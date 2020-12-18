腾讯地震 高管涉嫌腐败遭调查

（德国之声中文网）美国《华尔街日报》周四引述知情人士报道，中国科技业巨头腾讯公司的一名高管被中国当局拘留，他涉嫌在未经授权的情况下分享腾讯旗下通信软件微信的数据。

该报道称，涉案的腾讯副总裁张峰（Zhang Feng）自去年初以来受到中国反腐机构的调查。张峰涉嫌将微信收集的用户个资交给中国公安部前副部长孙力军，后者去年因涉嫌严重违纪违法被免职并遭到调查。知情人士还透露，调查人员正在调查张峰与孙力军分享了哪些信息，以及孙力军可能利用这些信息做什么。

《华尔街日报》引述知情人士称，张峰于2018年加入腾讯，作为腾讯负责政府事务的高管，曾与中国政府官员会面并处理公司与北京各部委的关系。

腾讯公司周四向路透社证实，该公司一名管理层人员因“个人腐败案”正遭到有关当局调查。腾讯在声明中表示：“我们可以证实，本案涉及个人腐败嫌疑，与微信或WeChat无关。”

河北省张家口市政府在2018年发布的一份声明中曾称张峰为腾讯副总裁，于该年10月底与武卫东市长见面，就科技东奥、智慧旅游、赛事组织与传播等进行交流。但腾讯一名发言人对路透社表示，张峰从未在公司内担任高层管理职务，也并非副总裁。

《华尔街日报》报道称，张峰案凸显出中国的几家科技业巨头可能被卷入中国权力顶层的政治斗争中。

日本研究公司LightSTream Research分析家加藤美升（Mio Kato）对路透社表示，这只是北京收紧对科技业巨头控制的又一实证。“这似乎是先前针对政治结构的反腐运动的延伸。”

腾讯首席执行官马化腾久未公开露面

高压反腐席卷科技业

自中国国家主席习近平大力推动反腐运动以来，互联网行业的反腐浪潮不断加剧。腾讯高管遭到调查的消息传出的时机，正好是中国监管机构与官媒对科技公司侵犯消费者权益的批评声加大之际。科技公司被指利用个人信息带动业务，包括贩卖商品、获取客户等。

随着腾讯高管张峰受调查的消息传出，外界对于最近一直没有公开露面的腾讯创始人兼首席执行官马化腾的去向也感到好奇。《华尔街日报》引述知情者称，马化腾没有被指控有任何不法行为。彭博社也引述腾讯公司发言人称，马化腾能自由出入中国，去年曾到访新加坡。

腾讯在本月稍早之前开除了超过100多名员工。该公司的反舞弊调查部2月2日发布公告称，2019年第四季度至今，腾讯共发现查出违反“腾讯高压线”案件60余起，100余人因违反“腾讯高压线”被辞退，40余人因涉嫌犯罪被移送公安机关处理。

腾讯股价周四在香港一度下跌1.6%，随后跌幅小幅回升至0.5%。

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