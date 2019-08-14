臥底陰霾下的抗爭：示威者見招拆招？

（德國之聲中文網）8月13日晚，香港機場示威踏入第六天，這個全球最繁忙、每天處理超過二千航班的機場陷入癱瘓。接機和離境大堂擠滿示威者，向抵港和滯留旅客宣傳抗爭訴求，不過同一時間，機場內卻瀰漫著詭異的「捉鬼」氣氛。在機場客運大樓不同角落時而出現騷動，黑壓壓的人群如潮水般一湧而上。當晚，兩名現身集會現場的中國內地男子被指是中國公安。

示威者阿銘（化名）與幾位同伴當時在大樓內，發現兩名形跡可疑的男子。事件發生後數小時，他在機場接受德國之聲訪問。阿銘向記者展示當時拍下的照片，兩名男子都身穿黑衣和戴上口罩。他憶述：「我們察覺他們的眼神非常不同，不斷的四處看。當他們發現我們之後，本來一起坐著的他們，其中一人站起來在附近徘徊，好像想刻意分開假裝互不相識，令我們覺我更加可疑。」不久之後，兩名黑衣男子突然離開原位，阿銘和同伴馬上尾隨。「我們加快腳步跟隨，他們的步速也隨之改變並混入人群。奇怪的是，他們很快的又從人群中離開，回到一些沒什麼人的位置，可能以為已經擺脫我們吧。」

機場示威之所以突然萬人空巷，主因是在剛過去的週日，香港街頭上演一系列被懷疑是警察濫用武力的事件，更有警員喬裝為示威者並突襲拘捕。阿銘在機場觀察了這兩位黑衣人一會兒，感到可疑，於是大喊「阿Sir，你是否警察？」旁邊的示威者留意到，也跟著一起高聲質問。這個時候，黑衣人不但沒有回答，而且奔足狂奔。阿銘形容：「他們跑得愈來愈快，到轉角位置兩人分開跑。我追著其中一位，想查看他的證件但被拒絕，我交給其他手足跟進，在他的手機內發現許多示威者的大頭照，刪除後就讓他們離開了。」同行的另一位黑衣人被其他民眾圍堵，證件顯示他名為徐錦煬，與深圳市公安局福田分局一位輔警同名同姓。民眾查看他的手機，發現他在事發後被一個微信群組移除，而事前群組中曾經討論「一起去第二客運大樓」。

這位疑似公安徐錦煬久久無法擺脫群眾，甚至連救護員到場都遲遲不能離開。糾纏至晚上約11點，徐錦煬在警員協助下送上救護車。報導指，原本不適理應昏迷的他在上救護車後睜開眼睛。雖然他堅稱不是臥底，目前也沒有證實證明他的實際意圖，但是對示威者來說似乎是另一個警號。阿銘說：「一開始我們純粹懷疑是警察，甚料後來發現是公安，令我地更加憤怒。這已不止是警察濫權和鎮壓示威，是關乎一國兩制和香港國際地位的問題，所以我們這麼激動。如果他是公安來香港監視或執法，一國兩制是否已名存實亡？這令人非常不安。」

徐錦煬並不是當晚唯一被「捉」的「鬼」，但他的遭遇卻被中國官方冷處理。環球時報記者付國豪在稍後時間遭示威者圍毆和綑綁雙手，他的背包裡被搜出「我愛香港警察」Ｔ裇。國務院港澳辦發言人徐露穎14日說:「香港激進暴力分子完全突破了法律的底線、道德的底線、人性的底線。他們在眾目睽睽之下公然實施嚴重暴力犯罪行為，令人觸目驚心，不寒而慄。」她表示，示威者禁錮了深圳居民徐某以及《環球時報》記者付某，沒有特別提及徐錦煬的身份。反觀付國豪在被圍困時喊出的「我支持香港警察，你們可以打我了」，令「#我也支持香港警察」迅速躍升微博熱門詞語，獲得多達9.7億閱讀、348.4萬討論，在中國內地網民之間瘋傳。

