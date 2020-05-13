脱钩中国?日系车企称无此计划

（德国之声中文网）据《南华早报》报道，一些日本企业并无打算因新冠疫情而转移在中国的生产地。其中，丰田汽车向该报表示：“丰田并无计划因当前情况而改变在中国或亚洲的战略。汽车工业使用大量供应商，供应链十分复杂，不可能说变就变。”



据共同社报道，丰田汽车近期销售大幅回落，但中国等地出现恢复迹象。4月，丰田在华销售量由跌转升，同比增长0.2%。不过，就全球整体状况而言，疫情扩大导致新车需求骤减，丰田在日本国内外许多工厂至今仍被迫停工。



同为日系的本田汽车4月在中国的销量则减少10%，但跌幅比上月大幅缩小。本田还透露称，4月底武汉的工厂已恢复正常运转。





据《日本时报》5月5日报道，日本政府推出了235亿日元（约合2.2亿美元）的计划，作为紧急刺激方案的一部分，帮助企业实现供应链多样化，鼓励企业在东盟国家设置生产基地。此外，政府还以2200亿日元（约合20亿美元）推动目前严重依赖进口的特定领域产品在国内生产。这一计划也针对包括口罩、酒精消毒液在内的卫生产品。



据《外交官》（The Diplomat）5月11日报道，日本首相安倍晋三3月就曾表态称，中国对日本的产品供应下降，对日本的供应链产生影响。“鉴于此，对于那些高附加值以及我们严重依赖于单个国家的产品，我们有意向将生产基地转移回日本。对于不属于这一类别的产品，我们的目标是避免依赖单一国家，将产地多样化，包括在东盟国家。”不过，该文分析认为，这并不意味着，日本政府突然之间开始鼓励与中国脱钩，而是对那些因疫情而希望返回日本生产的企业提供支持。



由于中国的人工成本上升等因素，一些日本企业进行产地多样化并非新现象。彭博社此前的报道中也引述专家认为，一些在中国生产的日本制造公司原本已经考虑要迁出中国，如今日本政府出台了补助预算后，肯定会增加其动力，但汽车业等为中国本土市场生产产品的制造商会留在原地。