 脱欧进程再添混乱 “梅”完了？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.12.2018

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时政风云

脱欧进程再添混乱 “梅”完了？

当地时间周三晚，英国保守党将对其党魁、首相特雷莎·梅进行不信任投票。这让本已十分混乱的脱欧进程再添波澜。

Großbritannien Theresa May, Premierministerin in 10 Downing Street (Getty Images/L. Neal)

梅姨的首相地位岌岌可危

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鉴于投票可能遭否决，英国梅首相将原定于周二的脱欧协议投票推迟。她周二与默克尔等欧盟政要会面，讨论接下来的方案。然而，柏林和布鲁塞尔显然不想再等，明确表示不想重新谈判。 (11.12.2018)

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英国议会下议院在对脱欧协议展开辩论前夕，开始加大对首相特雷莎·梅的施压。下议院议员指责政府无视议会权利，拒不公布有关退欧法律评估的重要文件。 (05.12.2018)

（德国之声中文网）目前，梅首相的处境可谓是四面楚歌。她本周二（12月11日）与德国总理默克尔、荷兰总理吕特等多名欧盟政要举行会谈，希望获得欧洲支持、争取重新谈判，结果遭到布鲁塞尔拒绝。在英国国内，无论是反对党还是保守党内，均反对声高涨，其领导力面临严峻挑战。

“1922委员会”（英国保守党在下议院的议会党团）主席布莱迪（Graham Brady）周三早晨宣布，提交不信任函的保守党议员比例已经达到（15%的）门槛，触发了针对首相梅的不信任投票。布莱迪表示，不信任投票将于当天晚上进行。

鉴于脱欧协议的表决可能遭到议会否决，特蕾莎·梅将原定于本周二的表决推迟。她原本希望从欧盟方面得到进一步"保证"，打消下议院的担忧，在1月21日前进行表决。然而欧盟明确表示，当前的脱欧协议已经最好，不会就脱欧协议重新谈判。

在梅宣布推迟脱欧协议表决后，多名保守党议员提交了不信任函。目前，保守党在英国议会下院有315名议员，只要达到48人，便能触发不信任投票。

不信任投票将于英国时间晚6点至8点举行。如果梅没有通过不信任投票--也就是超过315名保守党议员中的半数，她将面临下台，英国脱欧进程将再次受挫。

在不信任投票的消息传出后，英镑闻讯下跌30余点，刷新20个月低位。

王凡/石涛（路透社，德新社等）

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英国退盟让直布罗陀犯难

  • Großbritannien Neue 50 Pfund Banknote (picture-alliance/Photoshot)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    征求后继者！

    一直到2020年，50英镑钞票上还是物理学家詹姆斯·瓦特（James Watt）和工程师马修·博尔顿（Matthew Boulton）的头像。及至该钞票的高聚合物版问世，他们都将让位于一张新面孔。高聚合物钞票更难造假。英国银行征集公民建议。要求是：相关人士须来自科学界，成就辉煌，—且已不在人世。

  • USA New York - Stephen Hawking (Getty Images/Breakthrough Prize Foundation/B. Bedder)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    天体物理学家

    斯蒂芬·霍金（Stephen Hawking）从未屈服于疾病。这位英国人是他所处时代的最著名科学家之一。通过他的科普著作，霍金有关相对论和黑洞的论文不仅在学术界有名。喜剧《生活大爆炸》（Big Bang Theory）主人公库帕（Sheldon Cooper）一定会对饰有霍金面孔的钞票感到高兴。

  • Margaret Thatcher (Imago/Photoshot)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    女化学家

    玛格丽特·撒切尔（Margaret Thatcher）是化学家？是呀！大多数人可能只知她是政坛“铁娘子”。其实，这位前首相也曾是科学大家庭的一员：她是牛津萨默维尔学院（Somerville）的化学学士，并曾从事超声波领域的研究。

  • UK Alan Mathison (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    信息学家

    对他来说，不存在太难的密码！第二次世界大战期间，艾伦·图灵（Alan Turing）以密码破译圣手名满全球。他的破译成就帮助盟军最终打败了纳粹。图灵为现代信息与电脑技术奠定了基础。1952年，他因同性恋被判处做“化学阉割”。2年后，他自杀身亡。

  • Sir Isaac Newton Mathematiker und Physiker (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    物理学家

    艾萨克·牛顿（Issac Newton）是人类历史上声望最高的科学家之一。是的，这就是和苹果在一起的他。牛顿论述了引力；物理能量直到今天都以牛顿为计算单位。他于1687年发表的专著《自然哲学的数学原理》迄今都被视为经典力学的基石。

  • Großbritannien Mathematikerin Ada Lovela (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    女数学家

    阿达·洛芙莱斯（Ada Lovelace）是一名英国数学家，尤以编程先锋著称。在最早的一台类电脑机器上工作期间，她认识到，电脑绝不只能计算。她据此开发了首个机器可运行的算式。今天，有一种编程语言便取名“阿达”。

  • UK Mark Carney (picture alliance/dpa/D. Leal-Olivas)

    50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

    他有最后决定权

    征集到了公民们的所有建议后，专家们拟定一份最有希望获选的人选名单。英格兰银行行长马可·卡尼（Mark Carney）作出终极决定：新版50英镑钞票上印制谁的头像。


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50英镑钞票：英格兰银行寻求一科学家头像

2020年起，英国将使用新版50英镑钞票。新版钞票只采用高聚合物，而不再是纸质。英国银行目前正为新版钞票头像征集公众建议——最好是科学家头像。 (30.11.2018)  

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