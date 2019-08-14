臥底陰霾下的抗爭：示威者見招拆招？

（德國之聲中文網）8月13日晚，香港機場示威踏入第六天，這個全球最繁忙、每天處理超過二千航班的機場陷入癱瘓。接機和離境大堂擠滿示威者，向抵港和滯留旅客宣傳抗爭訴求，不過同一時間，機場內卻瀰漫著詭異的「捉鬼」氣氛。在機場客運大樓不同角落時而出現騷動，黑壓壓的人群如潮水般一湧而上。當晚，兩名現身集會現場的中國內地男子被指是中國公安。
示威者阿銘（化名）與幾位同伴當時在大樓內，發現兩名形跡可疑的男子。事件發生後數小時，他在機場接受德國之聲訪問。阿銘向記者展示當時拍下的照片，兩名男子都身穿黑衣和戴上口罩。他憶述：「我們察覺他們的眼神非常不同，不斷的四處看。當他們發現我們之後，本來一起坐著的他們，其中一人站起來在附近徘徊，好像想刻意分開假裝互不相識，令我們覺我更加可疑。」不久之後，兩名黑衣男子突然離開原位，阿銘和同伴馬上尾隨。「我們加快腳步跟隨，他們的步速也隨之改變並混入人群。奇怪的是，他們很快的又從人群中離開，回到一些沒什麼人的位置，可能以為已經擺脫我們吧。」
機場示威之所以突然萬人空巷，主因是在剛過去的週日，香港街頭上演一系列被懷疑是警察濫用武力的事件，更有警員喬裝為示威者並突襲拘捕。阿銘在機場觀察了這兩位黑衣人一會兒，感到可疑，於是大喊「阿Sir，你是否警察？」旁邊的示威者留意到，也跟著一起高聲質問。這個時候，黑衣人不但沒有回答，而且奔足狂奔。阿銘形容：「他們跑得愈來愈快，到轉角位置兩人分開跑。我追著其中一位，想查看他的證件但被拒絕，我交給其他手足跟進，在他的手機內發現許多示威者的大頭照，刪除後就讓他們離開了。」同行的另一位黑衣人被其他民眾圍堵，證件顯示他名為徐錦煬，與深圳市公安局福田分局一位輔警同名同姓。民眾查看他的手機，發現他在事發後被一個微信群組移除，而事前群組中曾經討論「一起去第二客運大樓」。
這位疑似公安徐錦煬久久無法擺脫群眾，甚至連救護員到場都遲遲不能離開。糾纏至晚上約11點，徐錦煬在警員協助下送上救護車。報導指，原本不適理應昏迷的他在上救護車後睜開眼睛。雖然他堅稱不是臥底，目前也沒有證實證明他的實際意圖，但是對示威者來說似乎是另一個警號。阿銘說：「一開始我們純粹懷疑是警察，甚料後來發現是公安，令我地更加憤怒。這已不止是警察濫權和鎮壓示威，是關乎一國兩制和香港國際地位的問題，所以我們這麼激動。如果他是公安來香港監視或執法，一國兩制是否已名存實亡？這令人非常不安。」
徐錦煬並不是當晚唯一被「捉」的「鬼」，但他的遭遇卻被中國官方冷處理。環球時報記者付國豪在稍後時間遭示威者圍毆和綑綁雙手，他的背包裡被搜出「我愛香港警察」Ｔ裇。國務院港澳辦發言人徐露穎14日說:「香港激進暴力分子完全突破了法律的底線、道德的底線、人性的底線。他們在眾目睽睽之下公然實施嚴重暴力犯罪行為，令人觸目驚心，不寒而慄。」她表示，示威者禁錮了深圳居民徐某以及《環球時報》記者付某，沒有特別提及徐錦煬的身份。反觀付國豪在被圍困時喊出的「我支持香港警察，你們可以打我了」，令「#我也支持香港警察」迅速躍升微博熱門詞語，獲得多達9.7億閱讀、348.4萬討論，在中國內地網民之間瘋傳。
港警臥底
與"中国内地公安疑雲"相比，香港警方派員混入示威者則是明確的事實。在8月11日的銅鑼灣，多家媒體捕捉到穿著示威者裝束的人士用警棍打示威者，並協助警員拘捕他們。在此事被揭發後，警方高層才承認在六月反修例運動以來，的確有派出警員喬裝成「不同人物」和「切合當時環境的人」處理示威活動。警務處副處長鄧炳強面對媒體連番質詢，拒絕披露臥底警員的人員和行動細節，僅稱「同事不會挑起事端，也不會犯法」。
臥底警員在示威中扮演什麼角色？這是許多人的疑問，有人質疑他們與前線暴力行為的關連。阿強和阿恩（化名）都在8月11日晚被臥底警員追捕，他們不認同警方沒有挑釁的說法。阿強接受德國之聲訪問時回憶，當晚他與約20位示威者準備離開銅鑼灣示威現場，便遭到突襲。「我們有保護裝備，但完全沒有衝擊行為。當時我換完衣服準備離開，突然聽到後方有人說『打架，做野(行動)』，之後瞬間被一個掛著防毒口罩的男人扯住我的背包，把我拉倒在地，接著拿出一枝警棍不停打我。然後兩邊很多黑衣便衣警察衝出來，他們沒有委任證，不停打我的隊友。我手上只有鞋袋，我揮向他幸運地成功逃走。」
