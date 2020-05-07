脸书:“我们不是网警”

（德国之声中文网）某些人将这一独立机构称为脸书的"最高法院"。该机构也将有权推翻脸书总部及总裁扎克伯格的决定。脸书通告说，监事会获1.3亿美元经费，最终会有40名成员，其中20人选已确定。成员来自27个国家，至少会使用29种语言，由此代表了"广泛观点和经验"。

成员中不乏名人，其中有：前美国联邦法官和宗教自由问题专家麦康奈尔（Michael McConnell）、宪法专家格林（Jamal Greene）、哥伦比亚律师博特罗－马里诺（Catalina Botero-Marino）、前丹麦首相托宁－施密特（Helle Thorning-Schmidt）、前欧洲人权法院法官萨热（Andrs Sajé）、也门维权人士和诺贝尔和平奖得主卡曼（Tawakkol Karman）、前英国《卫报》主编拉斯布里杰（Alan Rusbridger）。

Facebook称，正是在新冠瘟疫大流行这样的危机时代，社交媒体大有助于人类，但同时，经由网络，"仇恨、有害的和欺骗性"的言论被广泛传播。

该机构4主席之一的前丹麦首相托宁-施密特强调指出，"首次将有一个独立机构能就此作出最终的和有约束力的裁决：什么内容可以留下，什么内容应予去除。"

脸书总裁扎克伯格

审查特别关键的内容

联合主席之一的麦康奈尔指出，该机构不可能审查所有有争议内容，因此，应着重审查特别重大的事件。他明确表示，该机构的决定将可成为网络未来应对类似内容的行动指南。

根据相关规定，在第一阶段，网民可以就他所认为的不公正删除内容行为向该机构提告。此后，该机构也将处理去除他人内容的要求、被除团体或脸书网页事宜。与此同时，脸书康采恩本身可以就如何处理广告、团体或网页等各种问题征询该机构意见。

脸书用户目前已能就上传内容被删除提出申诉。独立监督机构旨在处理更高层次冲突，尤其涉及困难的或具原则性意义的事件。Facebook有责任在7天内落实该机构的决定。

因假消息或仇恨言论广泛传播，脸书一再受到批评。

凝炼/达扬（德新社、路透社）