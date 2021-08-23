腐败丑闻发酵 奥地利总理库尔茨辞职

（德国之声中文网）奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）周六（10月9日）宣布辞职，由现任外交部长莎伦贝格（Alexander Schallenberg）代理总理职务。库尔茨称，鉴于政府目前面临的危机，让国家陷入混乱或停滞状态是“不负责任的”。

库尔茨希望通过自己的辞职，让他领导的人民党能继续与绿党继续联合执政。否则，由右翼民粹的自由党主导的反对党联盟可能挑战现任政府。

本周早些时候，奥地利检查机关对总理府和人民党总部进行了搜查，引爆政府危机。库尔茨本人受到贿赂、徇私舞弊等严重指控，但他均予以否认。

检察机关怀疑，库尔茨的多名亲信曾贿赂一家媒体集团，让后者发布对库尔茨有利的新闻报道，为他在2016年取得党内领导权铺平道路，以便进一步赢得大选胜利、登上总理宝座。有迹象显示，为达到这一目的，联邦财政部的资金被挪用。检方认为，库尔茨参与了徇私舞弊和贿赂的犯罪行为。

库尔茨一开始拒绝辞职。但其执政伙伴绿党认为库尔茨已无法再继续担任总理，要求人民党推出替代人选。周六库尔茨宣布辞职后，绿党称这是“为未来政府工作迈出的正确的一步”，并表示迄今与莎伦贝格的合作是“建设性”的。

但也有批评者指出，库尔茨仅将总理一职交给副手的做法缺乏担责的诚意，而是希望保全联合政府，通过自己在人民党的地位继续其权力政治生涯。已有呼声要求人民党主席团全体辞职。

35岁的库尔茨虽然辞去总理职务，但仍是人民党主席，并将作为议会党团主席进入联邦议会。

2017年当选总理时，库尔茨是欧洲最年轻的总理，被称为“政坛神童”。到2019年，库尔茨的人民党曾与自由党联合执政。2019年5月，一段有关自由党领导人、副总理斯特拉赫涉嫌助选交易的视频曝光后，库尔茨迫于压力结束与自由党的联盟。这段在地中海度假胜地伊维萨岛（Ibiza）偷拍的密会视频引爆的“伊维萨丑闻”，涉及非法献金及图谋操控媒体，被视为奥地利战后历史上最大的政治丑闻。 库尔茨领导的人民党与绿党联合政府于2020年初就职。

（德新社、奥地利广播公司）

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