阿強說，他所遇到臥底警員事前有作出挑釁行為：「有隊友說笑稱『是否打架』，他接著說『是』，就馬上動手用警棍打。」他說這位動手的人後來也有參與拘捕行動，他們都是穿著黑衣、眼罩和防毒口罩，有的戴著黃色頭盔。「而在我們休息的時候，一群人問我們去不去尖沙咀示威，突然有人說『你們都有GEAR (保護裝備)，不是不去尖沙咀吧』。我們從新聞知道尖沙咀已經放了催淚彈和開始抓人，所以沒有人去。不過那人無端揪起一個隊友用扇子指著他，用一個好命令式的口吻說『你去不去啊』。這些人的態度完全不像前線抗爭者，我們之間就算有意見分歧不會挑起打鬥。」
女示威者阿恩形容，臥底警員的身型高大，在示威前線很少見。當晚她見到有同伴被喬裝警員制服，希望上前營救之際被其他臥底用警棍揮打，她的手腳都留下了大片瘀傷。她告訴德國之聲：「拘捕行動之前，我見到一群穿著示威裝束的黑衣人從巷子裡走出來，感到十分奇怪。後來我認得有一、兩個黑衣人，就是抓人的臥底。相隔不到一分鐘，防暴警察就從四方八面衝出來。」阿恩向記者展示傷勢，全身有七至八處傷痕，不少位於關節部位，她形容警員「瞄得很準」。而阿強的背部被打中，他說有同伴被直接打頭不止一下，也有人被打爆眼角。他認為：「換言之他們不是想制服我們，我相信警例有列明警棍只可打下半身，但警員打頭、眼角、關節，根本想令我們殘廢。」
執法界線
臥底警員的行動界線引起各方質疑，也有意見認為，警方不應該把緝毒和打擊黑社會等行動，與處理遊行示威相提並論。香港大學法律學系首席講師張達明在香港電台節目上表示，警員以便衣或臥底方式參與行動本身沒有問題，但臥底並沒有刑事豁免權，若他知道將會參與非法行為就要馬上停止，而且只有在特殊情況下才能向律政司申請。他表示，假如臥底警員參與集會只是為了觀察和搜集證據，不構成犯罪。不過，如果他們在示威者使用暴力時叫口號或鼓勵他人挑起事端，就屬於違法。
對於在示威現場，大部分警員都沒有展示委任證，張達明批評如果高層容許警員違反警例拒絕展示委任證，是罔顧法紀的表現，也令市民和監管機構無從投訴和跟進。而這是警員執勤時的必須遵從的要求，他們也須先通知疑犯才可拘捕。他分析喬裝警員拘捕示威者的片段，認為當時警員預知會採取拘捕行為，有足夠時間佩戴委任證。而警員在成功制服示威者後，沒有權再施加武力。
阿銘表示，臥底警員的出現令前線示威者變得更敏感和提高警覺，相信會影響彼此的信任度。「前線協調上會有困難，大家會互相提防，留意可疑的行為。這會拖慢行動的決策，因為大家要更多時間判斷和取得互信。在機場發生的事，正正可能是未來前線的縮影。」
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
6.9 百万人大游行
5月，《逃犯条例修订草案》在立法会中经过立法程序激烈攻防。随后，香港政府决定绕过委员会，在6月12日迳付大会二读。 此举引发民间人权阵线号召「守护香港反送中」大遊行，为示威运动中的第一场遊行。 同日，海外29个城市举行集会声援。主辦方估計这次遊行有破103万人參與，但是警方的数字只有24万。
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「反送中」示威者与港府的长期抗战
6.12 包围立法会
在港府预定二读《逃犯条例修订草案》的当天，抗议民众包围立法会大楼。港府随即宣布推迟二读。 眼看人潮持续占领夏悫道没有散去迹象，港府下午3点便出动警察，用催泪瓦斯跟橡胶子弹驱赶民众。仅用2小时便清场完毕。 香港特首林郑月娥在电视声明中三度称群众为「暴动」，引发群众不满。 这也促使民阵总结民众五大诉求: 完全撤回逃犯条例修订、追究警察开枪责任、不检控和释放反送中示威者、撤销对6月12日游行的暴动定性、林郑月娥问责下台。
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6.16 黑衣200万人大遊行 (49223786)
