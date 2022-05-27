 脱钩中国?德国中小企业未雨绸缪 | 经济纵横 | DW | 29.05.2022

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经济纵横

脱钩中国?德国中小企业未雨绸缪

自从俄乌战争爆发以来，德国政界不断发出警告称，对中国的依赖性更加危险。而随着北京当局压迫维族的新证据被披露，欧洲各界更是要求全面检视和中国的经贸关系。其实，许多拥有在华业务的德国企业，早已开始为突然对华“脱钩”制订应急预案。

假如欧洲与中国被迫脱钩，依赖中国的中小企业怎么办？

假如欧洲与中国被迫脱钩，依赖中国的中小企业怎么办？

(德国之声中文网) 德国西北部的小城德特莫尔德(Detmold)近郊，坐落着电气连接器生产商魏德米勒的总部厂房。大约半个足球场大小的车间内，数十台机器人正在进行喷塑、切削、打磨等各项作业。厂房内的职工数量并不比机器人更多，他们或往返于各台机器人之间，监视生产流程，或是驾驶叉车行驶在宽阔的走道上，将机器人"同事"们刚刚包装好的产品运走，然后销往世界各地。

厂长马夸特(Henning Marquardt)对德国之声记者介绍说，魏德米勒生产的各类电气连接件可以用于任何需要工业化规模生产、需要自动化生产的场合。"凡是有工厂的地方、有工业机器人的地方，不论是制药业、还是石油业，只要需要电气连接，就能使用这些电气连接端子。"

厂长马夸特(右)：凡是有工厂的地方，都有我们产品的用武之地

厂长马夸特(右)：凡是有工厂的地方，都有我们产品的用武之地

有些电气连接端子约有手掌那般大，还有些则只有指甲盖那般小。从外观上看，这些以塑料为主的零件颇有"廉价感"，但事实上，这些需要应用于复杂工业领域的产品具有相当高的技术含量。也正因此，车间内禁止拍照、录像。公司董事比伯豪森(Volker Bibelhausen)介绍说，作为德国的"隐形冠军"企业之一，他们需要严防竞争对手了解其生产工艺的细节。

凭借多项创新工艺，魏德米勒公司的全球营业额近年来迅猛增长，目前已经逼近每年12亿欧元。不过，公司管理层却有些许隐忧：营业额的20%来自中国。比伯豪森说："20%已经可以称得上是依赖性了。假如我们被迫放弃这20%的营业额，这真的会非常疼。"

魏德米勒公司董事比伯豪森正在向德国之声介绍一组电气连接端子样品

魏德米勒公司董事比伯豪森正在向德国之声介绍一组电气连接端子样品

既是销售市场 也是生产基地

魏德米勒不仅仅需要中国销售市场，还需要中国作为供应商、作为生产基地。该公司在苏州也有一间工厂，几十公里开外的上海因奥密克戎疫情封城，严重干扰了魏德米勒在中国的供应链。而乌克兰战争今年2月爆发后，许多德国中小企业更是开始反思自己的中国生意。

旗下注册有3400余家中小企业的德国机械制造业联合会(VDMA)外贸部门主任阿克曼(Ulrich Ackermann)在接受德国之声采访时说："一个早就开始让人关注的问题，在乌克兰战争爆发后，进一步凸显：我们对中国业务的依赖性到底有多大？原本被认为根本不可能发生的事情，却真的发生了：在欧洲爆发了战争。这当然也会让人联想到中国、联想到台湾。"

中共当局始终将早已实现民主化的台湾视作中华人民共和国不可分割的一部分，并且不时进行军事威慑。面对这一形势，许多德国企业近年来悄然开始制订应急预案：假如由于战争爆发、或者因为西方启动全面对华制裁，欧洲或德国企业不得不立刻与中国经济"脱钩"，那么究竟应该怎么做才能减小损失？

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能源转型、电动汽车、数字化 ——若缺少工业金属和稀土，便无法实现气候保护目标。问题在于，绝大多数关键原材料来自中国。对欧洲而言，这种依赖性有多危险？

德国富足的生活，在很大程度上得益于廉价的能源进口。随着俄乌战争的爆发，廉价能源正在成为历史。德国之声记者 Henrik Böhme认为，德国必须建立新的经济模式，而向无碳经济的转型可能会是一个很不错的选项。

Ifo研究所的报告认为，作为上游产品的提供者和销售市场，中国对于德国经济扮演着重要角色，德国的依赖程度可以通过多样性化解。但德国无法突然间切断同中国的经济往来。

在媒体披露中国压迫维族人的新证据后，德国经济部长表示，德国将改变与中国打交道的模式，并致力于减少对中国的依赖。此前德国外长也呼吁针对新疆人权状况进行调查。路透社指出，两人的发言反映出本届德国政府对中国的立场比上届更强硬。

国际媒体24日披露一份从新疆公安内部系统外流的文件，其中新疆再教育营的照片、机密指令等文件显示大量维族人遭到关押。德国外交部长贝尔博克周二与王毅通话，呼吁对相关指控展开透明调查。

俄罗斯入侵乌克兰后，西方国家纷纷开始检视与专制国家的经贸关系。北约秘书长斯托尔滕贝格日前发出警告称，西方国家与中国的贸易关系今后必须有所节制，捍卫价值观应当比赚取商业利益更为重要。

脱钩预案：德企将一分为二

德国之声从多家中小德企处得知，他们计划在发生欧洲"硬脱钩"时，将企业一分为二：一部分只负责中国业务，另一部分负责中国以外的市场。德国机械制造业联合会(VDMA)外贸部门主任阿克曼也向德国之声证实了这一动向，他说："这意味着，负责中国业务的那半家'德企'，就成为了彻头彻尾的中国企业。不仅仅是管理层完全由中国人构成，其职工也将全部是中国人。而且，这家企业的供应商也将全部是位于中国境内的企业。企业的数据也不会和境外交换，研发也将完全在中国境内进行。许多德国企业希望能够通过这样的手段来让自己的产品继续在中国市场得到认可。只要企业在中国影响力范围内的业务和在美国影响力范围内的业务不发生交集，这就不失为一种应对'硬脱钩'的有效方案。"

电气连接件生产商魏德米勒也有类似的让其中国业务更为独立自主的方案。公司董事比伯豪森希望，它能够让这家拥有170年历史、经历了两次世界大战的家族企业更加稳健地面对全新挑战。比伯豪森认为，不论是20%的中国市场营业额，还是依赖中国的企业供应链，这些压力都在可承受的范围内。"我们是自愿开展在华业务的，没有人逼迫我们去中国。我们在中国感觉良好。只要我们能够自主抉择，我们就会全心全意地去做我们想做的事情，哪怕会面临一些暂时的、非常艰难的挑战。目前的形势确实比较严峻，围绕地缘政治也确实有非常多的争论，但是我依然保持乐观。"

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