脸书中国梦碎 言论自由的代价?

(德国之声中文网) 脸书执行长扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四捍卫他的公司对言论自由监管的方式，也回应对政治广告缺乏事实查核的指控。他也提到，中国的审查制度是脸书没有进入中国的原因。

虽然去年脸书短暂获得了在杭州开设创新中心的许可证，但后来也被撤销。他周四重申了对数据中心的关注，并特别点名中国。

他说：「我想在中国提供服务，是因为我相信这样可以帮助全世界联系，协助建立一个更加开放的社会.....我很努力做到这一点。但是，我们对于在中国开展业务所要交换的条件从来没有达成协议。他们从不让我们进入。」

不过当听众提问脸书进入中国市场需要哪些条件或保证，他则没有明确回答。

扎克伯格在乔治敦大学的演讲中提到了美国宪法《第一修正案》和争取民主的过程。他坚持立场称，社交媒体为言论提供了变革性的途径，不应被关闭。

他说：「人们有能力大规模表达自己的意见，这是世界上一种新的力量。这是与社会其他权力结构并列的第五产业。」

扎克伯格表示自己是按照这样的概念决策。即便想要进军中国，但目前也因为中国审查制度而持续观望。

他批评由中国人开发的app抖音。他称这个短视频平台审查了包括美国在内的政治抗议活动。不过该公司日前已否认有审查机制。

几周前，扎克伯格对脸书员工谈话的音频外泄。他谈到抖音是强大的竞争对手。他提到，这个由中国科技巨头打造的消费互联网产品，是中国首款在全球取得成功的这类商品，但并未提到该公司处理言论的方式。

「不想限制言论自由」

扎克伯格也以言论自由为名替脸书的政治广告政策辩护。他称脸书曾一度考虑禁止所有政治广告，但决定不这样做，希望能提供更大的言论表达空间。

但这样的说法与许多人的看法相左。许多民主党总统候选人角逐者认为，脸书应该在2020年11月大选前做出更多努力来解决假讯息和滥用职权的问题。

像是美国前副总统乔·拜登（Joe Biden）团队就指责扎克伯格把宪法当做是脸书的底线。竞选团队发言人鲁索（Bill Russo）表示：「扎克伯格选择隐瞒脸书的政策，假装是言论自由，这表示他的公司对我们历史上这一个独特时刻的准备不足，还有就是在过去几年学到的教训很少。」

美国参议员沃伦（Elizabeth Warren）更是直接抨击脸书的广告政策，并呼吁应该以反托拉斯为由分拆脸书这家大公司。

她强调，脸书的政策使政客的广告免于事实查核，在社交媒体平台上投放，其中还包含扎克伯格支持特朗普连任这样的虚假说法。

夏立民/楊威廉 (路透社)