腾讯正式入股Reddit 网民贴图捍卫言论自由

(德国之声中文网) 总部位于美国旧金山的社交网站Reddit这次的D轮融资预计可达3亿美元，而这也将使Reddit的预期估值达到30亿美元。 Reddit透过声明表示，它们计划运用这些资金朝国际拓展，并强化自身的数字广告平台，使它们能与脸书跟谷歌抗衡。

Reddit的执行长贺夫曼 (Steven Huffman) 接受美国电视网CNBC访问时表示: 「我们过去一年受到不少投资者关注，而跟其他相同规模的公司比起来，我们也是唯一一间私人公司。 」

然而，腾讯入股Reddit的消息使某些用户担忧该平台会开始受到网络审查，而为了抗议此投资决策，许多用户开始在Reddit上分享各种在中国被禁的图片。 包含小熊维尼与天安门事件的图片都在Reddit上被广为分享。 一张小熊维尼的图片因受到广大关注而被放置在Reddit首页。 该图片的标题写道: 「既然Reddit接受了中国受审查公司腾讯的高达美金一亿五千万美元的入股，让我们欢迎我们的领导习近平。 」

美国哥伦比亚大学新闻所的教授贝尔 (Emily Bell) 在一篇发表于英国卫报 (The Guardian) 的评论中指出，不少Reddit用户在讨论串中提到该平台上热门的讨论内容，包含如何绕过中国森严的网络审查， 而另一个讽刺的事实是Reddit目前在中国是被禁用的。 该文也提到，中国企业与西方科技公司常常因隐私权及言论自由而在本质上产生互相矛盾的关系。

贝尔提到，硅谷科技公司对资金的渴望，常常会使它们决定放弃保障言论自由的坚持。 她说一名前硅谷科技公司的老板近期与她分享: 「中国市场庞大到我无法忽视。 」贝尔认为虽然目前没有人预期中国政府会透过私人企业投资来拓展其势力，但国际社会应该更加关注中国政府如何透过国营式资本主义来合理化它们许多镇压式的作法。