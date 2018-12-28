「自我批评」再现 中共高层向习领导表忠

(德国之声中文网) 中国官媒新华社报导，中共中央政治局在12月25至26日召开「民主生活会」，进行自我检查、党性分析，并开展批评和自我批评。会议指个人要带头贯彻落实习近平重要指示和党中央决策部署，严格执行中央政治局加强维护党中央集中统一领导的规定。

新华社描述，中央政治局成员在会议前先与「有关负责同志谈心谈话」，围绕主题进行查摆。而在会议上，各委员逐个发言「按照要求进行对照检查」，达到进一步统一思想之目的。

自我批评是文革时期的惯用做法，不过目前报导并未阐述中央政治局被要求自我检查和批评的具体内容。

中央政治局有25名成员，包括7名常委，是中共核心权力机关。但自从习近平2012年上任后，他日益集中权力，观察家普遍认为中央政治局的角色已不如前。

民主集中制

习近平也在会议上大谈民主集中制，强调它是中共的根本组织原则和领导制度，「可以统一全党思想和行动，有效防止和克服议而不决、决而不行的分散主义」。

习近平反复强调集中的重要性，全党有共同政治责任执行此制度﹕「我们党的历史经验表明，凡是党中央权威和集中统一领导坚持得好，党的事业就兴旺发达；反之，党的事业就遭受挫折」。

民主集中制最早由苏联共产党前领袖列宁提出，现时也载于中共党章和中国宪法。

分析：中共内部紧张

自我批评在文革后一度淡出，但在习近平时代悄然回朝。在2015年中央政治局也召开过民主生活会，要求各委员在总书记面前發言批评，但现在的时机则惹人揣测。

香港中文大学教授林和立认为此次会议并不寻常，反映中共领导层承认内部关係紧张。他表示﹕「这意味部分政治局委员做了或说了违背习近平利益的事。」

林和立分析，习近平被质疑低估美国总统特朗普在对华政策上的决心，误判关税战对中国东南部和科技产业的影响。而中美贸易谈判限期于明年三月届满，正值全国两会举行之际，林和立认为习近平承受巨大压力要在死线前达成协议，否则将招致批评。他认为特朗普在谈判处于上风，甚至能从习近平的弱势中得益。

北京的独立政治评论员华颇则认为﹕「他没有安全感，坦白讲这反映了其自信不足。」他认为对习近平来说，加强集权是目前应对内外挑战的唯一出路。

李芊/杨威廉（法新社等）