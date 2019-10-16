脸书中国梦碎 言论自由的代价?

脸书执行长扎克伯格在最新的演讲中把脸书定位为言论自由的捍卫者。他不仅提到脸书无法进军中国的原因，也大谈对于政治广告政策的想法。面临假资讯在脸书上不断流窜，脸书做得够多了吗?
(德国之声中文网) 脸书执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四捍卫他的公司对言论自由监管的方式，也回应对政治广告缺乏事实查核的指控。他也提到，中国的审查制度是脸书没有进入中国的原因。
虽然去年脸书短暂获得了在杭州开设创新中心的许可证，但后来也被撤销。他周四重申了对数据中心的关注，并特别点名中国。
他说：「我想在中国提供服务，是因为我相信这样可以帮助全世界联系，协助建立一个更加开放的社会.....我很努力做到这一点。但是，我们对于在中国开展业务所要交换的条件从来没有达成协议。他们从不让我们进入。」
不过当听众提问脸书进入中国市场需要哪些条件或保证，他则没有明确回答。
扎克伯格在乔治敦大学的演讲中提到了美国宪法《第一修正案》和争取民主的过程。他坚持立场称，社交媒体为言论提供了变革性的途径，不应被关闭。
他说：「人们有能力大规模表达自己的意见，这是世界上一种新的力量。这是与社会其他权力结构并列的第五产业。」
扎克伯格表示自己是按照这样的概念决策。即便想要进军中国，但目前也因为中国审查制度而持续观望。
他批评由中国人开发的app抖音。他称这个短视频平台审查了包括美国在内的政治抗议活动。不过该公司日前已否认有审查机制。
几周前，扎克伯格对脸书员工谈话的音频外泄。他谈到抖音是强大的竞争对手。他提到，这个由中国科技巨头打造的消费互联网产品，是中国首款在全球取得成功的这类商品，但并未提到该公司处理言论的方式。
「不想限制言论自由」
扎克伯格也以言论自由为名替脸书的政治广告政策辩护。他称脸书曾一度考虑禁止所有政治广告，但决定不这样做，希望能提供更大的言论表达空间。
但这样的说法与许多人的看法相左。许多民主党总统候选人角逐者认为，脸书应该在2020年11月大选前做出更多努力来解决假讯息和滥用职权的问题。
像是美国前副总统乔·拜登（Joe Biden）团队就指责扎克伯格把宪法当做是脸书的底线。竞选团队发言人鲁索（Bill Russo）表示：「扎克伯格选择隐瞒脸书的政策，假装是言论自由，这表示他的公司对我们历史上这一个独特时刻的准备不足，还有就是在过去几年学到的教训很少。」
美国参议员沃伦（Elizabeth Warren）更是直接抨击脸书的广告政策，并呼吁应该以反托拉斯为由分拆脸书这家大公司。
她强调，脸书的政策使政客的广告免于事实查核，在社交媒体平台上投放，其中还包含扎克伯格支持特朗普连任这样的虚假说法。
夏立民/楊威廉 (路透社)