在遊行的前一天，香港特首林郑月娥宣布暂缓修例。 没想到市民上街的意愿不但没有被浇熄，还更加坚定: 许多市民认为她避重就轻，没有直面回应诉求。 同样在遊行前一天晚上，黄衣男子梁凌杰在太古广场坠楼身亡，成为运动的第一名牺牲者。这两个事件凝聚了示威者的愤怒，让遊行人数一口气飙升。主办方估计这次遊行有突破200万人参与，刷新香港纪录。 警方则估计人数为33万8千人。这也是反送中示威的服饰首度定调为黑色。
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6.21 包围警总
民阵订下6月20日期限，要求港府回应5大诉求，但政府没有反应。民阵因此宣布行动升级。 6月21日，金钟政府总部对面的夏悫道、湾仔警察总部对面的军器厂街、告士打道，以至湾仔税务大楼等政府大楼，都被示威者占领及围堵出入口，因此瘫痪。 示威者要求政府追究警察开枪责任，也要求与警务处长卢伟聪对话。
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7.1 示威者冲击立法会
在香港主权移交22周年纪念日当天下午，包围立法会的示威民众拿起杂物开始撞击立法会玻璃，最终玻璃被撞破，一些民众进入立法会大楼。 警方午夜展开清场前最后一刻，一群志愿者进入立法会把4名想要死谏的示威者拖出立法会，强调「一个也不能少」。这起事件之后引发许多争议，除了港府谴责示威者破坏公物以及暴力之外，示威者也反指警方故意撤退，用「空城计」引诱示威者攻进立法会。
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7.6 香港妈妈集气大会
6月14日晚间，「香港妈妈反送中集气大会」曾在中环遮打花园举行集会，而在7月6日，香港妈妈再次在同一地点發起集会。有鉴于「反送中」示威者，尤其是前线与警察冲撞的示威者，普遍年龄层偏低，这些妈妈想要传递他们支持孩子的心情。大会称最多人时有8千人参与。
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7.7 九龙游行
在九龙的七七遊行之前，大部分的游行都举办在港岛。 这是第一次在九龙区举行遊行。 从这时开始，「反送中」遊行就有往九龙与新界等较保守的区域蔓延的趋势。
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连侬墙遍地开花
大概在7月中左右，香港各地18区都出现「连侬墙」。 「连侬墙」译自Lennon Wall（捷克文 Lennonova zeď），源自于1980年代，民众在布拉格修道院墙上画上约翰连侬（中国称为列侬、台湾称为伦农）的头像和歌词。之后逐渐演变成表达对当局的不满的街头艺术。 在2014年雨伞革命期间，连侬墙第一次在香港出现，用大量便利贴写满对民主、普选的诉求。 2019年，连侬墙因为香港的反送中运动再次复活，首先在金钟香港特区政府总部出现，之后逐渐往其他地区蔓延。
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7.14 香港沙田商场喋血
下午4点到8点之间，「反送中」示威群众在新界沙田遊行，大抵和平。 在遊行结束之后，示威民众并未散去。 到晚上9点，警察开始清场，示威者被逼进购物商场「新城市广场」。 警方一方面呼吁示威者离去，一方面又封锁商场出入口。 一名警员在逮补示威者时，被挣扎的示威者咬断一截手指的消息成为当天晚上警民冲突的血腥註腳。
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7.21 示威者涂污中联办国徽
7月21日这天的“反送中”抗议活动是民阵發起的第三场遊行，组织方称有43万人参加，警方则称13.8万。遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地，但警方出于安全考量缩短抗议路线。遊行过程中，示威者突破警方防线，从原本的终点湾仔前进金钟，并推进包围中联办。一些示威者向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。随后在晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进防线，用催泪弹、布袋弹、橡胶子弹驱赶示威者。在这个事件以后，中联办换上了新的国徽，并用透明的塑料箱保护。
