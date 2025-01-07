腾讯和宁德时代被美国五角大楼列入“黑名单”

美国国防部更新了被认定“与中国军方合作的”所谓“1260H清单”，腾讯和宁德时代等行业巨头“上榜”。该清单每年更新一次，不涉及具体制裁措施。两家公司分别回应称相关决定“错误”，否认参与军事相关活动。

（德国之声中文网）美国国防部周一表示，已将中国科技巨头腾讯和电池制造商宁德时代（CATL）列入了华盛顿认定与中国军方合作的企业清单。

这份清单官方名称叫做“1260H章节清单”（Section 1260H list），每年更新一次。目前清单包括了134家中国企业，它们都是被五角大楼视为与北京军方合作的公司。除了腾讯和宁德时代之外，其他被列入清单的企业还包括芯片制造商长鑫存储（CXMT）、移动通讯设备供应商移远通信（Quectel）和无人机制造商道通智能（Autel Robotics）等。

道通智能的一位发言人回应称，该公司“不和任何国家的军方合作，请求五角大楼对于这次显然是错误的划分予以重新考虑”。

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腾讯和宁德时代回应：“这是一个错误”

腾讯在一份声明中也强调被列入清单“显然是一个错误，我们并不是军工企业或军工供应商”。声明指出，不同于出口管制或其他，这份清单对腾讯的业务没有影响。尽管如此，该公司仍将同美国相关部门“共同解决误会”。此次一同被列入清单的宁德时代也回应称“这是一个错误，公司并未参与任何军事相关活动。”

中国外交部发言人郭嘉昆在周二的例行记者会上回应相关提问时强调“中方一贯坚决反对美方泛化国家安全概念，划设各类名目的歧视性清单，无理打压中国企业”。他敦促美方“立即纠正错误做法”，并表示中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益”。

腾讯在全球的业务除了“超级应用程序”微信之外，还有游戏、流媒体和云业务等。在被列“黑名单”之后，该公司在美国的股价下跌。

宁德时代在德国图林根州建的电池工厂 图像来源: Martin Schutt/dpa/picture alliance

宁德时代则是对于电动汽车领域至关重要的一家供应商，全球电动汽车采用的电池有三分之一来自这家中国企业。包括奔驰、宝马、大众、丰田、本田和现代在内的诸多国际车商都是宁德时代的客户。

法新社指出，美国国防部的这份“1260H章节清单”并不涉及具体的制裁或是法律后果，但是会影响相关企业在美国的声誉。过去也有被列清单的公司起诉了五角大楼。

据中国媒体“每日经济新闻”报道，这份清单曾有多次动态调整的记录。有一些中国企业在上了清单之后又被移除。

美国将中国视为头号竞争对手，近年来华盛顿出台了多项措施来锁定中国科技企业，理由是担心这些公司的技术被中国用于军事用途。

（法新社等）

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