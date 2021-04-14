腾讯也被约谈 媒体：或罚款一百亿

（德国之声中文网）路透社周四（4月29日）援引知情人士报道，中国反垄断机构准备对腾讯开出巨额罚单，这是中国当局打击境内互联网巨头垄断行为的进一步举措。

报道称，对腾讯的罚款至少应在100亿元人民币(15.4亿美元) 。这将低于本月稍早处罚阿里巴巴的182.28亿元人民币的纪录。消息人士表示，腾讯因为以前的收购和投资未按正常申报程序进行反垄断审批而受到处罚。

消息人士说，中国国家市场监督管理总局已通知腾讯，他们将面临罚款。据称，当局告知腾讯音乐，应该做好放弃手中部分独家使用权的思想准备，并解绑收购的酷我和酷狗音乐应用程序。不过，腾讯的核心业务--电子游戏和微信(WeChat)将保持完好无损。

中国国家市场监督管理总局周一宣布，对外卖平台美团实施“二选一”等涉嫌垄断行为立案调查；腾讯持有美团股权。4月10日，市场监管总局对阿里巴巴做出罚款182亿 人民币的处罚，原因也是该平台滥用市场支配地位，对平台内商家提出“二选一”的要求，以此禁止商家在其他竞争性平台开店或参加促销。

腾讯的核心领域之一电子游戏将不受影响

金融监管机构约谈

据财新网等中国媒体报道，4月29日，中国人民银行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门联合对从事金融业务的13家网络平台企业进行监管约谈。参加约谈的包括腾讯、京东金融、字节跳动、美团金融、滴滴金融、新浪金融、携程金融等网络平台企业实际控制人或代表。

报道称，此举目的是进一步加强对网络平台企业从事金融业务的监管，强化反垄断和防止资本无序扩张。

当局提出的整改要求包括：坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营；断开支付工具和其他金融产品的不当连接，严控非银行支付账户向对公领域扩张；提高交易透明度，纠正不正当竞争行为；打破信息垄断，严格通过持牌征信机构依法合规开展个人征信业务；加强对股东资质、股权结构、资本、风险隔离、关联交易等关键环节的规范管理等。

报道称，参加约谈的企业表示，将高度重视自查和整改工作，在金融管理部门的指导下，全面对标金融监管要求，制定整改方案。

来源：路透社、财新网

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