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7.21 元朗暴襲
在白天的遊行结束之后，晚上元朗有大批白衣人士持械闯入西铁站，无差别地暴打乘客。 然而警察在40分钟后才到场，而且与白衣人士互动良好，引发「警黑勾结」的猜疑。 透过这个事件，新界乡绅与警察之间的关系浮上台面，引发国际关注警察的执法问题。
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7.27 光复元朗
呼应前一周日在新界元朗發生的白衣人暴袭事件，民众在元朗發起遊行，从元朗警署出發，行进到元朗西铁站。图为谴责政府官员、警察、乡绅与黑道勾结的「官警乡黑」标语。
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7.28 上环警民冲突
在和平游行落幕之后，约有两百名示威者尝试往中联办前进，但遭到警方拦截。警方呼吁示威者立即结束「非法集会」，不久便施放了催泪烟与橡胶子弹。双方对峙的过程中，香港警察中的「速龙小队」一度无预警往前暴衝，成功逮捕多名示威者。最后，有多达49人在这个晚上被逮捕。
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「光复香港，时代革命」
随着「反送中」示威越演越烈，「光复香港，时代革命」 也重新出现在香港街头。这个口号缘起于2016年本土民主前线的梁天琦的参选口号。虽然梁天琦已经在2018年被判袭警罪与参与暴动罪，判处6年刑期且现正服刑中，但是示威者仍然让这句话重现街头，有时还在旁边加上「感谢梁天琦」。另一方面，这句话也被当局视为有港独意味，是违反一国两制的思想。
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7.30 「全港大塞车」港铁不合作运动
7月30日早上7点50分，数十名「反送中」示威民众在港铁调景岭站发起不合作运动，用背包阻碍车门关闭，导致往黄埔方向调景岭站列车超过一个半小时无法开出。 港铁临时安排免费接驳巴士解决疏运问题。 虽然香港铁路工会联合会宣布不响应罢工，但是公交车公会却发表声明响应罢工。
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7.30 葵浦警署冲锋枪首度亮相
7月28日上环冲突的示威者有44人在30日晚上被控暴动罪，引发民众不满，因此发起包围拘押部分被告的葵蒲警署。 警察一度冲出警署，一名白衣警署警长与一名防暴警察落单，引起民众朝他们丢掷杂物。 在情急之下，「光头」警署警长拿出枪枝对准民众吓阻。 然而他举起的这把枪是雷明登870宕动式霰弹枪，与过去低杀伤力的催泪弹枪不同，是可以装填致命霰弹的枪种，民众因此哗然。
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8.2 公务员的行政中立
随着上千行政主任和政务主任罕见地发出联署公开信，表达对近来一系列冲突事件的关注之后，公务员在中环遮打花园发起以《公仆仝人、与民同行》为主题的集会。 这也是香港史上，公务员第一次发起集会。 前任公务员事务局局长王永平受邀在大台上说：「公务员应向体制、和维护核心价值的社会与市民忠诚，而不是效忠特首。 」这段话引起许多现任公务员的共鸣，成为他们下班后加入集会的原因。
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8.3 旺角遊行多区占领
在多次的抗争之后，警民之间形成一种默契: 白天和平示威，结束后部分示威者留守，晚上防暴警察出动清场，多半搭配催泪瓦斯。 然而，抗争活动演变到这个时候，开始脱离了初期的多人集中一场遊行的模式，转变为多地同时发生的形式。 一夜之间，旺角、尖沙嘴、黄大仙都爆出警民冲突。
