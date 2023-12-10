自民党竞选纲领：中国是欧盟的"制度性对手"

（德国之声中文网）德国自民党联邦主席团明年年中参加欧洲议会选举的竞选纲领被媒体提前曝光。获得该竞选纲领文本的网络新闻平台"China Table"发表报道称，中国在自民党竞选纲领中涉及外交及贸易政策的部分扮演着非常重要的角色。纲领称中国是欧盟的"制度及经济对手"，欧盟必须改善针对中国的竞争地位。最终版本的竞选纲领要在明年一月底的自民党党代会上才能正式发布。

自民党主张，将关注重点转移至台湾："我们应当同台湾就签署自由贸易及投资协定开启谈判，而无需继续等待已经搁浅的中欧投资协定取得进展。"

自民党有关放弃中国、而同台湾签署贸易协定的主张，想必会引起中国的强烈反弹。此外，同此前2021年联邦大选纲领一样，自民党还主张欧盟应当对台湾加入国际组织的努力提供支持。中国一向极力阻挠台湾加入国际组织。

自民党的竞选纲领中，也谈及了经济依赖问题及其应对方式："面对中国这样一个竞争对手以及日趋明显的制度性敌手，欧盟必须摆脱依赖。"纲领称，在贸易政策方面，欧盟必须对中国的一带一路倡议采取抗衡措施，以免让中国任意在非洲和拉丁美洲扩大影响力。

自民党议会党团副主席、外交政策发言人林克（ Michael Link) 周四在柏林对欧中峰会的举行表示赞赏，他同时呼吁欧盟高层在对华政策问题上明确立场。林克对德新社表示："作为欧盟，我们必须敦促对方给予我们平等的竞争条件，在减少敏感领域的依赖方面，也不应瞻前顾后。"林克说："除此之外，我们还必须一贯地捍卫我们的民主价值观，这与中国对民主、自由和人权的理解形成了鲜明对比。"

林克说，周四举行的中欧峰会，对于开展气候保护、全球健康系统、食品安全、人道援助以及债务减免等领域的双边合作都至关重要。但基于中欧之间在地缘政治以及地缘经济领域的紧张关系，此次峰会也充满了竞争和对抗。林克表示，欧盟开始审查中国电动车补贴以及限制对华出口敏感技术等举措是"自信的第一步"，表明欧盟是具有抗衡能力的竞争者，而不只是中国产品的购买者和中国获取技术的购物中心。林克说，中国作为安理会常任理事国，并对普京治下的俄罗斯拥有极大的影响力，因此在维护"基于规则的国际秩序"方面，中国负有特殊的责任，这也是欧盟衡量中国的标准。

（综合报道）

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