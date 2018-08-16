脸书封禁缅军总司令帐户

（德国之声中文网）为阻止"仇恨和错误信息传播"，社交媒体巨头脸书本周一对等20个组织和个人帐户发表禁令，禁止其继续使用脸书服务。缅甸军事电视台Myawady也在被封禁之列。此外，脸书还删除了被用来传递军方意愿和消息的数十个网页。

脸书公司在一份声明中表示，"联合国专家……发现有证据表明许多个人和组织在该国（缅甸）犯下或促成了严重的侵犯人权的行为。我们希望阻止他们利用我们的服务进一步加剧种族和宗教紧张局势 。"

脸书发言人表示，这是脸书首次禁止一个国家的军事或政治领导人使用其服务，是"独一无二"的，但如果有足够的证据，脸书还会继续采取措施。

脸书是缅甸的主要互联网交流渠道。这些被封禁的脸书网页和帐户，包括脸书旗下Instagram的帐户拥有近1200万粉丝。

联合国专家批评脸书

周一早些时候，联合国一个调查小组公布了一份独立调查，谴责缅甸军事领导人应对缅甸若开邦等地发生残酷侵犯人权的行为负责。报告称，缅甸士兵对罗兴亚穆斯林大规模杀戮、强奸，令人发指。联合国专家们呼吁将缅甸国防军总司令敏昂兰和其他5名将军送上法庭接受审判。

同时，专家小组也指出，脸书成为了这些人煽动仇恨的有效工具，这些言论助长了了对缅甸少数民族的暴力。

缅甸政府发言人表示，已要求脸书就禁封帐户等问题提供更多信息。脸书则表示，相关禁令不能通过申诉推翻。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



乐然／叶宣（路透社、法新社）