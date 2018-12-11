脱欧进程再添混乱 “梅”完了？

（德国之声中文网）目前，梅首相的处境可谓是四面楚歌。她本周二（12月11日）与德国总理默克尔、荷兰总理吕特等多名欧盟政要举行会谈，希望获得欧洲支持、争取重新谈判，结果遭到布鲁塞尔拒绝。在英国国内，无论是反对党还是保守党内，均反对声高涨，其领导力面临严峻挑战。
“1922委员会”（英国保守党在下议院的议会党团）主席布莱迪（Graham Brady）周三早晨宣布，提交不信任函的保守党议员比例已经达到（15%的）门槛，触发了针对首相梅的不信任投票。布莱迪表示，不信任投票将于当天晚上进行。
鉴于脱欧协议的表决可能遭到议会否决，特蕾莎·梅将原定于本周二的表决推迟。她原本希望从欧盟方面得到进一步"保证"，打消下议院的担忧，在1月21日前进行表决。然而欧盟明确表示，当前的脱欧协议已经最好，不会就脱欧协议重新谈判。
在梅宣布推迟脱欧协议表决后，多名保守党议员提交了不信任函。目前，保守党在英国议会下院有315名议员，只要达到48人，便能触发不信任投票。
不信任投票将于英国时间晚6点至8点举行。如果梅没有通过不信任投票--也就是超过315名保守党议员中的半数，她将面临下台，英国脱欧进程将再次受挫。
在不信任投票的消息传出后，英镑闻讯下跌30余点，刷新20个月低位。
王凡/石涛（路透社，德新社等）
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征求后继者！
一直到2020年，50英镑钞票上还是物理学家詹姆斯·瓦特（James Watt）和工程师马修·博尔顿（Matthew Boulton）的头像。及至该钞票的高聚合物版问世，他们都将让位于一张新面孔。高聚合物钞票更难造假。英国银行征集公民建议。要求是：相关人士须来自科学界，成就辉煌，—且已不在人世。
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天体物理学家
斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）从未屈服于疾病。这位英国人是他所处时代的最著名科学家之一。通过他的科普著作，霍金有关相对论和黑洞的论文不仅在学术界有名。喜剧《生活大爆炸》（Big Bang Theory）主人公库帕（Sheldon Cooper）一定会对饰有霍金面孔的钞票感到高兴。
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玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）是化学家？是呀！大多数人可能只知她是政坛“铁娘子”。其实，这位前首相也曾是科学大家庭的一员：她是牛津萨默维尔学院（Somerville）的化学学士，并曾从事超声波领域的研究。
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信息学家
对他来说，不存在太难的密码！第二次世界大战期间，艾伦·图灵（Alan Turing）以密码破译圣手名满全球。他的破译成就帮助盟军最终打败了纳粹。图灵为现代信息与电脑技术奠定了基础。1952年，他因同性恋被判处做“化学阉割”。2年后，他自杀身亡。
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艾萨克·牛顿（Issac Newton）是人类历史上声望最高的科学家之一。是的，这就是和苹果在一起的他。牛顿论述了引力；物理能量直到今天都以牛顿为计算单位。他于1687年发表的专著《自然哲学的数学原理》迄今都被视为经典力学的基石。
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阿达·洛芙莱斯（Ada Lovelace）是一名英国数学家，尤以编程先锋著称。在最早的一台类电脑机器上工作期间，她认识到，电脑绝不只能计算。她据此开发了首个机器可运行的算式。今天，有一种编程语言便取名“阿达”。
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他有最后决定权
征集到了公民们的所有建议后，专家们拟定一份最有希望获选的人选名单。英格兰银行行长马可·卡尼（Mark Carney）作出终极决定：新版50英镑钞票上印制谁的头像。