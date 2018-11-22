脱欧谈判的直布罗陀难题

（德国之声中文网）周六（11月24日）谈判继续就直布罗陀飞地问题进行磋商，英国、西班牙和欧盟方面的代表在布鲁塞尔进行会晤。据来自外交圈内的消息，周六上午会谈仍未取得明显突破，然而时间越来越紧迫。按照计划，欧盟国家和政府领导人周日应批准脱欧协定文本。

西班牙政府表示，如果就英国海外领地直布罗陀产生的纠纷未有进展，西班牙将阻挠这份通过艰苦谈判才达成的英国脱欧协议。西班牙首相桑切斯（ Pedro Sanchez ）周五表示，西班牙甚至有可能拒绝出席欧盟峰会。

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尽管西班牙语气强硬，但是外交界人士仍对谈判取得突破充满信心。一位外交官表示："我们需要一个解决方案。而且我们将找到解决的出路，对此我相当有信心。"周六晚上，英国首相梅（Theresa May）将在布鲁塞尔与欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）、欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk ）会晤，旨在澄清最后几个悬而未决的问题。

直布罗陀海峡扼守地中海要冲，具有重要的战略以及贸易意义。几百年来，西班牙和英国一直对该地区的主权问题存在争议。西班牙总理桑切斯要求英国脱欧之后，有关直布罗陀未来地位的谈判由西班牙而不是欧盟来主导。与直布罗陀接壤的西班牙安达卢西亚大区不久将举行议会选举。因此欧盟外交官认为，桑切斯强硬态度的背后可能有其政治动机。

英国脱欧谈判谈什么？ 统一市场准入 在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

英国脱欧谈判谈什么？ 公民权利 欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

英国脱欧谈判谈什么？ 移民 特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

英国脱欧谈判谈什么？ 安全问题 持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

英国脱欧谈判谈什么？ 离婚费 布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

英国脱欧谈判谈什么？ 欧洲法律 梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

英国脱欧谈判谈什么？ 爱尔兰边界 爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。 作者: David Martin



李京慧/文山/（路透社）