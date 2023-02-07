 脸书母公司Meta再裁员1万名 | 经济纵横 | DW | 15.03.2023

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经济纵横

脸书母公司Meta再裁员1万名

继去年解雇1.1万雇员后，脸书母公司周二公布再次裁员1万名的决定。这意味这这家科技巨头向其四分之一的员工说再见。

向四分之一雇员说再见

向四分之一雇员说再见

（德国之声中文网）作为扎克伯格发起的"效率之年"的一个组成部分，脸书母公司Meta再次挥动板斧，砍掉公司10000个工作岗位。周二（3月14日）公司总裁扎克伯格向全体雇员发去电邮称，此次裁员将主要面向中层管理人员，而其它5000个位置将不再填补。此次裁员将在未来数月内完成。

去年11月，Meta率先宣布裁员11000人，由此拉开包括亚马逊、谷歌、微软、苹果在内的科技公司裁员大潮的序幕。随着本次宣布，脸书母公司事实上在4个月内，同其大约四分之一的雇员分道扬镳。

扎克伯格写道，"这是痛苦的，但无法避免。这意味着同聪明而热情的同事说再见，正是他们代表了我们成功的一部分。"

据法新社报道，首先"牺牲"的将是公司招聘部门。公司现已正式停止招聘新雇员。为应对新冠疫情期间出现的对脸书需求的上升，公司曾高歌猛进地扩招了大批人马。

扎克伯格告诉员工，接下来数月里，技术和业务部门也将受到影响，一小部分人可能暂时留到年底，直至裁员项目完成。

为什么说Facebook的元宇宙弱爆了？

既然“效率”，就要裁人

今年1月，扎克伯格曾对分析人士表示，对公司管理而言，2023年将是"效率之年"，他立志将公司打造得更强大、更灵活。他在电邮里说，"历史上，我们更多的时候，是每年都看到更快的增长，我们于是有资源用来投资新产品。但去年却迎来一个让人必须表现谦卑的警告。""我们应该做好准备，新经济带来的现实有可能要持续数年。  "

"内部情报"（Insider Intelligence）分析员恩贝格（Jasmine Enberg）对法新社表示，既然许诺2023年是"效率之年"，扎克伯格当然不能只说不做，"Meta清楚，必须尽量回避昂贵、充满野心的元宇宙（metaverse）项目，高谈近期要处理的工作，改善核心服务业务，迎接更多的人工智能这类的挑战"。

去年一年，Meta股票缩水三分之二，今年以来股值有所回升，投资者对扎克伯格的公司减肥措施表示满意。周二，裁员通知公布后，Meta股值上升了7%。

    （法新社等）

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