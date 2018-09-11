自民党首“三连任” 安倍创历史纪录

（德国之声中文网）日本首相安倍晋三所属的自由民主党（简称自民党），9月20日举办新任党总裁的选举，现任总裁兼首相安倍晋三，以329票国会议员票，与224票地方党员票，共计553票击败唯一对手石破茂，石破则获得73票国会议员票、181票党员票、共254票。

虽然石破茂仅有安倍票数的不到二分之一，但是面对强劲的安倍，声势却是后来居上。原先被预估只有51票国会议员票的石破茂，到最后出现22票的大幅增加，被认为是输得漂亮。

或许是认为自己赢面大，安倍在现场投票时便展现从容不迫的神情，石破茂则是格外谨慎，并频频与多位议员握手致意。安倍自然汇聚最多的媒体与现场人士聚焦，举手投足都吸引注目。

就在宣布安倍晋三当选后，安倍依旧不免俗地要"感谢"对手石破茂战斗到最后一刻，石破茂也应邀上台与安倍一起手拉手感谢每位国会议员，做出"党内团结一致"的姿态，最后在"万岁三唱"后，结束了这次结果不意外，而且铺陈也制式如仪的选举。

原先根据法规，自民党总裁只能连任一次，但在安倍上一任时，即修改党章并赋予总裁可以三次当选的权力。而执政党总裁，即为首相的当然人选，这也意味着安倍晋三未来将持续连任首相到2021年9月，实现"长期政权"。这也让安倍未来三年的蓝图，显得更为重要。

在胜选的记者会上，他不仅表示接下来的三年，“是日本国民与民意赋予他的重任”。不只在内阁的人事上，他会重新选择战将，而石破茂派系的人才，他也会礼贤下士“适才适用”。

北海道地震 满目疮痍 土壤“液化” 周四凌晨，日本北海道发生6.7级强烈地震，至少造成7人死亡，30余人失联。另有数百人在地震中受伤。图为首府札幌市，地震后的“土壤液化”现象造成了房屋倾斜、地层下陷、地下管线破裂。

北海道地震 满目疮痍 临时避难 当局按照救灾预案，将一些建筑设为临时避难地点。图为札幌市的居民正在排队等候进入一超市。

北海道地震 满目疮痍 交通瘫痪 据日本气象厅通报，震中位于北海道的胆振地区中东部，震源深度约４０公里。北海道、青森县、岩手县、宫城县等地有强烈震感。北海道铁路交通完全中断，公路交通严重受阻，受损的各大机场也将至少停运一天。

北海道地震 满目疮痍 航班取消 新千岁机场是北海道的最主要机场，在地震发生后，机场已经取消了周四的全部航班。图为航站楼内受到严重破坏的墙体以及天花板。警方称，机场内的留宿设施里也有人受伤。

北海道地震 满目疮痍 山体滑坡 厚真町是受灾最为严重的地区之一，地震引发的山体滑坡砸毁了房屋、阻断了公路。图为当地警方以及救灾力量正在废墟中寻找幸存者。

北海道地震 满目疮痍 全力救灾 日本自卫队已经出动了至少四千名士兵参与救灾，初期的任务是搜索幸存者。首相安倍晋三已经宣布，要将救灾队伍人数扩大到2.5万人。直升机正在厚真町索降救援人员。

北海道地震 满目疮痍 余震不断 日本气象厅还通报称，一系列余震进一步恶化了灾情，而且今后几天内都依然有可能发生较强余震。不过，此次地震并无引发海啸的危险。图为厚真町被山体滑坡毁坏的房屋。

北海道地震 满目疮痍 全面停电 北海道电力公司表示，地震后位于胆振地区厚真町的火力发电厂紧急停运，发电量和电力使用量失衡，以致道内的其他发电厂皆停止运作，直至当地早上6时半为止，道内仍全面停电，至少15间医院需要用紧急电源发电，300余万家庭断电。图中可见厚真町的输电线路受到了山体滑坡的影响。 作者: 文山



内政外交议题交锋

不过在改革之前，安倍内阁早已经历国内外各种挑战议题。首先日本国内，从6月开始的大坂地震，紧接着是西日本冈山地区的大豪雨，接着是9月初的台风海燕、还有北海道地震。日本国民在灾害打击下，心灵显得更为脆弱。灾民生活再建之余、内阁的内政执行力也成为他当选后不得不去直视的问题。

安倍虽然表示要"适才适用"，不过根据过往经验，安倍在内阁人选方面都偏保守，以至于许多阁员往往年纪偏大。除了上述所说的灾害重建，过往日本的老问题，比如少子高龄化、老人长期看护劳工短缺等，安倍仅仅表示会扩大就业，广纳各国人才。

日本经济新闻社的记者，在现场也质疑安倍称，过去说要大幅增加女性就业、还有活化地方经济的"地方创生"似乎效果不彰，人民不是对"安倍经济学"都百般相信。安倍则认为，过去6年的女性雇用数字已经成长到200万，是2012政权交换前的五倍，他对于自己的执行力是有信心的。

而除了国内的各项议题，还有国外的各种隐忧，在选总裁这天，朝鲜半岛正在举行第三次的首脑会谈。安倍也表示，上任后他会对朝鲜采取更积极的作为，也暗示希望透过其他管道，跟金正恩举办正式会谈。面对记者具体追问，他表示"绑架日本人问题"是必须尽快解决的。

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就在中国与美国陷入贸易战之际，日前中国也携手俄罗斯一起在符拉迪沃斯托克举办东方经济论坛，安倍晋三正是座上宾。外界当时即判读，中俄此举拉拢日本意味明显，想要由中俄日为主的东方经济势力，与西方的美国相抗衡，日本在未来的经济战略，如何能在东西方强权中走出自主道路，也是安倍晋三的新任课题。

"日本骄傲"如何输出？

安倍晋三在当选记者会中也明言，日本经济需要更多展望，紧接着在明年，日本要在大坂举办G20高峰会、2020年更要举办东京奥运，他希望藉由这些活动，再次向世界输出"日本的骄傲"。

1964年的东京奥运，当时虽然是其外祖父岸信介申请，但当奥运举办时，首相已经不是岸信介，而是池田勇人。有分析称，申请到2020东京奥运主办权的安倍晋三，或许是为了不要"重复外祖父的遗憾"，因此加深了他将总裁连任为三届的想法。

然而，更让安倍觉得要推进的，恐怕还是极为敏感的宪法修正案。记者会上他也直言："我会挑战70年都没有改订过的宪法，在平成的年代结束前，让日本成为新的国家"。在现任天皇即将于明年退位之际，安倍是否会更动宪法第九条自卫队的权利甚至名称，将挑动东亚政局的敏感神经。

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短短30分钟的记者会，在安倍前10分钟的演说，还有记者俱乐部固定三个提问后，剩下短短时间只能再回答三个提问。最后有记者问到是否会善用石破茂派系的人才时，他只回答了"就适才适用"，说完突然哈哈大笑了下，立刻让许多摄影记者捕捉到这一画面。安倍随后致谢离开。

胸有成竹的笑声中，安倍晋三未来三年能实践多少目标，或许也留给在座其他记者们更多疑问。