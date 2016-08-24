自愿当兵人太少 基民盟引入“社会年”

（德国之声中文网）基民盟秘书长克兰普-卡伦鲍尔 （Annegret Kramp-Karrenbauer）推动让年轻人进行为期一年的社会服务，其中包括服兵役。她将这一年称为"社会年"。虽然她的计划当中，"社会年"是有约束力的，即每个年轻人都必须参与其中，但它并不意味着恢复2011年停止的普遍兵役制，而是责成年轻人必须在联邦国防军或民事机构服务一段时间。

社民党联邦议院党团国防事务发言人费尔根特罗伊（Fritz Felgentreu）表示有法律上的疑虑。他对《世界报》说，"依照欧洲法律，这种强制服务是对人权的侵犯"。他称，他观察到，"几乎所有政治营垒里"都有人对这一建议表示赞同，然而，"事情并非只涉及如何填补人员缺口，而是涉及远为重要的问题，即：国家公民意识及其社会团结"。

前防长警告高费用

基社盟籍的前国防部长古滕贝格（Karl-Theodor zu Guttenberg）警告说，除宪法上的障碍外，还需考虑"极高费用"这一问题。他指出，为一年最多70万的年轻人从事相关服务的费用将导致"大幅缩减其它领域经费"，其中也包括联邦国防军的装备。

基民盟联邦议员森斯伯格（Patrick Sensburg）反驳古滕贝格。他在接受北德电台采访时指出，职业军比义务兵开销要大得多。他赞同引入"社会年"义务，但强调，简单恢复义务兵役制并非解决之道："防卫与安全局势要求我们有一支由自愿服役者组成的军队"。

39000名自愿士兵和民事服务人士

自义务兵役制中止后，自愿参加联邦国防军的年轻人的服务期最多可达23个月。除当兵外，年轻人也可以参加社会、生态及其它社会领域的服务。年轻人不论是参军，还是进行民事服务，都统一由联邦自愿服务机构进行协调。

德国的普遍兵役制于2011年停止。德国目前约有3.9万年轻人参加自愿服务项目，即只有约6%的年轻人自愿当兵或参与社会服务。

凝炼/苗子（德新社）