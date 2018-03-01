自杀式袭击 三名北约士兵在阿富汗身亡

(德国之声中文网) 阿富汗帕尔旺省省长办公室透露，周日(8月5日)清晨的袭击发生在省会恰里卡尔附近。美国军方对外界表示，当时，一队北约士兵正在徒步巡逻，突然遭到了武装分子的自杀式炸弹袭击。捷克军方目前则已经证实三名阵亡士兵均来自捷克。

捷克总统泽曼(Milos Zeman)已经向阵亡士兵家属表示哀悼，并呼吁各方继续努力打击国际恐怖主义。

此次遇袭的北约士兵都为执行"坚定支援"任务的人员。开始于2015年的该任务，旨在为阿富汗本国武装力量提供训练、顾问以及其他支援。北约在2014年正式中止了在阿富汗的战斗任务，但是依然在该国保留千余名兵力。这些北约武装人员除了执行训练、顾问任务，也参与阿富汗的反恐战斗。目前，捷克派驻了大约250名士兵参与此项北约驻阿任务，德国联邦国防军则派驻有1200人。美国驻军数量则最多，为1.3万人。北约驻军总规模大约为1.6万人。

塔利班方面则称，这是一次针对北约巡逻队的"战术爆炸"，共造成"8名美军士兵伤亡"。

文山/李鱼/(德新社、法新社)