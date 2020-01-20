 自动翻译出错 脸书郑重道歉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2020

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时政风云

自动翻译出错 脸书郑重道歉

中国国家主席习近平访问缅甸期间，脸书缅甸语对英语的自动翻译功能发生”令人尴尬“的错误。

Mynmar | Xi Jinping mit Aung San Suu Kyi (picture-alliance/AP Photo/A. Shine Oo)

（德国之声中文网）社交媒体巨头脸书就一次尴尬的翻译错误做出道歉。周六，中国国家主席习近平访问缅甸期间，脸书缅甸文的一份声明被翻译成英文时，习近平的名字被翻译成了"粪坑"(Shithole）。脸书方面表示，这是一次"技术性错误"。"这是一次本不应当发生的错误，我们将会采取相应措施，确保今后不再发生这类错误。"

周六缅甸领导人昂山素季在其脸书上发布的贴文中，中国国家主席习近平的名字在被自动翻译成英文时，均出现了尴尬的错误。比如，"中国国家主席粪坑先生将于下午十六时抵达。""中国国家主席粪坑先生在议会留言簿留言。"

Facebook China Symbolbild (picture-alliance/dpa)

脸书虽然在中国遭禁，但中国却是脸书重要的营销市场。

脸书表示，此前缅甸文数据库中没有存储习近平的名字，这种情况下，翻译软件会自动选取字节相近的单词。试验显示，其它含有"xi" 或"shi"的缅甸文单词也会被自动翻译成英文的"粪坑" （Shithole).

中国外交部拒绝就这一翻译错误发表评论。虽然脸书在中国大陆被封锁，但由于香港可以自由使用脸书，以及很多中国公司在脸书上发布广告，因此中国仍是继美国之后，脸书最大的收入来源。路透社上周报道称，脸书已经成了一个专门团队，研讨中国市场的广告业务。

脸书的缅甸语自动翻译功能，过去也曾多次"闹笑话"，以至于脸书在2018年曾一度关闭自动翻译功能。

 

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