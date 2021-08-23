 腐败丑闻发酵 奥地利总理库尔茨辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.10.2021

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时政风云

腐败丑闻发酵 奥地利总理库尔茨辞职

总理府被搜查、总理本人及党内亲信涉嫌挪用公款贿赂媒体——在多项严重指控的舆论和政治压力之下，奥地利总理库尔茨宣布辞职。

Regierungskrise in Österreich Kanzler Sebastian Kurz tritt zurück

（德国之声中文网）奥地利总理库尔茨（Sebastian Kurz）周六（10月9日）宣布辞职，由现任外交部长莎伦贝格（Alexander Schallenberg）代理总理职务。库尔茨称，鉴于政府目前面临的危机，让国家陷入混乱或停滞状态是“不负责任的”。 

库尔茨希望通过自己的辞职，让他领导的人民党能继续与绿党继续联合执政。否则，由右翼民粹的自由党主导的反对党联盟可能挑战现任政府。 

本周早些时候，奥地利检查机关对总理府和人民党总部进行了搜查，引爆政府危机。库尔茨本人受到贿赂、徇私舞弊等严重指控，但他均予以否认。

检察机关怀疑，库尔茨的多名亲信曾贿赂一家媒体集团，让后者发布对库尔茨有利的新闻报道，为他在2016年取得党内领导权铺平道路，以便进一步赢得大选胜利、登上总理宝座。有迹象显示，为达到这一目的，联邦财政部的资金被挪用。检方认为，库尔茨参与了徇私舞弊和贿赂的犯罪行为。  

EU-Westbalkan-Gipfel in Slowenien Sebastian Kurz

总理府遭搜查时，库尔茨正在斯洛文尼亚出席欧盟峰会

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尽管在周日的欧洲议会大选中获得佳绩，奥地利人民党却在周一的国会投票中遭遇重击。总理库尔茨的内阁被反对党发起的不信任案推翻。总统范德贝伦必须尽快指定一个临时内阁，在9月的大选前履行政府职责。

“伊维萨岛丑闻”导致奥地利出现一场真正的国家危机。现政府中右翼民粹主义的奥地利自由党的所有部长辞职。不仅如此，联邦总理库尔茨也有可能被推翻。

参与联合执政的奥地利副总理、自由党主席斯特拉赫在2017年大选前与一名据称是俄罗斯寡头家族成员的女士会面的视频曝光后，宣布辞职。据媒体报道，总理库尔茨或终结人民党与自由党之间的执政联盟。

库尔茨一开始拒绝辞职。但其执政伙伴绿党认为库尔茨已无法再继续担任总理，要求人民党推出替代人选。周六库尔茨宣布辞职后，绿党称这是“为未来政府工作迈出的正确的一步”，并表示迄今与莎伦贝格的合作是“建设性”的。 

但也有批评者指出，库尔茨仅将总理一职交给副手的做法缺乏担责的诚意，而是希望保全联合政府，通过自己在人民党的地位继续其权力政治生涯。已有呼声要求人民党主席团全体辞职。 

35岁的库尔茨虽然辞去总理职务，但仍是人民党主席，并将作为议会党团主席进入联邦议会。 

2017年当选总理时，库尔茨是欧洲最年轻的总理，被称为“政坛神童”。到2019年，库尔茨的人民党曾与自由党联合执政。2019年5月，一段有关自由党领导人、副总理斯特拉赫涉嫌助选交易的视频曝光后，库尔茨迫于压力结束与自由党的联盟。这段在地中海度假胜地伊维萨岛（Ibiza）偷拍的密会视频引爆的“伊维萨丑闻”，涉及非法献金及图谋操控媒体，被视为奥地利战后历史上最大的政治丑闻。 库尔茨领导的人民党与绿党联合政府于2020年初就职。

 

（德新社、奥地利广播公司） 

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