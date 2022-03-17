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自焚

自焚是自杀的一种极端形式，自焚者经常会使用汽油或煤油烧死自己。

在某些状况下公开自焚，通常是一些人为了表达自己强烈的观点，比如抗议政府决策不公，对法律案件有所执疑，遭受冤屈等。

“中国好声音”西藏歌手才旺罗布被禁言 网传自焚身亡

“中国好声音”西藏歌手才旺罗布被禁言 网传自焚身亡 17.03.2022

在中国颇具名气的90后西藏歌手才旺罗布个人新浪微博被禁言。更有消息显示，这位参加过“中国好声音”等音乐节目的歌手已经在西藏自焚身亡，但相关消息仍需要得到独立方的确认。
俄罗斯女记者自焚

俄罗斯女记者自焚 03.10.2020

俄罗斯独立新闻网站的总编辑伊琳娜·斯拉维娜（Irina Slawina）受到来自当局的巨大压力。出于抗议她在其所在城市的警察总部前自焚，因伤势过重死亡。

中国再传藏人自焚事件

中国再传藏人自焚事件 29.11.2019

根据报导，2009到2019十年之间已有155位藏人自焚抗议。西藏流亡政府所在地达兰萨拉当地的媒体分析，近年自焚藏人减少是因为中国当局对幸存者与他们的亲友打压。
变装看球赛被抓 伊朗女球迷自焚身亡

变装看球赛被抓 伊朗女球迷自焚身亡 11.09.2019

因为潜入体育场看球而被判刑，伊朗女子“蓝色女孩”自焚身亡。她的死亡在社交媒体上引发愤怒，一些人呼吁抵制体育场。
美驻华使馆外爆炸　中方：孤立治安事件

美驻华使馆外爆炸　中方：孤立治安事件 26.07.2018

位于北京的美国驻华大使馆外发生爆炸，中美对涉事男子引爆的物品说法不一，中国外交部则迅速为事件定调降温。而官媒披露，同一天还有另一人怀疑企图自焚，但同样动机未明。
阿坝又有一藏民点火自焚身亡

阿坝又有一藏民点火自焚身亡 28.12.2017

位于印度达兰萨拉的藏人行政中央日前透露，又有一名藏人在中国控制的藏区自焚身亡。2009年以来，类似事件已经发生152起。
63岁藏人僧侣在四川甘孜自焚

63岁藏人僧侣在四川甘孜自焚 30.11.2017

位于伦敦的自由西藏组织称，一名藏人僧侣在四川甘孜自焚。自2009年以来，已有近150名藏人自焚。
疑似自焚？微信管控？十九大“不和谐音”

疑似自焚？微信管控？十九大“不和谐音” 18.10.2017

据媒体援引目击者报道称，在十九大召开前一天，北京西单有一男子自焚，但被安全人员扑灭火焰并抬走。社交软件微信则暂停用户更换头像昵称等功能，称原因是系统维护。
一名藏人僧侣在甘肃自焚

一名藏人僧侣在甘肃自焚 09.12.2016

有美国政府背景的一家电台和设址伦敦的一个人权观察站称，一名西藏僧侣日前在甘肃自焚，成为针对北京统治的最新一桩极端抗议事件。
中国两会召开在即 2016年首起藏人自焚

中国两会召开在即 2016年首起藏人自焚 02.03.2016

据美国媒体报道称，近日又有一名藏族僧侣为抗议中共统治自焚身亡。这是2016年首次发生类似事件。与此同时，中国两会即将召开，身份仍存争议的班禅喇嘛接受中共统战负责人接见。
外国记者报道西藏有多难？

外国记者报道西藏有多难？ 18.10.2015

德国“雪狮”记者奖近日在柏林颁发，该奖项专门表彰有关西藏的德语新闻报道。该奖项组织者以及评委忧心忡忡地表示，由于中国当局日益严格的管制措施，外国记者要前往西藏、获知真实的信息已经是越来越困难。
媒体：又有一名藏族僧人自焚

媒体：又有一名藏族僧人自焚 10.07.2015

美国自由亚洲电台报道称，为抗议中国政府统治，又有一名藏族僧人自焚。
日本新干线车厢内一男子自焚导致两人死亡

日本新干线车厢内一男子自焚导致两人死亡 30.06.2015

周二，一名男子在日本新干线列车上自焚引发火灾，导致两人死亡，20多人受伤。
又一藏族妇女自焚身亡

又一藏族妇女自焚身亡 28.05.2015

据媒体报道，中国国内又有一名藏人因抗议北京的高压政策而自焚身亡。这是8天以内的第二次藏人自焚抗议死亡事件。
抗议北京高压政策 四川藏人再自焚

抗议北京高压政策 四川藏人再自焚 22.05.2015

据海外媒体和人权组织报告，中国四川西部一名藏人男子为抗议北京对西藏的强硬政策引火自焚。目前自焚者仍生死不明。
一边是藏人自焚 一边是北京的冷水

一边是藏人自焚 一边是北京的"冷水" 17.04.2015

人权组织及媒体报道称，一名藏族男子在中国藏区自焚身亡。这是两周内第二起以自焚抗议中国当局对藏区高压政策的事件。
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