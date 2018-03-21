自动驾驶汽车 出事谁负责？

（德国之声中文网）一辆无人驾驶的汽车随传随到，接送乘客到指定地点--这听起来很美好。自动驾驶汽车不再配置方向盘，也无需有人负责操控。堵车的噩梦将成为过去式，因为每辆车都是智慧型交通分流系统的一部分。这不仅有助于保护环境，而且将发生意外的可能性降至最低，毕竟如今有90%的交通意外归咎于人为疏失。美丽新世界是否即将到来？在经历了最初的美好想象后，目前人们的期待明显被泼了一头冷水。许多案例显示，新科技仍有许多导致意外的漏洞。此外，在深入探讨这项新技术后，人们发现许多尚未解决的问题，包括道德层面。举例而言，当自动驾驶汽车无可避免将发生造成死亡的意外时，应该牺牲谁？是马路这端带着孩子的母亲，还是另一头牵着孩子的父亲？

德国2019将迈出第一步

德国汽车业的脚步也变得谨慎。不过德国汽车工业联合会（VDA）的古斯克（Marko Gustke）表示，自动驾驶汽车仍是"大趋势"。"我们当然也着眼于交通安全问题。"他指出，目前客户只愿意为安全系统支付少许金钱。"若用诱人的环境包装这整套规划，结合适当的功能与舒适度，便能将合理的技术配套用于汽车中并更有效地投入市场。"

古斯克预计，初步的功能来年便能投入使用。首先用于高速公路上。"我们需要防撞栏，还有容易维护的道路标线，如此车辆才能正确识别方向和定位。"

堵车时，车内电脑便接手驾驶工作，并在时速60公里的范围内自动驾驶。古斯克介绍称，其余的辅助功能将逐步上市，自2022年开始汽车便能在高速公路上自动驾驶。但他表示："我们离在市区内自动驾驶的目标还很远。"

美国积极发展无人驾驶

美国已经致力推动自动驾驶汽车多年。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）有意批准在特定驾驶情况下完全交由电脑无人驾驶。谷歌长时间来在有限范围内以克莱斯勒的厢式旅行车进行测试。

美国将自动驾驶汽车定义为五个层次，上述无人驾驶模式将达到"等级四"，也是截至目前为止最先进的技术发展。而完全自动化的"等级五"意味着电脑能在所有交通状况下取代人类驾驶操控汽车，这样的技术目前仍是天方夜谭。

从人类驾驶到人工智能

"等级一" 意指汽车基本上是由人驾驶，车内只装置巡航控制系统等简易安全系统。"等级二"的汽车拥有转向控制或停车辅助，可由电脑控制方向盘功能的部分自动化系统。达到"等级三"的汽车已经可以高度自动化，由无人驾驶系统操控汽车，但在遭遇困难情况时将停止自动驾驶功能。例如当暴风雪或暴雨造成相机和雷达失效时，电脑会要求人接手驾驶。

但"等级三"的自动驾驶汽车在实际应用时可能引发某些状况。交通心理学家沃尔拉特（Mark Vollrath指出："人类无法长期保持专注力。"他表示，自动驾驶会使人类驾驶感到无聊，分心进行其它活动而不是目不转睛地盯着交通状况。"这就如同在观赏无聊的电视节目，等待着精彩的时刻。"

百度无人驾驶车已进入路测阶段

人类驾驶反应时间过慢

在高度自动化汽车的使用上，仍缺乏对人类驾驶和电脑的明确分工。沃尔拉特质疑："使用者是否清楚汽车的功能，以及自己该做哪些工作？"自动驾驶汽车的风险往往隐藏在汽车与驾驶人必须交接驾驶责任的突然之间。"人类驾驶能否准确接手必须做的工作，或是无法胜任？"通过测试，沃尔拉特发现，在经过长时间旁观汽车自动驾驶后，人类驾驶的反应时间明显延长。在特殊情况下，就连拥有丰富经验的驾驶也可能发生问题。"这比手动驾驶的事故率高出3倍。"

此发现令保险业者也感到不安，其事故研究人员正密切调查自动驾驶的风险。德国保险业协会（GDV）主席维勒（Wolfgang Weiler）警告："直到驾驶情况得到全盘控制，即驾驶人达到最佳反应状态，可能需时15秒，这是一个相当长的时间。"

人车的责任分工

保险业认为无法承担这样的风险。因此，保险公司要求针对每个自动驾驶汽车层级，做出人类驾驶与科技的明确分工。维勒表示："只有绝对安全的自动驾驶汽车可以上路，而且在紧急情况下，即便没有人类驾驶插手，也能安全停下。"惟有如此，驾驶人才能闪避各种交通状况。保险协会还要求，在自动驾驶汽车系统上路之前，必须制定具约束力的相关标准。"德国联邦自动驾驶道德委员会"主席法比欧（Udo di Fabio）对此也表示支持。该委员会在2017年制定了20项自动驾驶技术执行基本方针。根据提纲，每种驾驶状况都必须受到清楚规范，并且在电脑与人类驾驶之间制定明确分工。这名联邦前宪法法官强调："当汽车自动驾驶时，人类便不能负有责任。"

跳过"等级三"？

这样的规定是因为当自动驾驶汽车发生意外时，有许多无法厘清的情况。法比欧表示："如果驾驶人必须对电脑进行监督，当意外发生时将造成责任归属的难题。"

意外造成的损失该由哪方负责？"若交由汽车自动驾驶，意外的责任应由制造商或程序设计师负责，而非驾驶人。"法比欧如是分析。

如此一来，发展自动驾驶汽车理应跳过"等级三"。事实上，包括谷歌、福特和沃尔沃在内的一些公司已经宣布采用此策略。但保险业者仍怀疑，事故情况会因此发生快速转变。GDV主席维勒表示："一份我们公开过的研究证实，交通意外事故的实际发生情况将与目前推测的不同。"

尚未厘清的问题

根据研究，与2015年相比，2035年时责任保险的损坏赔偿部分将最多降低15%。而且修理新的汽车系统将会更昂贵。汽车保险所保障的内容也将因此减少5%。维勒表示："在可预见的未来中，科技发展对于意外事故的影响有限。"

研究指出，直到汽车拥有"等级五"的全自动驾驶功能，并且作为智能交通分流系统上路，还需要数十年的光阴。交通心理学家沃尔拉特也持相同意见。他认为，"人们不应该抱持过高的期望。"