脱钩再加码 印度将限制“中国制造”电子产品进口

（德国之声中文网）到目前为止，中国是印度最重要的电子产品供应国，也是苹果笔记本电脑和平板电脑的生产地。但是印度近些年来表达出的雄心表示要降低对中国进口产品的依赖性。为了吸引更多的高科技企业到印度投资设厂，莫迪政府不惮于采取严格的手段和措施。

上周印度官方宣布，即日起，经销商必须获得相关许可证的情况下，才能进口电脑台式机、笔记本电脑、平板电脑和服务器。大型制造商显然对这一宣布感到惊讶，他们暂时完全停止了向印度供货。

德国《商报》的报道指出，在业界的抗议下，印度政府在24小时后宣布，进口限制新规定宽限到10月底再开始执行。印度电子和信息技术部部长钱德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）表示，政府的目标是“确保硬件和系统的可信性，减少对进口的依赖，增加印度国内的生产”。他虽然没有直接提到中国，但是印度政府一些匿名官员在多家媒体上表示，印度希望减少与中国的贸易逆差。印度每年从海外进口的电脑产品中一半以上都来自中国，总价值达到近100亿美元。

《商报》指出，过去几年印度通过提高关税和加强对国内生产补贴等方法摆脱了对中国产智能手机的依赖。根据印度官方统计的数据，印度国内使用的97%的手机都是印度国产的。

2020年中印边境发生造成人员伤亡的冲突以来，两国关系日趋紧张。印度对包括TikTok在内的300多个中国手机应用程序发布了禁令。今年6月中旬，印度监管机构以“向外国实体非法转移资金”为由，宣布没收小米印度公司555.127亿卢比，约合48亿元人民币的款项——相当于小米在印度9年利润总额的6倍。中国媒体认为印度此举是有意针对中资企业。本周，蚂蚁集团旗下的一家子公司宣布，将出售印度最大的支付平台Paytm10.3%的股份。外界分析认为，这显示出印度和中国之间的地缘政治紧张局势仍在持续。

此外，莫迪政府还对来自中国的投资设置了新的限制，现在中国投资印度企业必须经过特别审批程序。

印度政府为与中国开展业务设置越来越多的障碍，印度国内的代工厂对此表示欢迎。印度电子制造商Dixon创办人苏尼尔·瓦恰尼(Sunil Vachani)表示，限制电脑类产品进口对印度工业政策具有里程碑的意义。他说：“这将使印度成为最大的IT产品制造中心之一。”

不过分析人士警告说，印度的消费者将为贸易壁垒买单。

印度的困境之三：来自世界的呼唤

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