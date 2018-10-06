脸部辨识太强大 旧金山拟禁止政府使用

(德国之声中文网)旧金山欲立新法，禁止政府在公共场所使用脸部辨识技术，也要求政府将相关法规公开给民众进行公评。

从此，以科技业闻名全球的旧金山，有望成为全美，甚至全世界第一个禁止政府在公共场所使用脸部辨识技术的城市。 因此这项法案很可能会成为世界各国的参考对象。

周二，美国旧金山官员以8:1的票数通过禁止市政府购买与使用脸部辨识技术的法令。

旧金山监督委员会表示，这个法令下个礼拜会由同一批官员进行第二次表决，表决通过之后，法案便会定案。

该法案禁止政府在53种场所使用脸部辨识技术，其中也包括旧金山警察局。 然而，这份法案排除了联邦政府管辖的部门，例如旧金山国际机场和旧金山港。 此外，这份法案旨在规范公部门使用脸部辨识技术的范围，而没有对私人企业或是一般消费者实施限制。 也就是说，如果消费者在自己家里加装有脸部辨识功能的监控设备，并没有违反法律。 私人监控设备的录像也可以被警察用来当作办案工具。

脸部辨识引发隐私疑虑

所谓的脸部辨识技术，是藉由比对脸部特征，在静止或动态影像当中辨识出特定人物的技术。 目前在美国，已经被广泛应用到学校、音乐会、商店等场所。

虽然美国政府利用监控科技维持治安已经有一段历史，但是由于云端运算与人工智能的技术在最近几年发展快速，监控科技结合脸部辨识的能力也变得越来越强大。

因此，也越来越多人对脸部辨识的安全性提出疑虑：这种科技是在什么情况下会被使用？ 是否具有针对性？ 甚至，政府是如何取得训练这个科技的脸部影像？

去年，美国零售龙头亚马逊便因为贩卖图像分析技术与身份识别服务给予政府机关而遭批评。 研究人员指出，亚马逊的商品试图识别肤色较深的人的性别，很可能会导向不公正的拘捕。 亚马逊为他的商品辩护，宣称始终遵守法律规范。

旧金山监督委员会的佩斯金（Aaron Peskin）说：「我们支持警察维护治安，但是没有人会想要生活在备受监控的国家。 」他说：「我认为旧金山有责任针对影响世界的重要议题表达意见，而且它这么靠近我们的生活。 」

罗法/杨威廉(综合报导)