 脱欧谈判的直布罗陀难题 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.11.2018

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时政风云

脱欧谈判的直布罗陀难题

英国脱欧谈判已经接近了尾声，但是欧洲大陆最南端的一块礁岩却成为了绊脚石。几百年来，西班牙与英国之间一直就直布罗陀归属问题存在争议。

Spanien Statement Premierminister Pedro Sanchez in Madrid (Reuters/S. Perez)

西班牙首相桑切斯

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来自海外殖民地直布罗陀的投票可能成为英国脱欧公投中的关键少数。而当地与邻国西班牙的复杂关系也在其中扮演了一定角色。 (16.06.2016)

在英国退欧谈判中，爱尔兰问题一直是最大争议点，而现在又出现了新的棘手问题。英国首相梅力求在本周日的特别峰会前，让欧盟做出最后的让步。本周四，双方就欧盟与英国未来关系的一项政治声明草案达成一致。 (22.11.2018)

（德国之声中文网）周六（11月24日）谈判继续就直布罗陀飞地问题进行磋商，英国、西班牙和欧盟方面的代表在布鲁塞尔进行会晤。据来自外交圈内的消息，周六上午会谈仍未取得明显突破，然而时间越来越紧迫。按照计划，欧盟国家和政府领导人周日应批准脱欧协定文本。

西班牙政府表示，如果就英国海外领地直布罗陀产生的纠纷未有进展，西班牙将阻挠这份通过艰苦谈判才达成的英国脱欧协议。西班牙首相桑切斯（ Pedro Sanchez ）周五表示，西班牙甚至有可能拒绝出席欧盟峰会。

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英国退盟让直布罗陀犯难

尽管西班牙语气强硬，但是外交界人士仍对谈判取得突破充满信心。一位外交官表示："我们需要一个解决方案。而且我们将找到解决的出路，对此我相当有信心。"周六晚上，英国首相梅（Theresa May）将在布鲁塞尔与欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）、欧盟理事会主席图斯克（Donald Tusk ）会晤，旨在澄清最后几个悬而未决的问题。

直布罗陀海峡扼守地中海要冲，具有重要的战略以及贸易意义。几百年来，西班牙和英国一直对该地区的主权问题存在争议。西班牙总理桑切斯要求英国脱欧之后，有关直布罗陀未来地位的谈判由西班牙而不是欧盟来主导。与直布罗陀接壤的西班牙安达卢西亚大区不久将举行议会选举。因此欧盟外交官认为，桑切斯强硬态度的背后可能有其政治动机。

  • Container freight in England

    英国脱欧谈判谈什么？

    统一市场准入

    在6月的英国大选前，首相特雷莎·梅暗示英国将离开欧洲统一市场，即欧盟自由贸易区。但是，基于大选后地位衰弱，保守党政府不得不重新考虑自己的立场。而对欧盟而言，进入统一市场也意味着接受欧盟27国劳工进入英国的市场，没有价钱可讲。

  • Tourists walk past Big Ben in London

    英国脱欧谈判谈什么？

    公民权利

    欧盟表示，英国退盟谈判的首要议题是欧盟公民在英国的权利。欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）指出，在所有成员国确信自己的公民在英国将受到“公正和人道”的待遇前，不会进行谈判。英国生活着约300万欧盟其它国家的公民，生活在欧洲大陆的英国人约110万。

  • UK border control

    英国脱欧谈判谈什么？

    移民

    特雷莎·梅誓言退欧后将控制来自欧洲的移民。但是，英国议员们也深知，移民人数骤减将导致包括健康、社会保障和建筑业在内的重要领域人手短缺。布鲁塞尔方面坚持要求，如果英国想保留进入欧盟统一市场的准入资格，就必须接受自由的劳工流动。

  • Europol chief Rob Wainwright

    英国脱欧谈判谈什么？

    安全问题

    持续的安全合作符合英国和欧盟双方的利益。伦敦6月恐袭后，双方再次强调了合作的必要性。不过，参与欧洲刑警组织活动、发放欧洲逮捕令等目前都必须遵守欧盟法规。梅首相正在推动所谓的“大废除法案”，将欧盟现行法律全部写入英国法律。

  • Sterling notes

    英国脱欧谈判谈什么？

    离婚费

    布鲁塞尔方面坚持英国必须继续向欧盟支付预算以确保养老金款项，并且有义务参与欧盟贷款和其它项目。而英国的谈判处境很艰难。它与欧盟的关系很大程度取决于分手费的解决，怎样兑现对退盟派停止向布鲁塞尔付钱的许诺，将十分棘手。

  • The European Court of Justice

    英国脱欧谈判谈什么？

    欧洲法律

    梅首相曾发誓要结束欧洲法院在英国的管辖权。但是，英国政府的立场正在软化。特雷莎·梅的“大废除法案”意味着英国公司可以向欧洲伙伴使用的规则看齐。欧盟目前表示，希望欧洲法院可以保障英国退盟后，欧盟公民在英国受到良好对待。

  • A lake in Northern Ireland

    英国脱欧谈判谈什么？

    爱尔兰边界

    爱尔兰在英国退盟后的地位是脱欧谈判最敏感的议题之一。双方都表示希望避免爱尔兰共和国和北爱之间重现“硬边界”状态。但是，梅在大选后的劣势迫使其与北爱统一党联合执政，该党传统上和爱尔兰关系不佳。

    作者: David Martin


 

李京慧/文山/（路透社）

 

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英国脱欧谈判谈什么？

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