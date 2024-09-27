自民党新总裁上任后 日本对华政策会如何变化？

日本自民党总裁选举揭晓，前干事长石破茂惊险在第二轮中击败强势对手高市早苗获胜。未来就任新首相后，如何带领国家经济、内政走出新局，对外如何站稳日本立场，迎接各大外交场面，将是这位近40年政治老手的大挑战。

（德国之声中文网）日本执政的自民党，在9月27日于东京的党本部举办新一届总裁选举投开票。最后的结果显示，前干事长石破茂在第二轮的决选投票中，以215票对194票，击败另一位强势对手、现任经济安全保障大臣高市早苗，拿下新一任的总裁大位。这也是石破第五度参选后终于当选，38年的从政生涯得偿所望。

石破先前第一轮一度输给高市，第二轮才逆转胜。当选举结果揭晓后，石破站起来深深一鞠躬，接受在场议员同僚们一齐祝福。他在胜选致词上也表示，会再一次领导新团队，再一次夺得国民信任。他并回顾在已故安倍首相任内担任干事长时学习甚多，以后将带领党成为“公平、公正的自民党”。

“当然是经济！现在情势真的很严峻”

东京街头的闹区有乐町，在傍晚5点时也开始发放“号外”给来往的行人。50多岁的上班族金子先生跟DW表示“希望新总理能给日本好景气！”对于国际政策，金子先生则说“希望新首相对台湾更好，能对中国跟俄罗斯等霸权主义国家，更能强力地表示自己的立场”。

“自民总裁 石破氏” 图像来源: Cheng Chung-Lan/DW

问到新首相优先该解决的问题时，金子先生立刻回应DW称“当然是经济！现在情势真的很严峻”。但他也认为，经济的问题不是一时半刻，希望能有3至5年让新首相可以把日本经济带上更好轨道。

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全心全灵创造安心国度

在晚上的当选记者会，石破茂感谢一路上支持者的支持与陪伴。他也坦言目前内阁与党内人事改造都还是“白纸一张”，并表示将会用最快的时间上轨道，启用能被大家信任的人才，并会在尽快的时间内解散国会改选，以“全心全灵创造安心生活的新日本”。

对于外交与安保战略等，石破茂则是不同于其他候选人，倡导亚洲版北约（NATO），石破于记者会中称：“北约的宗旨就是义务性的‘集团安全保护’，不是谁要帮谁，而是团结抵抗的义务”。他希望在美日、美韩、四方会谈（QUAD）等基础上，延伸出一个各国义务互助训练机制，更能保障亚太安全。

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石破茂的当选，原先并非在外界的意料中，当初外界较看好的是前首相小泉纯一郎的儿子小泉进次郎、以及跟已故首相安倍晋三友好、相对右派的高市早苗。然而选举结果却大出意料，高市早苗在会后记者会只称“我力犹未逮，这么多人支持我，我却无法拿出好结果，真的对不起”。

日本政府预计在10月1日举办临时国会，届时就会在当天选出第102届新首相。其中最让人关注的，就是在国会预算与政策的答辩，向来被视为“论客”的石破，是否能在与在野党的唇枪舌战中占上风，也是外界关注焦点。

丰厚的政治与外交经历

出生于1957年的石破茂，其父亲是鸟取县知事石破二朗。跟一般政治家第二代一般，在东京长大的石破，毕业于名校庆应大学法学部后，先是进入银行工作，最后父亲因病过世，让他在1981年接下父亲遗志从政，并于1986年首度当选。

石破茂五度参选终于得偿所望 图像来源: TAKASHI AOYAMA/AFP

石破于2002年起开始进入内阁任官，较著名的位置为防卫省大臣、农林水产大臣与地方创生大臣。而在党内，石破也担任俗称“二把手”的干事长（秘书长），在党跟内阁程度上都有一定的历练。

石破过去对于中国大陆以及台湾等两岸议题也不陌生，对于中国当局，石破也被认为是相当友好的鸽派。不过在进入美中贸易战、以及习近平的第三任任期以后，石破对于国家防卫与巩固日本外交议题等也开始表现出不同意见。未来如何在亚洲局势上切实表示日本立场，11月的APEC与G20等会议将会见真章。

对于台湾，石破也在8月中旬先前往台湾访问，并与总统赖清德、副总统萧美琴及国防部长顾立雄、前总统蔡英文等，就亚太地区维和、加强台日合作等上交换意见。碰巧的是，台湾也是石破出马角逐总裁的“宣言之地”，未来持续与台湾维持台面下的交流也是至关重要。

舆论如何期待“新首相”？

石破的当选，在日本网络引发热论。在当选结果发表前，网络上X（前推特）先是弥漫著高市早苗可能当选的氛围，搜索的关键字也是“高市总理”、“首位女性首相”、“高市内阁”等，直到石破当选后，氛围也突然改变成“是石破喔？”、“石破SHOCK”与“石破总理”等，可以感受到明显地温度差。

同样的情形也反映在经济上，在第一轮高市早苗获胜最多票胜出后，东京外汇市场一度跌到一美元比146日圆、结果石破茂第二轮胜出后，美元对日圆又“突然”回升至1比143，由于高市早苗在担任经济安全保障大臣时，对于日本央行升息持批评态度，这样的跌宕起伏也让人感受到总裁选举的刺激。

不少专家学者都对石破得当选表示看法，对于日中关系上，日本东海大学海洋学部海洋理工学科教授、海洋问题学者山田吉彦在石破胜选后撰文指出，石破在过去制定《海洋政策基本法》时就是核心人物、也积极参与海洋政策，值得期待。

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山田吉彦并认为石破对中国的军事实力也有深入的了解，在钓鱼台问题上，应该可期待会用加强防卫能力来保护领土和领海。比起强化防御，石破应会更加强威慑力。

过去在党内被认为是“顽固”、“不识抬举”、“讲话不看场合”的石破，其实自小也在父亲的教导下，养成独有的政治性格、喜欢先观察再发言。再五度挑战大位后，终于成为日本国家的掌舵者，迎面而来的局势海浪只有更大，如何用独自的政治性格与世界各国交往，也考验著这位近40年历练的政治老手。

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