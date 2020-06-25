 脸书遭抵制 商业巨头纷纷暂停投放广告 | 经济纵横 | DW | 27.06.2020

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经济纵横

脸书遭抵制 商业巨头纷纷暂停投放广告

继美国电信巨头Verizon之后，本田、可口可乐等多家商业巨头都宣布暂停在Facebook投放广告，以此促其重新考虑对种族歧视、煽动性言论的应对方式。Facebook随后推出了新规。

Icons von Facebook und Twitter (Imago Images/Eibner)

在遭抵制后，Facebook和Twitter的股价均大幅下跌

（德国之声中文网）越来越多的商业巨头对社交平台Facebook（脸书）和Twitter（推特）施加压力，要求其停止仇恨评论、宣传、垃圾邮件和假新闻。尤其是Facebook旗下的Instagram以及推特应重新考虑其对种族主义、煽动性和操纵性内容的处理方式。

可口可乐首席执行官昆西（James Quincey）表示："世界上容不下种族主义，社交网络上亦应如此。"他呼吁社交媒体应该展现出更多"透明和责任"。

DW.COM

网络大亨脸书设置独立监事会，40名成员，来自27国，包括诺贝尔奖得主、前政府首脑、人权活动家。该机构有权就网络争议内容作出决定。 (07.05.2020)

脸书首席执行官扎克伯格在乔治城大学强烈抨击中国互联网的审查制度。时评人长平认为，他今天所要反抗的高墙中，还有他昨天砌上的砖石。 (22.10.2019)

昆西表示，未来30天内可口可乐将检视广告策略，"看看是否有必要进行修改"。作为世界最知名的品牌之一，可口可乐每年在广告上花费巨大。

"建立一个值得信赖和安全的数字生态系统"

美国电信巨头Verizon之前宣布，在脸书提供可接受的解决方案前暂停在其平台投放广告。日本汽车制造商本田公司撤回一个月的广告，消费品巨头联合利华考虑到11月举行美国总统大选，甚至宣布在今年之内暂停投放广告。这家企业在推特上表示："两极分化的气氛给品牌带来更多责任，品牌需要建立一个值得信赖和安全的数字生态系统，"暂停广告的声明立即生效。

民权组织曾发出抵制在社交媒体广告的呼吁。联合利华旗下品牌、冰淇淋制造商Ben & Jerry's和服装公司Patagonia、North Face都成为最初一批的响应者，表示将暂停在Facebook上发布广告。

Washington Kongress Facebook CEO Mark Zuckerberg Kongress Aussage (picture-alliance/Photoshot/L. Jie)

Facebook创始人扎克伯格已经做出反应，宣布了一项新规

脸书的回应

在纽约证券交易所，脸书和推特的股价跌幅均超过7%。

Facebook创始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）已经做出反应，宣布了一项新规，禁止声称某个特定种族、宗教或性取向的人对其他人的安全或者健康构成威胁的帖子。违反其政策但被认为具有新闻价值的帖子会被加注标签。

另外所有和选举有关的帖子和广告应提供相关信息的链接。扎克伯格强调，"政治人物也不例外"地要遵守新规。

近来，有脸书员工以及国会议员对Facebook此前对总统被认为具有煽动性的信息不加处理的做法感到愈发不满。

文木/王凡 (美联社，法新社，路透社，德新社)

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