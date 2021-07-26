腾讯在监管风暴中蒸发1700亿美元 市场宠儿变最大输家

（德国之声中文网）截至本周三（7月28日），中国互联网巨头腾讯公司的股价在7月份下跌了23%，在约1700亿美元的市价蒸发后，这个月成为其有史以来亏损最为严重的一个月，创下了全球股东财富蒸发得最快的一个时期。彭博社数据显示，本月亏损最严重的10家公司中有9家是中国公司，包括美团和阿里巴巴。

周四（29日）上午，腾讯股价反弹了7.1%，创下4月以来盘中最大升幅。

彭博社引述知情人士说，中国证券监管机构周三晚间召集主要投资银行的高管召开虚拟会议，试图缓解市场对政府整顿民营教育行业的担忧。知情人士指出，一些银行家从会上得到的信息是，整顿教育行业的政策是有针对性的，无意伤及其他行业的公司。

彭博社的报道指出，中国官方的审查主要针对那些被认为可能威胁中国数据安全和金融稳定的科技巨头公司，监管重点涉及金融安全、反垄断、数据安全等多个方面，而具有广泛的金融、数据业务的腾讯无疑处于监管中心。

上周，中国国家市场监管总局下令解除腾讯独家音乐版权，并对该公司收购中国音乐公司后在网络音乐市场的不公平市场行为进行罚款50万元人民币。

腾讯7月24日回应称，将“认真遵守决定，严格落实监管要求，依法合规经营，切实履行社会责任，维护市场的良性竞争。腾讯将压实责任，与腾讯音乐等关联公司在规定时限内制定整改措施方案，按照处罚决定要求全面不折不扣地完成，确保整改到位。”

除了腾讯被整顿以外，腾讯牵头的虎牙与斗鱼游戏直播平台合并被拒，因儿童软色情等违法信息对公司处以罚款。此外，在中国工信部启动互联网行业专项整治行动后，腾讯暂停了微信帐号新用户注册。

腾讯控股周一（7月26日）开盘跌近 4%，盘中一度跌逾6%，市值跌破4.8万亿港元。这也是腾讯继去年8月以来股价首次跌破500港元。

彭博社引述东骥基金管理的董事总经理庞宝林（Paul Pong）的看法认为，目前尚未见到审查行动结束的迹象。他说，在未来的几年内，数据安全将成为政策制定者们最重视的因素。在这种情况下审查有可能会变成新常态。他说：“特别是对于腾讯集团这类的科技巨头，股价将不得不进行调整以应对新的常态。”

对于近期中国股市出现较大波动，市场存在一定的担忧情绪的问题，新华社28日发表评论表示，“中国对外开放的坚定决心没有改变”、“中国资本市场全面深化改革的步伐不会停止”，以期稳定市场预期。

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