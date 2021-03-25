 脸书母公司警告：5万用户遭监视 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.12.2021

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新闻广角

脸书母公司警告：5万用户遭监视

全世界最大的社交媒体网络再次面对严重安全隐患。虽然Facebook的母公司现在已经更名为Meta，但它所面对的还是那些老问题。

Meta集团旗下平台包括脸书（Facebook）、Instagram和WhatsApp

Meta集团旗下平台包括脸书（Facebook）、Instagram和WhatsApp

（德国之声中文网）据Facebook的母公司Meta集团透露，其旗下社交平台有大约5万名用户成为了监控机构的监视对象。隶属该集团旗下的社交平台包括脸书、Instagram和WhatsApp。Meta方面表示，已经删除了大约1500个假帐号，这些账号被用于监视位于全球100多个国家的用户，并收集这些用户的信息。

监视公司或来自以色列、印度、北马其顿和中国

据称这些监视公司分别来自以色列、印度和北马其顿。还有一家来自中国的监视机构也曾尝试刺探用户信息，但是该机构的身份无法得到进一步确认。

Meta集团表示，将相关账号予以删除的理由是，这些企业违反了平台使用条款。

据脸书方面称，受到监控威胁的用户主要来自美国、新西兰、墨西哥、香港和波兰。这些用户的个人信息被收集，并且遭到了监控。据称，这些监控公司往往是通过假帐号和目标对象取得联系，欺骗他们点击特定链接，然后由此在他们的移动设备上安装监控软件。

"飞马"惹的祸？

不久前，WhatsApp曾经指控以色列从事网络监控的NSO公司开发的"飞马"（Pegasus）间谍软件被用于刺探该聊天平台的用户信息。NSO公司此前曾宣称，这款软件只会提供给政府机构，用于反恐等用途。不过，该公司后来又因为"飞马"软件被用户刺探维权人士、记者和美国外交官的信息而受到严厉指责。

（德新社、法新社、美联社）

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