自民党新总裁岸田文雄有哪些内政外交主张？

（德国之声中文网）岸田文雄曾是一名来自广岛的银行家。美国前总统奥巴马2016年对广岛的进行历史性访问，与时任日本外相的岸田文雄的竭力促成分不开。

岸田文雄被视为言辞温和。据路透社报道，在被问及其领导风格时，现年64岁的岸田文雄上个月表示，在政治上，自下而上的建立共识与自上而下的方式同样重要。

整顿财政

在经济政策方面，岸田文雄主张整顿财政。虽然2018年他曾表示刺激政策不可能永远持续下去，但因新冠疫情影响，岸田改变了这一立场，并表示日本央行必须维持其大规模的刺激措施。他提出了一个超过30万亿日元的支出计划，并表示，在大约10年里，日本可能不会将销售税率提高到10%以上。

此外，他强调有必要将更多财富分配给家庭，这与日本前首相安倍晋三的"安倍经济学"政策形成鲜明对比，"安倍经济学"将重点放在提高企业利润上，希望以此惠及工薪阶层。

联美抗中

在外交与安全方面，岸田文雄认为，日本应与美国和其他志同道合的国家合作，坚定地抵抗像中国这样的威权政权。他本月曾表示，"为了保护诸如自由、民主、法治和人权等普世价值，我们需要在面对中国这等威权政权的扩张时，坚定地表达我们的主张，同时与分享这些价值的国家合作。"

岸田文雄计划加强海岸警卫队的能力。在东中国海一系列岛屿的问题上，日本与中国存在主权争端。

他支持日本国会通过一项决议，谴责中国对待维族人的做法。他还希望任命一名首相辅佐官和，监督中国如何对待维吾尔族人。

岸田文雄还欢迎台湾加入跨太平洋伙伴全面进步协议(CPTPP)。签署CPTPP的国家有日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁。

核能应是选择之一

在能源、气候变化方面，岸田认为，为确保稳定和可以负担的电力，核能仍然应该是一种能源选择。日本正在努力实现2050的碳中和目标，他最近说，我确实认为可再生能源很重要，但考虑到仅仅依靠可再生能源是否足够好时，我认为我们需要准备好其他选择，比如氢、小型核设施和核聚变。

依靠药物和疫苗让社会接近正常

在应对新冠疫情方面，岸田计划让一个新的政府机构起到疫情指挥部的作用。他认为药物的开发和广泛的疫苗接种是恢复正常生活的关键。岸田本月告诉记者，日本正在努力开发口服药物，并在年底前广泛分发，政府需要予以全力支持，"我希望朝着在明年初让社会经济活动恢复到接近正常状态的目标前进。"

(路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。