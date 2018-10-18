脱欧紧要关头 英国内阁两大臣相继辞职

（德国之声中文网）英国退欧事务大臣拉布（Dominic Raab）辞职。他在致梅首相的信函中表示，不能支持与欧盟达成的英国退盟协议。该信函后在推特上公开发表。

此前，内阁北爱事务国务秘书瓦拉（Shailesh Vara ）亦因退欧协议草案辞职。瓦拉在推特上宣布，他不能支持相关协议，因此决定离开政府。这位出自梅首相所在的保守党阵营的政治家称，做出这一决定的理由是，所计划的协议未能回答这一问题：联合王国何时将"终于成为一个主权国家"。

北爱事务国务秘书瓦拉

在拉布宣布退出内阁之后不久，英国就业与养老事务大臣麦克维（Esther McVey）也递交了辞呈。梅首相此前宣称自己与欧盟达成的退盟协议已经得到内阁支持，而这一说法显然引起了内阁大臣的不满。

北爱政党DUP拒绝跟从梅首相

北爱尔兰政党"民主统一党"（DUP）也表示反对该协议。该党议员香农（Jim Shannon）称，他的党"肯定"会投反对票。他对英国广播公司BBC说，民主统一党感觉受到了"欺骗"。

对梅首相，此乃重大打击。因为，她目前领导的是一个少数派政府，需要民主统一党议员的票数。

在本党阵营内，梅首相这位保守派政治家早已逆风拂面。但现在才越来越清楚，她的批评者和反对者阵线有多强大。ITV电视台一名记者报道说，今天，将至少有48名保守党议员赞同对梅首相的不信任议案。根据英国国会章程，如果有超过15％的议员，即48名议员赞同，就可举行不信任投票。

英国政坛事件纷呈之际，欧盟常任理事会主席图斯克已确定11月25日召开有关英国退盟协议的欧盟特别峰会。经长时间讨论，梅首相本周三得到了内阁对相关协议的赞同。从欧盟的角度看，召开特别峰会的前提条件由此已然具备。

凝炼／达扬（路透社、德新社）