 脱欧紧要关头 英国内阁多名大臣辞职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.11.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

脱欧紧要关头 英国内阁多名大臣辞职

为表示对现有退欧协议的不满，主管退欧事务的拉布递交了辞呈。退欧协议获英国国会批准的可能性也随之大大降低。梅首相甚至面临不信任议案的挑战。

Theresa May (picture-alliance/empics)

梅首相在国会下院

（德国之声中文网）英国退欧事务大臣拉布（Dominic Raab）辞职。他在致梅首相的信函中表示，不能支持与欧盟达成的英国退盟协议。该信函后在推特上公开发表。

此前，内阁北爱事务国务秘书瓦拉（Shailesh Vara ）亦因退欧协议草案辞职。瓦拉在推特上宣布，他不能支持相关协议，因此决定离开政府。这位出自梅首相所在的保守党阵营的政治家称，做出这一决定的理由是，所计划的协议未能回答这一问题：联合王国何时将"终于成为一个主权国家"。

Dominic Raab (picture-alliance/AP Photo/M. Dunham)

北爱事务国务秘书瓦拉

在拉布宣布退出内阁之后不久，英国就业与养老事务大臣麦克维（Esther McVey）也递交了辞呈。梅首相此前宣称自己与欧盟达成的退盟协议已经得到内阁支持，提交国会表决。而这一说法显然引起了内阁大臣的不满。

梅首相周四（11月15日）在国会下院表示，现在看到的这一文件只是草案，并非最终协定。她还承认，对有关北爱尔兰的协议部分，没有人“完全满意”，然而，现在必须做出抉择：在没有协议的情况下离开欧盟、推翻“英国退盟”、还是共同支持现有协议。

北爱政党DUP拒绝跟从梅首相

英国国会计划下月就此表决。反对党基本上一致拒绝这一退欧草案。

工党主席科尔宾称协议草案还是“半生”，是一个巨大错误。他表示，国会不会甘愿被强迫作出选择：要么接受现在的这一协议草案，要么达不成交易。

北爱尔兰政党"民主统一党"（DUP）议员香农（Jim Shannon）称，他的党"肯定"会投反对票。他对英国广播公司BBC说，民主统一党感觉受到了"欺骗"。对梅首相，此乃重大打击。因为，她目前领导的是一个少数派政府，需要民主统一党议员的票数。

Esther McVey (picture alliance/dpa)

就业与养老事务大臣麦克维也宣布辞职

在本党阵营内，梅首相这位保守派政治家早已逆风拂面。但现在才越来越清楚，她的批评者和反对者阵线有多强大。ITV电视台一名记者报道说，今天，将至少有48名保守党议员赞同对梅首相的不信任议案。根据英国国会章程，如果有超过15％的议员，即48名议员赞同，就可举行不信任投票。英国国会不信任议案每年只能举行一次。德广联认为，如果不信任议案最终不能扳倒梅首相，那么她的地位此后将得到稳固。

英国政坛事件纷呈之际，欧盟常任理事会主席图斯克已确定11月25日召开有关英国退盟协议的欧盟特别峰会。经长时间讨论，梅首相本周三得到了内阁对相关协议的赞同。从欧盟的角度看，召开特别峰会的前提条件由此已然具备。

凝炼／达扬（路透社、德新社）

DW.COM

内阁支持脱欧协议 英首相等议员点头

欧盟和英国的谈判代表终于就脱欧条件达成一项协议草案。特蕾莎·梅已经说服内阁支持，不过接下来还有很大的挑战，特别是要说服其他政治人物支持。已经有人表示，如果不满意就会投票反对。 (15.11.2018)  

梅首相为其脱欧战略辩护 称它是英国的机会

英国保守党伯明翰大会周三结束，党主席、内阁首相梅再度鼓吹她所希望的“软脱欧”。为示强调，她甚至摆动舞腿。明年三月，英国将正式退出欧盟。 (03.10.2018)  

相关音频视频

英国退盟让直布罗陀犯难  

相关内容

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit

英国退盟峰会：又错过一次机会 18.10.2018

在本次欧盟峰会前，相关人士乐观地认为能就英国退盟后的走向找到解决办法。而实际上，现在不仅未能找到方案，连下月的峰会是否能举行还是问题。

Belgien | Beginn EU-Gipfel mit Beratungen zum Brexit | Theresa May

评论： 墨菲定律与英国退盟 18.10.2018

依据墨菲（Edward A. Murphy）定律，事情但凡该出错，便一定出错。所以，最后一轮英国退盟谈判果然搁浅。欧盟强作欢颜。德国之声记者Barbara Wesel则认为，前景如何，其实难料。

F1 2005 GP Bahrain: Porsche-Supercup

评论：英国退欧僵局 看谁坚持到最后！ 21.09.2018

现在，我们知道“英国退欧”的时间表啦？不一定吧。欧盟在打时间牌，要让伦敦受到的压力继续增加。德国之声评论员Barbara Wesel指出，欧盟绝不会退让在先。

广告

媒体看中国

Deutschland Label Made in China (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

德语媒体:全球第一大经济体的宝座，中国来了!

《时代周报》指出，中国曾经是世界头号经济大国，北京很快又会拿到这个头衔，不过前路长远，仍有差距，中国需要的是一个新的增长方案。《新苏黎世报》则对中国的数字化监控感到忧虑。  