港警臥底

與"中国内地公安疑雲"相比，香港警方派員混入示威者則是明確的事實。在8月11日的銅鑼灣，多家媒體捕捉到穿著示威者裝束的人士用警棍打示威者，並協助警員拘捕他們。在此事被揭發後，警方高層才承認在六月反修例運動以來，的確有派出警員喬裝成「不同人物」和「切合當時環境的人」處理示威活動。警務處副處長鄧炳強面對媒體連番質詢，拒絕披露臥底警員的人員和行動細節，僅稱「同事不會挑起事端，也不會犯法」。

臥底警員在示威中扮演什麼角色？這是許多人的疑問，有人質疑他們與前線暴力行為的關連。阿強和阿恩（化名）都在8月11日晚被臥底警員追捕，他們不認同警方沒有挑釁的說法。阿強接受德國之聲訪問時回憶，當晚他與約20位示威者準備離開銅鑼灣示威現場，便遭到突襲。「我們有保護裝備，但完全沒有衝擊行為。當時我換完衣服準備離開，突然聽到後方有人說『打架，做野(行動)』，之後瞬間被一個掛著防毒口罩的男人扯住我的背包，把我拉倒在地，接著拿出一枝警棍不停打我。然後兩邊很多黑衣便衣警察衝出來，他們沒有委任證，不停打我的隊友。我手上只有鞋袋，我揮向他幸運地成功逃走。」

阿強說，他所遇到臥底警員事前有作出挑釁行為：「有隊友說笑稱『是否打架』，他接著說『是』，就馬上動手用警棍打。」他說這位動手的人後來也有參與拘捕行動，他們都是穿著黑衣、眼罩和防毒口罩，有的戴著黃色頭盔。「而在我們休息的時候，一群人問我們去不去尖沙咀示威，突然有人說『你們都有GEAR (保護裝備)，不是不去尖沙咀吧』。我們從新聞知道尖沙咀已經放了催淚彈和開始抓人，所以沒有人去。不過那人無端揪起一個隊友用扇子指著他，用一個好命令式的口吻說『你去不去啊』。這些人的態度完全不像前線抗爭者，我們之間就算有意見分歧不會挑起打鬥。」

女示威者阿恩形容，臥底警員的身型高大，在示威前線很少見。當晚她見到有同伴被喬裝警員制服，希望上前營救之際被其他臥底用警棍揮打，她的手腳都留下了大片瘀傷。她告訴德國之聲：「拘捕行動之前，我見到一群穿著示威裝束的黑衣人從巷子裡走出來，感到十分奇怪。後來我認得有一、兩個黑衣人，就是抓人的臥底。相隔不到一分鐘，防暴警察就從四方八面衝出來。」阿恩向記者展示傷勢，全身有七至八處傷痕，不少位於關節部位，她形容警員「瞄得很準」。而阿強的背部被打中，他說有同伴被直接打頭不止一下，也有人被打爆眼角。他認為：「換言之他們不是想制服我們，我相信警例有列明警棍只可打下半身，但警員打頭、眼角、關節，根本想令我們殘廢。」

執法界線

臥底警員的行動界線引起各方質疑，也有意見認為，警方不應該把緝毒和打擊黑社會等行動，與處理遊行示威相提並論。香港大學法律學系首席講師張達明在香港電台節目上表示，警員以便衣或臥底方式參與行動本身沒有問題，但臥底並沒有刑事豁免權，若他知道將會參與非法行為就要馬上停止，而且只有在特殊情況下才能向律政司申請。他表示，假如臥底警員參與集會只是為了觀察和搜集證據，不構成犯罪。不過，如果他們在示威者使用暴力時叫口號或鼓勵他人挑起事端，就屬於違法。

對於在示威現場，大部分警員都沒有展示委任證，張達明批評如果高層容許警員違反警例拒絕展示委任證，是罔顧法紀的表現，也令市民和監管機構無從投訴和跟進。而這是警員執勤時的必須遵從的要求，他們也須先通知疑犯才可拘捕。他分析喬裝警員拘捕示威者的片段，認為當時警員預知會採取拘捕行為，有足夠時間佩戴委任證。而警員在成功制服示威者後，沒有權再施加武力。

阿銘表示，臥底警員的出現令前線示威者變得更敏感和提高警覺，相信會影響彼此的信任度。「前線協調上會有困難，大家會互相提防，留意可疑的行為。這會拖慢行動的決策，因為大家要更多時間判斷和取得互信。在機場發生的事，正正可能是未來前線的縮影。」