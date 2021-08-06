脸书：中国涉捏造「瑞士科学家」 宣传新冠假信息

（德国之声中文网）脸书及Instagram母公司Meta周三（12月1日）表示，一个与中国有关联的虚假信息网络使用了数百个社交媒体假账号，来宣传一项没有根据的说法，即美国向科学家进行施压，干预新冠疫情起源的调查，并把责任归咎于中国。

Meta并未直接将这项阴谋论的传播归咎于中国政府，但该公司指出，中国国企的员工及中国官媒协助扩大了这一个具误导性的说法，使其迅速成为中国国内的新闻头条之一。

Meta在一份报告中写道，这一个社交媒体宣传行动目标是美国和英国的英语受众以及台湾、香港和西藏的中文受众。报告也强调，这项行动「基本上并不成功」。

这项宣传行动始于今年7月。当时有一个名叫「威尔逊・爱德华兹」的脸书账户在创建10小时后上传了一篇帖子，称他被告知美国正试图要诋毁与中国合作调查新冠疫情起源的世界卫生组织（WHO）的科学家。

威尔逊・爱德华兹称自己为一名瑞士生物学家，而他指控美国的这篇帖子在几小时内便被数以百计的其他账户按赞、转发。Meta调查后发现，许多协助转发的帐户是假帐户，有些是当天才创建的、有些假冒为西方人士、另外有一些则使用了伪造的个人照片。

Meta的全球威胁防御部门主任阿格拉诺维奇（David Agranovich）向路透社表示，他们发现这些帐户最终与一些中国人士有连结，包含一间名叫四川无声信息的科技公司的员工，以及一些与中国国企有关的人士——这些国企员工的脸书帐户是首批转发这则虚假信息的真实用户。

在威尔逊・爱德华兹的帖子发布后的一周内，包含了《中国日报》及CGTN在内的众多中国官方媒体，皆引用了其说法进行报道。对此，Meta在报告写道：「这是我们第一次观察到这种与国家企业员工进行协调动员的行动。」

Meta下架超600个相关帐户

这项行动也引起了瑞士政府的关注。今年8月，瑞士当局宣布他们没有任何名叫威尔逊・爱德华兹的生物学家的记录，瑞士驻北京大使馆并在推特上推文写道：「如果你存在，我们想见见你！」

在此之后，几家中国报纸删除了有关评论以及引用威尔逊・爱德华兹说法的文章。

Meta也表示，脸书团队也在8月删除了威尔逊・爱德华兹的账户，此后又删除了524个相关脸书账户、20个页面、4个群组和86个Instagram账户。

美联社报道，华盛顿无党派智库「保障民主联盟」（Alliance for Securing Democracy）的信息操纵团队负责人舍费尔（Bret Schafer）说，中国的虚假信息网络一直都是杂乱无章的。

他指出，Meta的发现显示，与俄罗斯比起来，中国仍在研究他们的影响力作战策略。他说，俄罗斯花了几十年时间精心设计虚假信息活动，在网上影响着不知情的美国人，并且难以被察觉。

「我无法想象俄罗斯人会做这样的事情，」舍费尔说，「中国做的事情还是比较马虎的。他们只是凭空创造一个角色。」

被Meta点名的四川无声公司没有立即回应路透社的评论请求。中国外交部和中国的互联网监管机构国家互联网信息办公室也没有立即回应评论请求。

Meta指出，他们没有发现四川无声与中国政府之间有任何联系。然根据四川无声官方网站，该公司为一家网络和信息安全公司，并为中国公安部的行动以及中国的国家互联网应急中心提供网络安全服务。

（路透社、美联社）

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