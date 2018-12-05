脱欧表决延后 柏林与布鲁塞尔失去耐心

(德国之声中文网) 迄今为止，默克尔一直致力于让英国在脱欧后仍然与欧盟保持紧密联系。然而对于这位德国总理而言，欧盟内部的统一同样重要。在中午与梅会面后，默克尔在联盟党议会党团表示，反对就脱欧协议与英国重新谈判。

同样失去耐心的还有布鲁塞尔。欧盟在本周二拒绝就脱欧协议再做修改。欧委会主席容克说，最多是考虑加一些“澄清内容”。

鉴于脱欧表决可能遭到议会否决，特蕾莎·梅将原定于周二晚的表决推迟。她周二与包括德国总理默克尔、荷兰总理吕特在内的多名欧盟政要举行了会谈。在会面前，这位英国首相宣布，要从欧盟方面得到进一步“保证”，打消下议院的担忧，并表示表决应在1月21日前进行。

政治危机愈演愈烈

目前协议已经赢得了欧盟其他27位政治领导人的支持。但英国国内有许多强硬派退欧议员反对。他们担心协议会迫使英国无限期遵守欧盟规定，保持英国北爱尔兰省与欧盟成员国爱尔兰共和国之间的开放边界。

英国最大的反对党工党领袖科尔宾（Jeremy Corbyn）表示，英国失去了"一个正常运转的政府"。他说：「政府无法掌控此事，已经完全陷入混乱。

亲欧盟的苏格兰民族主义党（SNP）和自由民主党议员也说会对梅首相政府投下不信任票。

自由民主党党魁凯布尔 (Vince Cable)说:「政府今天就是搞砸了，也失去了整件事的权威。如果要求进行不信任投票，我和我的同事将全力支持反对党的领导人。」

连原先支持梅首相的北爱尔兰政党，即反欧盟的民主统一党（DUP）也认为现在情况混乱。

开始为无协议脱欧准备

欧盟领导人此前就一再表示，他们不会重新就该协议草案进行谈判。在周一晚上伦敦辩论结束后，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）在Twitter上表示他将于周四召开英国脱欧理事会会议。他写道:「我们不会重新谈判，包含北爱尔兰的边境保障措施......但我们已准备好讨论如何协助英国批准。」

图斯克强调，即便国会表决通过，2019年初的法案表决和3月份预定退出的时间距离很近。他说:「随着时间的流失，我们还要准备讨论英国无协议脱欧的可能。」

爱尔兰总理瓦拉德卡尔(Leo Varadkar)表示，他和图斯克已经同意，现有的草案是可行的最佳协议而且无法重新谈判。他补充说：「应该加紧准备『无协议』的结果。」

德国外交部长马斯（Heiko Maas）表示，英国和欧盟在草案上已努力讨论出协议草案，在接续的谈判中，他不希望看到需要改变的部分。他说:「我们想要一个有序的脱欧。」

情势不稳导致英镑大跌

在梅首相延后表决前，欧盟最高法院裁定伦敦可以单方面取消脱欧。一些亲欧盟议员呼吁进行第二次公投，让民众再次决定是否留在欧盟。但梅首相在她的讲话中警告，第二次公投可能会加剧分歧，导致第三次全民公投。

特蕾莎·梅表示，目前的协议是最好的内容，也说会竭尽所能确保协议符合英国人民的最佳利益。她还说，没有其他的协议可以确保议会多数席位。

在梅首相宣布延后表决之后，英国货币跌至1比1.25美元，是自2017年4月以来最低，对欧元也跌至1比1.10欧元。

夏立民/王凡/李鱼 （德新社、路透社、美联社、法新社等）