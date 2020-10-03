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自焚

自焚是自杀的一种极端形式，自焚者经常会使用汽油或煤油烧死自己。

在某些状况下公开自焚，通常是一些人为了表达自己强烈的观点，比如抗议政府决策不公，对法律案件有所执疑，遭受冤屈等。

NIZHNY NOVGOROD, RUSSIA - OCTOBER 2, 2020: Policemen tape off the site where Koza press editor-in-chief Irina Slavina committed suicide, outside the nearby police department. Mikhail Solunin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0E9801

俄罗斯女记者自焚 03.10.2020

俄罗斯独立新闻网站的总编辑伊琳娜·斯拉维娜（Irina Slawina）受到来自当局的巨大压力。出于抗议她在其所在城市的警察总部前自焚，因伤势过重死亡。

FILE PHOTO: Tibetan spiritual leader the Dalai Lama, Patron of Children in Crossfire, speaks during a press conference in Londonderry, Northern Ireland September 11, 2017. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/File Photo

中国再传藏人自焚事件 29.11.2019

根据报导，2009到2019十年之间已有155位藏人自焚抗议。西藏流亡政府所在地达兰萨拉当地的媒体分析，近年自焚藏人减少是因为中国当局对幸存者与他们的亲友打压。
1. Training von Fußballmannschaft „Esteghlal Teheran“ Frauen bleiben draußen.

变装看球赛被抓 伊朗女球迷自焚身亡 11.09.2019

因为潜入体育场看球而被判刑，伊朗女子“蓝色女孩”自焚身亡。她的死亡在社交媒体上引发愤怒，一些人呼吁抵制体育场。
***ACHTUNG: Nur für geklärte Verwendung!*** Beethoven-Fest Bonn: Aufführung von Seda Röder © Barbara Frommann

阿拉伯之春：脸书的信息 12.09.2018

2010年，阿拉伯世界以突尼斯自焚事件为导火索掀起了一场革命浪潮，突尼斯、埃及、巴林等国的作曲家在自由、民主思潮的感染下创作了一系列音乐作品。
26.07.2018 Police officers are seen standing guard near the U.S. embassy in Beijing, China July 26, 2018. REUTERS/Thomas Peter

美驻华使馆外爆炸　中方：孤立治安事件 26.07.2018

位于北京的美国驻华大使馆外发生爆炸，中美对涉事男子引爆的物品说法不一，中国外交部则迅速为事件定调降温。而官媒披露，同一天还有另一人怀疑企图自焚，但同样动机未明。
Lamas pray in front of a huge thangka during a buddha unveiling ceremony at the Molang Festival at the Kirti Monastery in Aba county in Aba Tibetan Autonomous Prefecture in southwest China's Sichuan province on Tuesday, Feb. 23, 2016. The Molang Festival, originated from the first month of the Tibetan calendar in 1409, was the day when Tsongkhapa, the master of Gelug Sect of Tibetan Buddhism gave first sermons in the Jokhang Monastery in Lhasa and prayed for blessings.(Photo By Stu/Color China Photo/AP Images) |

阿坝又有一藏民点火自焚身亡 28.12.2017

位于印度达兰萨拉的藏人行政中央日前透露，又有一名藏人在中国控制的藏区自焚身亡。2009年以来，类似事件已经发生152起。
A lama walks at the Larung Gar Five Sciences Buddhist Academy in Seda near the China National Highway 317 in Ganzi Tibetan autonomous prefecture in southwest China's Sichuan province on Sunday, April 12, 2015. China National Highway 317 (G317) runs broadly west to east from Chengdu, Sichuan to Naqu, Tibet. It is 2,028 kilometres in length. The Sichuan-Tibet Highway passing through Tibetan areas affects local Tibetans to change their traditional lifestyle.(Photo By Evens Lee/Color China Photo/AP Images) Copyright: picture-alliance/AP Photo/E. Lee

63岁藏人僧侣在四川甘孜自焚 30.11.2017

位于伦敦的自由西藏组织称，一名藏人僧侣在四川甘孜自焚。自2009年以来，已有近150名藏人自焚。
Chinese paramilitary policemen stand guard in front of the Tian'anmen Rostrum ahead of the 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in Beijing, China, 16 October 2017. The 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC) is scheduled to open at 9 a.m. Wednesday (18 October 2017) at the Great Hall of the People in Beijing, the media center of the congress announced Monday. Foto: Wang Xin/Imaginechina/dpa |

疑似自焚？微信管控？十九大“不和谐音” 18.10.2017

据媒体援引目击者报道称，在十九大召开前一天，北京西单有一男子自焚，但被安全人员扑灭火焰并抬走。社交软件微信则暂停用户更换头像昵称等功能，称原因是系统维护。
North Korean leader Kim Jong Un guides a target-striking contest of the special operation forces of the Korean People's Army (KPA) to occupy islands in this undated picture provided by KCNA in Pyongyang on August 25, 2017. KCNA via Reuters ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. SOUTH KOREA OUT. NO THIRD PARTY SALES. NOT FOR USE BY REUTERS THIRD PARTY DISTRIBUTORS.Ê

长平观察：吃朝鲜的饭，砸朝鲜的锅？ 31.08.2017

朝核危机波澜起伏，谁在玩火自焚？时评人长平认为，中国政府的如意算盘和特朗普的生意人本色，让金正恩如鱼得水。
Berlin - Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche

