台的另一个目的是：介绍他的自传"Warte nicht auf bessre Zeiten! Die Autobiographie"的中文版"唱垮柏林围墙的传奇诗人-沃尔夫·比尔曼自传"。

流亡德国的德国诗人

现年82岁的比尔曼1936年出生于纳粹统治下的德国汉堡。父母亲是坚定的共产主义信徒。父亲同时还是个犹太人，后来被纳粹监禁，1943年死于奥斯维辛集中营。1953年，16岁的比尔曼因为向往共产主义天堂而移居并入籍东德。虽然那个时候大批人潮从东德逃往自由民主的西德，他却带着"虽万人吾往矣"的信念，奔向他的"祖国"，并且在东德完成中学和大学学业。当时年少的他深受布莱希特（Bertolt Brecht）的影响，从此展开他的政治运动，并开始写诗、作曲、学习剧场事务，他的作品主要批评独裁社会的黑暗面。1965年当他30岁的时候，他所有的作品被禁，旅行、演出和出版也受到严格限制，还长期被东德的秘密警察监控。他成为东德独裁政权的尖锐批判者。他的作品经常被偷偷夹带到西德发表。

在被东德当局禁声长达11年后，1976年比尔曼突然获准到西德的科隆演唱。面对他人生第一场如此盛大的音乐会，他兴高采烈的唱了4个半小时。兴奋之后才发现他竟然回不去了，东德政府已经将他驱逐出境。从此他成为"流亡在德国的德国诗人"。

在接受德国之声访问时，他自称不只是"德国诗人"，而是"两个德国的诗人"，因为他在两个德国都居住的够长够久，以至于对两边的社会、政治体系有比其他人更深刻的领悟。而且由于他的血统"纯正"，所以更明白、更有能力反击共产极权主义的弊病和昏庸。

自由与独裁 绝对无法共存

比尔曼自称，他其实一直到46岁时才对共产极权彻底幻灭，才真正放弃年少时渴望建立"人间天堂"的理想，而成为共产主义的"叛徒"。另一方面，他不承认自己是叛徒，因为"他还是原来的那个人"，也就是："谁能改变自己，才是真正对自己忠诚"。

他在自由社会学习到最重要的通关密语是:宽容。他后来在史塔西（Stasi，东德国安局）档案局找到有关他的文件,全部摊开来大约有110公尺之长，其中详细记载东德秘密警察对他监控的所有细节。他对东德政府如此监控自己的人民感到不可思议。他认为，他的自传不仅记录他个人的历史，也是那个时代的记录，可以提供世人对这段历史的反思。比尔曼坚称，自由和独裁互不相容，勉强结合必引发冲突。他引用自己的一句诗："自由女士不会亲吻铁丝网先生！"。自由和极权如果勉强结合，生下的下一代肯定是"残疾人士"。

墙与啄木鸟

台湾诗人鸿鸿是此次台北诗歌节的策展人之一，他对德国之声说，本次诗歌节的主题"墙与啄木鸟"是发想于村上春树的一句名言：无论高墙是多么正确，鸡蛋是多么错误，我永远站在鸡蛋这边。鸿鸿称，他用啄木鸟来取代鸡蛋，希望啄木鸟有朝一日可以破墙而出。在此主题下，并呼应柏林围墙倒塌的纪念日，他邀请比尔曼访台，希望藉着他的诗歌来鼓舞人心。

台北歌德学院院长罗岩在接受德国之声访问时，称比尔曼是"自由的声音"，特别在纪念柏林墙倒塌30周年的时刻，比尔曼的作品更显得意义非凡，也因此歌德学院特别在翻译此书时提供经费上的资助。

演唱会现场

支持香港的富裕和自由

9月29日，成千上万的人走上台北街头，参加支持香港的游行。比尔曼称，对香港而言，最大的支持其实就是 - 台湾本身。因为台湾证明了：人民不仅可以拥有财富，还可以享受自由民主。比尔曼希望自由的力量也可以在中国大陆滋长茁壮。

比尔曼自传的中文译者是廖天琪，她同时也是独立中文学会会长。廖天琪对德国之声说，希望有朝一日比尔曼的自传也可以在中国大陆流传，因为阅读此书必然会让人有许多启发。

献给台湾的诗

比尔曼为了台湾写了一首诗，其中有一段特别有深意：

永不！没有永远完美的民主！

"完美"--我只经历过两次

德国的独裁统治。

幸运的是，围墙的坍塌让人明白了

东西两德永远不可能成为一对恋人

自由女士不会去亲吻铁丝网先生！