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8.4 将军澳、西环集会与「快闪封路」
这天，将军澳示威者一度包围警署，抛砖打破警署玻璃。 在警察出警局之后，示威者随即散去。 紧接其后的西环游行，示威者靠近中联办还未抵达时，警方便出动催泪弹阻挡示威者。 在这之后，示威者展开一连串「快闪」: 用路边可见的障碍物阻碍交通之后立即离去。 一夜之间，示威者足迹踏遍铜锣湾、观塘、天水围、黄大仙等地，防暴警察一直到隔天凌晨三点都还在清场。
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8.5 七区三罢
港人号召「罢工、罢课、罢市」，获得金融业、医界、运输业等行业别响应。下午，示威者在香港7区发起集会，又有人在天水围包围警署。遊行与示威很快的演变成警民冲突。
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五星旗被抛入海中
香港旺角3日下午举辦遊行。散场后有示威者将尖沙咀码头的旗杆上的五星旗拆下丢入水中。 5日香港大罢工后，也有示威者將中国五星国旗从旗杆拆下，并抛入海中。香港政府发言人6日凌晨发表声明譴責这些行为，表示这是「公然挑战国家权威」。
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8月7日 天文馆全民观星
因应前一天晚上香港浸大学生会长在深水埗买「观星笔」被捕，香港反送中示威者發起集结天文馆观星抗议。天文馆当天提早六点就关闭。晚上，人们带着观星笔，以及抗议口号的剪纸到天文馆投影。「激光中」成为当晚的热门歌曲。
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8月9日 “万人接机”集会展开
示威者从当日起一连三天在香港机场举行"万人接机"集会活动。机场抗议者准备了以不同语言印制的宣传海报、单张、小册子等，包括中文、英文、日文、韩文等。参与制作小册子的集会人士表示，明白大批人士聚集可能会影响旅客，但希望向旅客表达五大诉求。当天晚间有示威者前往黄大仙警察宿舍抗议，后遭警方清场。
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8月11日 葵芳地铁的催泪烟
当晚防暴警员从葵涌警署追到港铁葵芳站，进站后也没有放弃，在站内举旗并且隔着闸门往站内发射催泪烟。事后，警察一度否认在葵芳地铁站内发射催泪弹，但是记者和民众都在站内找到催泪弹壳，最后警方在记者会上承认，但称有考量地铁是「半开放空间」。
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8月12日 布袋弹还是钢珠?
经历数日动荡之后，8月12日晚上的警民冲突更趋激烈: 北角、西湾河、太古、铜锣湾、黄埔、屯门、葵芳、沙田都有防暴警察的踪迹。一位年轻女性在混乱中疑似被警方布袋彈击中眼部，有失明危险，成为当晚的标志性事件，开启之后以「黑警环眼」为题的机场示威。虽然她的护目镜破裂并且卡有布袋弹壳的照片在网路上广为流传，央视与人民日报等中国媒体报导中却称她是被其他示威者用钢珠打中。
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8月13日 环时记者机场被殴
两名中国籍男子当晚在香港机场抗议现场被质疑是公安卧底，之后被示威人群捆绑并搜出证件，并遭到殴打。最终两人被送往医院救治。被打男子中一人为环球时报记者付国豪，他在被围困时喊出“我支持香港警察，你们可以打我了”，此后成为微博热门话题。该事件遭到北京政府和香港特区政府的严厉谴责，香港特区政府发言人表示: “这些暴力行为远超文明社会底线，令人发指。”
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8月14日 鬼月街边「烧衣」
响应农历7月14日于兰节(中元节)，示威者在街边「烧衣」(烧纸钱)，说要为港府「驱魔除恶」。现场民众自备化宝桶(金炉)烧溪钱(纸钱)在警署旁和警察宿舍旁做法撒冥纸。