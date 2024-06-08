脸书上批评政府 越南两位知名人士被捕

越南警方逮捕了两名Facebook知名用户，指控他们“滥用民主自由”。尽管越南正在推行开放和改革，但共产党当局几乎不容任何批评。

（德国之声中文网）越南警方周六（6月8日）发表声明说，62岁前记者张辉产（Truong Huy San）和65岁的律师陈廷进（Tran Dinh Trien），因“滥用民主自由”的指控被逮捕。

他们还被指控发布帖子 “侵犯国家利益、组织和个人合法权益 ”。

尽管越南推行了全面的经济改革，并且对社会变革越来越开放，但其执政的共产党仍然实施严格的媒体审查制度。

警方指控“滥用民主自由、侵犯国家利益”

越南政府在一份声明中说，前记者张辉产和律师陈廷进 “滥用民主自由、侵犯国家利益”。这项罪行可能会被判处2至7年监禁。

两人还被指控发布帖子“侵犯国家利益以及组织和个人利益”。

不到一周前，他们的脸书账号突然从公众视野中消失，这引发了人们对他们可能已被捕的担忧。

周六发布的声明称，警方已经搜查了两人的住所，并称正在进行进一步调查。

两位持不同政见者

现年62岁的前记者张辉产在被解雇前曾为越南几家有影响力的报纸工作。

在他的博客成为越南专制制度下最受欢迎的博客之一后，他遭到报社解雇。他的博客对政府的媒体控制、与中国的关系以及腐败现象提出了强烈批评。

被捕前不久，张辉产曾批评越南新任国家主席苏林，以及越南共产党中央委员会总书记、国家政治体系中最有权势的阮富仲。

张辉产被捕的消息来自越南持不同政见者紧密联系的网络社群。一周前，张辉产本应出席在河内举行的一次小型公开活动，但却没有露面。

陈廷进曾任河内律师协会副主任，参与过许多备受瞩目的法律案件。越南官媒称，他的被捕与他在脸书上发表的有关政府的评论有关。

根据记者无疆界组织发布的2024年世界新闻自由指数，越南的媒体自由度在180个国家和地区中排名第174位，中国是第173位。

（美联社、法新社、路透社）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。