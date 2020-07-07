脸书和谷歌暂拒港府索用户数据

(德国之声中文网) 针对《港区国安法》要求社群平台提供用户资料，脸书、谷歌公司和推特周一 (7月6日)表示，在谨慎评估新法影响前，暂时不会配合。

同时拥有WhatsApp和Instagram的脸书在声明中表示，在进一步评估国安法影响前，暂停对其所有服务的审查机制。

Alphabet旗下的谷歌和推特则表示，国安法上周生效后，他们立即暂停审查香港当局索取用户数据的要求。推特表示对该法律的影响表示 「严重关切」。

对此，秘密即时通讯软体Signal在推特上则语带讽刺地说:「我们也宣布停止(交出用户数据)，但我们一直没向香港警方交出用户数据过。而且，我们也没有用户数据可交。」

针对新法中规定社群媒体要移除违反国安的内容，谷歌说，将继续审查香港政府提出的相关要求。对此，推特拒绝置评，而脸书则没有回应。

香港言论自由受考验

社交媒体通常会对违反当地法律但不违反平台规则的帖子进行本地化限制。根据其透明度报告，脸书在2019下半年在香港限制了394个这样的内容，高于上半年的8个。

在香港这个区域性金融中心，互联网一直没有受到中国大陆实施的防火墙影响。中国大陆不能用的谷歌、推特和脸书在这里都可以自由使用。

苹果公司周一表示，并不会直接从香港政府收到有关用户内容的请求。相反地，公司要求香港当局根据美港法律互助条约提交请求。美国司法部收到这些请求后，才会审查是否符合法律规定。

苹果在一份声明中说:「我们正在评估新法，此法生效不到一周，自法律生效以来，我们还没有收到任何内容审查的要求。」

《港区国安法》新规

根据《港区国安法》施行细则，若香港警务处处长合理怀疑在电子平台上发布的电子资讯，可能危害或导致国安罪行，可在香港保安局局长批准下，要求相关发布人士、平台服务商、主机服务商或网路服务商移除危害国家安全的讯息；限制或停止任何人接达该讯息；或限制或停止任何人接达该平台或相关部分。

施行细则还包括，若相关讯息发布人未即时合作，相关资讯会继续在网路严重影响公众，警务人员可向裁判官申请手令检取有关电子器材，并作出行动尽快移除该讯息。相关人员也可在指定情况向裁判官申请发出手令，授权警务人员，要求相关服务商按情况所需提供有关身分纪录或解密协助。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)