德国的二战遗址 08.05.2017

1945年5月8日，纳粹德国向盟军正式宣布无条件投降。这一天也成为了二战欧洲战场的胜利纪念日。七十多年后，德国仍然有一些战争遗址保留下来，警示、告诫世人永远摒弃战争，不要玩火自焚。
30.10.2015+++ Tibetan prayer flags flutter above the Larung valley and its Larung Wuming Buddhist Institute, located some 3700 to 4000 metres above the sea level in remote Sertar county, Garze Tibetan Autonomous Prefecture, Sichuan province, China October 30, 2015. The Institute was founded in 1980 by Khenpo Jigme Phuntsok, an influential lama of Nyingma sect of Tibetan buddhism with only around 30 students but is now widely known as one of the biggest centres to study Tibetan Buddhism in the world. Today, tens of thousands monks and nuns live in small houses and log cabins surrounding the Larung Wuming Buddhist Institute. Picture taken October 30, 2015. REUTERS/Damir Sagol +++ Copyright: Reuters/D. Sagol

一名藏人僧侣在甘肃自焚 09.12.2016

有美国政府背景的一家电台和设址伦敦的一个人权观察站称，一名西藏僧侣日前在甘肃自焚，成为针对北京统治的最新一桩极端抗议事件。
A lama walks at the Larung Gar Five Sciences Buddhist Academy in Seda near the China National Highway 317 in Ganzi Tibetan autonomous prefecture in southwest China's Sichuan province on Sunday, April 12, 2015. China National Highway 317 (G317) runs broadly west to east from Chengdu, Sichuan to Naqu, Tibet. It is 2,028 kilometres in length. The Sichuan-Tibet Highway passing through Tibetan areas affects local Tibetans to change their traditional lifestyle.(Photo By Evens Lee/Color China Photo/AP Images) Copyright: picture-alliance/AP Photo/E. Lee

中国两会召开在即 2016年首起藏人自焚 02.03.2016

据美国媒体报道称，近日又有一名藏族僧侣为抗议中共统治自焚身亡。这是2016年首次发生类似事件。与此同时，中国两会即将召开，身份仍存争议的班禅喇嘛接受中共统战负责人接见。
Feb. 5, 2016 - Dhaka, Bangladesh - DHAKA, BANGLADESH - FEBRUARY 05: Peope visit painting exhibition in Dhaka Art Summit in Dhaka, Bangladesh on February 05, 2016..The third edition of Dhaka Art Summit has begun on the Bangladesh Shilpakala Academy premises.It is the largest non-commercial research and exhibition platform for South Asian Art in the world..DAS provides a unique opportunity for the public to view the works of nearly 300 artists from the South Asia region right in the centre of Dhaka free of charge..The five-day exhibition is being complemented by talks and seminars with prominent artists and curators from the worlds leading art galleries and museums, including Centre Pompidou in Paris, Londons Tate, New Yorks Metropolitan Museum of Art in New York, and the Harvard South Asia Institute +++ (C) picture-alliance/dpa/Zuma Press

藏人遗书艺术展上被"和谐" 09.02.2016

孟加拉达卡艺术峰会展出了5名自焚藏人的遗书。中国驻孟加拉大使表达不满后，展方用白纸蒙上了这组作品。
Verleihung des Journalistenpreises Schneelöwe 2015. Im Bild sind: (von links nach rechts) Kai Müller, Geschäftsführer International Campaign for Tibet Deutschland e.V. Sebastian Esser, Herausgeber von krautreporter.de. Er nimmt stellvertretend für die zwei Preisträger (Pauline Tillmann und Fabian Weiss) den Preis entgegen. Andreas Lorenz, Jury-Mitglied und langjähriger China-Korrespondent von DEM SPIEGEL. Juan Pablo Cardenal, spanischer Buchautor, Journalist und China-Kenner. DW/Cui, Mu

外国记者报道西藏有多难？ 18.10.2015

德国“雪狮”记者奖近日在柏林颁发，该奖项专门表彰有关西藏的德语新闻报道。该奖项组织者以及评委忧心忡忡地表示，由于中国当局日益严格的管制措施，外国记者要前往西藏、获知真实的信息已经是越来越困难。
Exiled Tibetan Buddhist monks participate in a candlelit vigil to mourn the death of two Tibetan women who allegedly immolated themselves on March 3rd and 4th in two separate incidents in Tibet, in Dharmsala, India, Monday, March 5, 2012. Chinese repression has led to the self-immolations of many Tibetans and deadly clashes with Chinese authorities. (Foto:Ashwini Bhatia/AP/dapd)

媒体：又有一名藏族僧人自焚 10.07.2015

美国自由亚洲电台报道称，为抗议中国政府统治，又有一名藏族僧人自焚。
30.06.2015 **** A boy is carried by firefighters as he gets off a Shinkansen bullet train at Odawara station after it made an emergency stop, in Odawara, west of Tokyo June 30, 2015. Two passengers on a Japanese Shinkansen bullet train died after one doused himself in oil and set himself ablaze on Tuesday, media reports said. The train, carrying about 1,000 passengers, made an emergency stop on its way from Tokyo to the western city of Osaka after smoke started to fill at least one carriage, fire department officials said. A fire department official confirmed that one man was dead. Kyodo news agency, quoting a witness, identified him as the man who had covered himself with oil and set fire to himself. REUTERS/Toru Hanai

日本新干线车厢内一男子自焚导致两人死亡 30.06.2015

周二，一名男子在日本新干线列车上自焚引发火灾，导致两人死亡，20多人受伤。
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