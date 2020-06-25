脸书遭抵制 商业巨头纷纷暂停投放广告

（德国之声中文网）越来越多的商业巨头对社交平台Facebook（脸书）和Twitter（推特）施加压力，要求其停止仇恨评论、宣传、垃圾邮件和假新闻。尤其是Facebook旗下的Instagram以及推特应重新考虑其对种族主义、煽动性和操纵性内容的处理方式。

可口可乐首席执行官昆西（James Quincey）表示："世界上容不下种族主义，社交网络上亦应如此。"他呼吁社交媒体应该展现出更多"透明和责任"。

昆西表示，未来30天内可口可乐将检视广告策略，"看看是否有必要进行修改"。作为世界最知名的品牌之一，可口可乐每年在广告上花费巨大。

"建立一个值得信赖和安全的数字生态系统"

美国电信巨头Verizon之前宣布，在脸书提供可接受的解决方案前暂停在其平台投放广告。日本汽车制造商本田公司撤回一个月的广告，消费品巨头联合利华考虑到11月举行美国总统大选，甚至宣布在今年之内暂停投放广告。这家企业在推特上表示："两极分化的气氛给品牌带来更多责任，品牌需要建立一个值得信赖和安全的数字生态系统，"暂停广告的声明立即生效。

民权组织曾发出抵制在社交媒体广告的呼吁。联合利华旗下品牌、冰淇淋制造商Ben & Jerry's和服装公司Patagonia、North Face都成为最初一批的响应者，表示将暂停在Facebook上发布广告。

脸书的回应

在纽约证券交易所，脸书和推特的股价跌幅均超过7%。

Facebook创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）已经做出反应，宣布了一项新规，禁止声称某个特定种族、宗教或性取向的人对其他人的安全或者健康构成威胁的帖子。违反其政策但被认为具有新闻价值的帖子会被加注标签。

另外所有和选举有关的帖子和广告应提供相关信息的链接。扎克伯格强调，"政治人物也不例外"地要遵守新规。

近来，有脸书员工以及国会议员对Facebook此前对总统被认为具有煽动性的信息不加处理的做法感到愈发不满。

文木/王凡 (美联社，法新社，路透社，德新社)