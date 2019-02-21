脱欧谈判再陷僵局 反对派拟發起二次公投

英国首相特蕾莎.梅与欧盟仍就脱欧时程意见分歧，而英国国会也希望阻止她在没有完整脱欧协议的情形下，照原计划于3月29日脱欧。
（德国之声中文网）脱欧谈判再度因英国与欧盟无法针对脱欧的条件与时程达成协议而陷入僵局。 英国最大在野党工党周一 (2月25日) 表态支持发起「留欧」公投。 此前，工党曾表示如果它们无法成功要求政府举行选举或更改特蕾莎.梅的脱欧草案的话，它们将转为支持二次公投。 英国国会之前已否决了特蕾莎.梅与欧盟初步达成的脱欧草案，而英国国会也预计于周三 (2月27日) 投票决定接下来的脱欧程序。
工党已提交脱欧草案，希望作为英国脱欧的备案。 工党周一表示，如果英国下议院否决工党的脱欧草案，它们将转为支持二次公投。 工党领袖柯宾 (Jeremy Corbyn) 说，如果执政党提出的脱欧协议造成的損害過大，工党將支持透过公投避免英国強迫執行該協議。 然而，工党并未表明二次公投的细节为何。 之前工党曾说，透过公投使英国留在欧盟是选项之一。
工党在九名议员以脱党逼迫柯宾接受重新就脱欧问题公投后，决定改变该党的脱欧立场。 这个做法可能激励很多党员，但也会需要不少执政党议员的支持才能成真。
如果截至三月中旬退欧协定仍无法赢得议会多数支持，英国首相特雷萨·梅将会考虑将脫欧日期延后两个月的方案。 一名英国政府官员称，内阁对各种方案都进行了研讨。 国防事务国务秘书埃尔伍德（Thomas Ellwood）对英国广播公司表示："如果脫欧协定不能获得通过，那我们将不得不就是否推后脫欧日期做出决定。 "
脫欧问题已让容克"有些厌倦"
欧盟同阿拉伯联盟在埃及度假胜地沙姆沙伊赫举行峰会期间，梅首相正在寻求欧盟做出一些能获得下院多数支持的承诺。为此目的，她已经同德国总理默克尔、欧盟轮值主席图斯克以及荷兰首相鲁特举行了会谈。梅要求欧盟对双方达成的脫欧协定做出一些修正，以便不再需要爱尔兰同英属北爱尔兰之间为避免出现硬边界的过渡方案。上述过渡方案已经在英国下院遭到否决。欧盟方面则拒绝修正现有条约，不过表示愿意就过渡方案做出更明确的解释。
英国一名政府代表称，梅同默克尔首相会谈时，并没有就推迟退欧时间作深入讨论。不过，双方领导人都强调了英国有序脫欧的重要性。本周一，梅还计划同爱尔兰总理瓦拉德卡（Leo Varadkar）以及欧盟委员会主席容克（Jean-Claude Juncker）举行会谈。当被问及是否还有英国脫欧的备用方案是，容克说："英国脫欧问题已经让我有些厌倦了！"
特雷萨·梅周二将向英国议会通报她迄今为止取得的进展。周三，英国议会将就今后采取何种步骤进行表决，不过，已经遭到否决的脫欧协定将不再是表决的内容。3月12日，也就是正式脫欧前的两个星期，梅将再次提交脫欧协定由议会表决。
工党和保守党继续施加压力
鉴于正式退欧日期越来越近，一些坚决反对无序退欧的议员试图强迫政府提出延迟退欧的申请。工党议员库珀（Yvette Cooper）呼吁议员对她提出的相关决议草案予以支持。库珀表示，正是鉴于梅的有关表述，议员们更需要表明立场。她称，"下院支持让退欧程序恢复理智的法律。"
而对英国政府来说，两名保守派议员提出的草案可能更具吸引力。该草案建议，如果3月12日脫欧协定不能获得批准，就将脫欧日期延迟至5月23日，亦即欧盟议会选举开始的日子。一名英国政府代表称这一建议是"有益的"。此前，已经有3名部长表示，如果本周内不能取得突破，梅首相就应推迟退欧日期。周三的表决中，梅可能会丧失对脫欧程序的控制权。有鉴于此，并不排除梅首相届时主动让步，自行提出推迟脫欧日期的可能性。
杨威廉 达扬 凝炼 (德新社，美联社，法新社，路透社)