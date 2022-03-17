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自焚是自杀的一种极端形式，自焚者经常会使用汽油或煤油烧死自己。
在某些状况下公开自焚，通常是一些人为了表达自己强烈的观点，比如抗议政府决策不公，对法律案件有所执疑，遭受冤屈等。
在中国颇具名气的90后西藏歌手才旺罗布个人新浪微博被禁言。更有消息显示，这位参加过“中国好声音”等音乐节目的歌手已经在西藏自焚身亡，但相关消息仍需要得到独立方的确认。
俄罗斯独立新闻网站的总编辑伊琳娜·斯拉维娜（Irina Slawina）受到来自当局的巨大压力。出于抗议她在其所在城市的警察总部前自焚，因伤势过重死亡。
根据报导，2009到2019十年之间已有155位藏人自焚抗议。西藏流亡政府所在地达兰萨拉当地的媒体分析，近年自焚藏人减少是因为中国当局对幸存者与他们的亲友打压。
因为潜入体育场看球而被判刑，伊朗女子“蓝色女孩”自焚身亡。她的死亡在社交媒体上引发愤怒，一些人呼吁抵制体育场。
2010年，阿拉伯世界以突尼斯自焚事件为导火索掀起了一场革命浪潮，突尼斯、埃及、巴林等国的作曲家在自由、民主思潮的感染下创作了一系列音乐作品。
位于北京的美国驻华大使馆外发生爆炸，中美对涉事男子引爆的物品说法不一，中国外交部则迅速为事件定调降温。而官媒披露，同一天还有另一人怀疑企图自焚，但同样动机未明。
位于印度达兰萨拉的藏人行政中央日前透露，又有一名藏人在中国控制的藏区自焚身亡。2009年以来，类似事件已经发生152起。
位于伦敦的自由西藏组织称，一名藏人僧侣在四川甘孜自焚。自2009年以来，已有近150名藏人自焚。
据媒体援引目击者报道称，在十九大召开前一天，北京西单有一男子自焚，但被安全人员扑灭火焰并抬走。社交软件微信则暂停用户更换头像昵称等功能，称原因是系统维护。
朝核危机波澜起伏，谁在玩火自焚？时评人长平认为，中国政府的如意算盘和特朗普的生意人本色，让金正恩如鱼得水。
1945年5月8日，纳粹德国向盟军正式宣布无条件投降。这一天也成为了二战欧洲战场的胜利纪念日。七十多年后，德国仍然有一些战争遗址保留下来，警示、告诫世人永远摒弃战争，不要玩火自焚。
有美国政府背景的一家电台和设址伦敦的一个人权观察站称，一名西藏僧侣日前在甘肃自焚，成为针对北京统治的最新一桩极端抗议事件。
据美国媒体报道称，近日又有一名藏族僧侣为抗议中共统治自焚身亡。这是2016年首次发生类似事件。与此同时，中国两会即将召开，身份仍存争议的班禅喇嘛接受中共统战负责人接见。
孟加拉达卡艺术峰会展出了5名自焚藏人的遗书。中国驻孟加拉大使表达不满后，展方用白纸蒙上了这组作品。
德国“雪狮”记者奖近日在柏林颁发，该奖项专门表彰有关西藏的德语新闻报道。该奖项组织者以及评委忧心忡忡地表示，由于中国当局日益严格的管制措施，外国记者要前往西藏、获知真实的信息已经是越来越困难。
美国自由亚洲电台报道称，为抗议中国政府统治，又有一名藏族僧人自焚。
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