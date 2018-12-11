脱欧进程再添混乱 “梅”完了？

（德国之声中文网）目前，梅首相的处境可谓是四面楚歌。她本周二（12月11日）与德国总理默克尔、荷兰总理吕特等多名欧盟政要举行会谈，希望获得欧洲支持、争取重新谈判，结果遭到布鲁塞尔拒绝。在英国国内，无论是反对党还是保守党内，均反对声高涨，其领导力面临严峻挑战。

“1922委员会”（英国保守党在下议院的议会党团）主席布莱迪（Graham Brady）周三早晨宣布，提交不信任函的保守党议员比例已经达到（15%的）门槛，触发了针对首相梅的不信任投票。布莱迪表示，不信任投票将于当天晚上进行。

鉴于脱欧协议的表决可能遭到议会否决，特蕾莎·梅将原定于本周二的表决推迟。她原本希望从欧盟方面得到进一步"保证"，打消下议院的担忧，在1月21日前进行表决。然而欧盟明确表示，当前的脱欧协议已经最好，不会就脱欧协议重新谈判。

在梅宣布推迟脱欧协议表决后，多名保守党议员提交了不信任函。目前，保守党在英国议会下院有315名议员，只要达到48人，便能触发不信任投票。

不信任投票将于英国时间晚6点至8点举行。如果梅没有通过不信任投票--也就是超过315名保守党议员中的半数，她将面临下台，英国脱欧进程将再次受挫。

在不信任投票的消息传出后，英镑闻讯下跌30余点，刷新20个月低位。

王凡/石涛（路透社，德新社等）

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