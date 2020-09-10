 脱钩? 在华美企不愿意 | 经济纵横 | DW | 10.09.2020

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经济纵横

脱钩? 在华美企不愿意

尽管特朗普总统本周再次宣称“一劳永逸与中国脱钩”，但是上海美国商会的一项调研显示，在中国经营业务的美国企业中，大多数都没有将制造业务撤出中国的计划。调研同时显示，美企对美中双边经贸关系趋于悲观。

USA und China unterzeichnen in Handelsstreit Teilabkommen (Reuters/K. Lamarque)

中国副总理刘鹤与美国总统特朗普今年1月在华盛顿签署了第一阶段贸易协议

DW.COM

作为全球第一个爆发新冠疫情、又是第一个从疫情阴影中逐渐恢复经济生活的国家，中国8月份最新公布的贸易数字完全出乎专业人士的预料。从中可以看到美国和欧盟都不再是中国的最大贸易伙伴，同时中美贸易顺差也在不断扩大。

周日接受福克斯新闻电视台专访时，美国总统特朗普表示，如果“中国不能正确地对待美国”，他“当然会选择彻底切断和中共的关系”。事实上，中美之间的脱钩进程早已启动，而且中国当局同样也在推动。

中国领事馆被要求关闭；美国官方公开称中国“不是正常国家”；国务卿蓬佩奥呼吁全球一起反抗中国，否则“共产中国就会改变我们”……美国是否正在加速推进早已启动的美中“脱钩”进程？一场新的冷战是否能靠白宫易主来避免？

(德国之声中文网) 代表驻华美企利益的上海美国商会(AmCham)与普华永道(PwC)周三(9月9日)联合发布的调研报告显示，70.6%的受访在华美企"没有从中国转移生产线的打算"。计划将中国生产线转移到美国之外其他地区的受访企业占比14%。至于打算将生产活动从中国迁回美国的企业，则只有3.7%。

这份由上海美国商会牵头进行的调研，数据收集于6月16日至7月16日之间。上海美国商会总共收回了346份来自会员企业的问卷，其中超过200家在中国设有生产线或通过外包业务进行本土生产制造活动。英国《金融时报》引述上海美国商会会长季恺文(Ker Gibbs)指出，中国经济今年初尽管受到了疫情的严重冲击，但是复苏也很快，"美国企业仍然将中国消费市场视为一个巨大机会"。

在华美企的这一态度，与特朗普总统的愿望形成了鲜明反差。特朗普在8月下旬曾经说，可能会彻底斩断美国与中国的关系。"如果他们不能正确地对待我们，我当然会选择那样做。"就在本周，他再次表示，如果美国不与中国做生意，"我们就不会损失大量资金"；"我们将使美国成为世界制造业超级大国，并将一劳永逸地结束对中国的依赖"。

欧盟驻华商会周四(9月10日)也对德国之声表示，欧洲企业撤离中国的趋势并不明显，离开中国的部分企业大多是会受到中美贸易战影响的企业。

Boxhandschuh auf Dollarnoten und chinesischen Renminbi (picture-alliance/C. Ohde)

科技界担心阵营分裂

尽管大部分在华美企暂时没有撤离中国的打算，但是他们对美中经贸关系的看法趋于悲观。26.9%的受访企业认为目前的美中贸易紧张局势将"无限期延续"，较去年的16.9%有所增加；认为这一局势"将持续三至五年"的企业比例也从去年的12.7%上升至22.5%。在信息科技、医药生物领域，这一悲观情绪尤其明显。路透社在报道中指出，全球科技界有可能分裂为美中两个阵营，因此让这些行业的企业感到担忧。

18.5%的受访企业对未来五年在华业务的前景感到悲观，这一数字比2019年的21.1%有所下降。报告撰写者指出，这一小幅改善也许是因为今年初美中两国签署了第一阶段贸易协议。

上海美国商会的调研报告还显示，各行业的企业对中国市场的投资计划都有所放缓：计划加大对华投资的美企比例（28.6%）较上一年下降了18.6个百分点；维持原投资计划的企业比例（44.7%）则上升了0.8个百分点。同时，即使中国政府在进一步改善企业融资环境方面作出了不少努力，但仍有超过四分之一（26.6%）的企业计划减少投资。

除了美中关系的恶化，在华美国企业担心的其他问题还包括中国经济增长放缓、知识产权保护等长期议题。

文山/叶宣/(路透社、美国商会、金融时报)

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