脸部辨识结合大数据 250万新疆居民难逃中国掌心

(德国之声中文网) 非营利组织GDI基金会的安全研究员吉佛斯 (Victor Gevers) 上周三 (2月13日) 在推特上表示，位于深圳的深网视界科技有限公司 (SenseNets Technology Ltd) 握有超过250万笔来自中国新疆自治区的个人资料，而这些数据长期处于未受保护的状态。

吉佛斯的分析显示，中国政府透过深网视界的人脸辨识及大数据分析科技来严格监控将近260万新疆居民的一举一动。 该数据库内拥有包含姓名、身分证号码、身分证发证与到期日、性别、国籍、住址、出生日期、照片及雇主等敏感信息。 此外，外泄的数据也纪录了这些居民过去24小时曾去过的地方，而系统也详细将这些地点分类成警局、旅馆、清真寺甚至网咖。 该数据库在24小时内搜集了将近670万笔坐标定位，显示该数据库是处于随时更新的状态。

深网视界科技有限公司在官网上公开强调它们「能够通过非接触形式对目标人员进行捕捉、比对、识别与监控。 对社会治安管理、刑侦分析、反恐维稳起到积极作用」。 此外，它们也运用安全指数概念与人脸比对进行人群与人脸的分析及比对。

该公司的合作伙伴包含了连云港市公安局、广东省公安厅、武汉市汉阳公安分局及位于黔南布依族苗族自治州的都匀市公安局。 在案例分享区，深网不断强调它们的人脸辨识技术如何协助地方公安局分析预警跟维护公共秩序。 而深网视界科技有限公司的母公司东方网力科技有限公司 (NetPosa Technology Ltd) 在包含新疆在内的多个省分都有分公司。

吉佛斯表示他在发现该数据库未受保护后，主动用电邮通知深网视界科技有限公司，但深网并未回复他。 吉佛斯周三 (2月13日) 在推特上指出深网似乎已用防火墙封锁该数据库，并表示: 「我怀疑该服务器应该已阻挡中国境外的IP地址，因为外国人已无法获取任何信息。 」

新疆专家岑茨 (Adrian Zenz) 在推特上表示， 他认为这起数据外泄的事件让外界理解中国政府如何监控新疆居民的日常生活。 而国际特赦组织的中国研究员潘嘉伟 (Patrick Poon) 接受德国之声访问时表示，如果中国政府声称在新疆进行的主要是职训培育，那北京得解释为何它们会需要运用这些科技来监视民众。 此外，他认为外界也必须担忧这些科技辅助的监控是否已被运用到中国其他地区。 他说: 「这个事实显示中国真的是个警察国家，因为它们试着控制所有人。 」

人权观察的中国资深研究员王松莲 (Maya Wang) 告诉德国之声，其他国家的政府应该考虑长期禁止国内公司出口任何与治安或犯罪控管相关的科技到中国。 她表示美国在1989年天安门事件之后通过的经济制裁，无法有效禁止美国公司将监控类的科技出口到中国。 她说: 「美国应该定期将最先进的科技纳入制裁列表，并确保对中国的相关制裁有彻底执行。 据我所知，美国已开始重新审核制裁列表，所以我希望审核结果能解决现有的问题。 」

中国政府在新疆除了大量使用脸部辨识科技监控人民的一举一动外，它们也自2017年七月起强迫民众在安卓手机上安装一款名为「净网卫士」的App。 净网卫士会封锁特定网站及禁止民众在手机上下载特定软件，并扫描手机上储存的档案。 新疆警方会在街上随机抽查。 被查到未安装净网卫士或未将政府认定有害内容从手机删除的民众会被拘留。

净网卫士搜取到的数据都会被存在一个服务器，而负责协助政府管理这些服务器的是一间位于上海的蓝灯数据公司 (Shanghai Landasoft Data Technology Inc)。 该公司旗下的iTap系统被广西、河南、吉林、云南及新疆等地区的公安厅所使用。 蓝灯在新疆巴州综合情报中心的案例分享中强调，iTap情报调度指挥系统透过大数据科技协助分析逃犯实时活动轨迹，并立即将信息传递至该地区相关部门，使它们能顺利逮捕罪犯。

潘嘉伟认为这些实例证明有不少公司与像中国一样的专制政府合作，让它们能用先进科技来侵犯人民的基本人权。 他说: 「这样的趋势不仅威胁居住在新疆或中国其他地区的人民，对我们所有人都是个警讯。 」