 脸书禁军事化语言 选后不登政治广告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2020

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时政风云

脸书禁军事化语言 选后不登政治广告

虽然脸书过去一直以「捍卫言论自由」为由，不愿意禁止政治广告，但是面对2020美国总统大选可能造成的混乱，脸书也不得不提出一些限制措施。

Symbolbild I Digitales Erbe I Facebook (picture-alliance/imageBROKER)

(德国之声中文网) 脸书周三 (10月7日)表示，将在11月3日美国大选投票结束后，停止投放政治或社会议题广告，以减少混乱或被滥用的可能性。

除此之外，任何过早宣布胜出或质疑计票的帖子，都将被自动加注新闻机构和选举官员的相关可靠信息。

根据法新社，脸书新闻诚信部门副总裁罗森 (Guy Rosen)说:「如果有候选人或党派在各大媒体公布结果前过早宣布胜选，我们会在通知中加入更多具体信息，说明计票仍在进行中，选举结果还没确定。」

他强调，为了这次选举相关的信息安全工作，脸书投入超过3.5万名员工。这个团队也已经经历过全球各地200多次选举。

他表示截至目前为止，美国的脸书和Instagram上有超过12万条发文内容因违反禁止干预选民的政策而被删除，脸书上也有1.5亿多条内容被贴上了警告标签，并被第三方事实核查机构发现不实。

脸书在8月成立投票信息中心，目前已有超过3900万人被引导到这个中心，约有250万人透过这个平台登记投票。

罗森说，脸书还设计了一套系统，可以标记那些可能病毒式扩散的帖子，无论主题为何，都可以实时检查这些帖子是否与投票或选举有关。

脸书和其他社交媒体近日一直在为美国大选各种情况做准备，其中包括特朗普坚称胜选或是争辩选举结果不合法等各种情况，以避免2016年美国总统大选时，被用来传播错误信息和煽动社会分裂的情节重演。

Instagram (picture-alliance/empics/Y. Mok)

脸书早已禁止直接敦促选民带着武器去投票站或阻止人们投票的相关贴文。

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美国总统特朗普传播了有关新冠疫情的虚假信息吗？推特认为是，并暂时封锁了他的帐户。 Facebook也删除了总统的一条信息。

军事化语言遭禁

路透社报导，脸书内容政策副总裁比克特（Monika Bickert）10月7日表示，脸书将禁止在选举日贴文鼓励他人前往监票时提及武器或军队等军事化语言，如果涉及到施加控制或权力揭示，脸书也会删除「去投票站监督」这种呼吁。

比克特被问到，特朗普的儿子小特朗普（Donald Trump Jr.）9月上传一段视频是否符合规定， 因为里面提到要为 「特朗普军团」寻找志愿者。这段视频在社交媒体上累积了数百万的浏览量。

比克特对路透社表示，这个影片并不符合新的规定，但是新规不溯及既往，所以影片还在，但如果再次被发布，就会被删掉。

她也对法新社说，考量到恐吓或阻止投票的新趋势和策略，脸书不断扩充4年前就已制定的反对恐吓选民政策。她说:「随着我们进入这次选举的最后几天，我们知道我们会看到恐吓选民的做法激增。」

即便面临最糟的情况，例如美国在11月3日大选后爆发内乱，脸书也有应急计划，封锁平台上的一些内容。

法新社报导，脸书全球事务主管，英国前副首相克莱格 (Nick Clegg)说，一旦发生动荡，脸书会采取措施限制内容流通。

持续有团体呼吁脸书对美国总统特朗普本人的不实言论采取更积极的立场，但脸书强调不会封锁政治言论。

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